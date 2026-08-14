Psikologlar Açıkladı: Otururken Sürekli Bacağını Sallayan Kişilerin Ortak Noktası

Psikoloji alanında çalışan uzmanlar, otururken bacaklarını sürekli hareket ettiren bireylerin bu davranışı her zaman bir sabırsızlık veya acelecilik göstergesi olarak sergilemediğini vurguluyor. Toplumsal yaşamda sıklıkla bir bıkkınlık, acelecilik ya da sıkıntı belirtisi şeklinde yorumlanan bu tekrarlayıcı fiziksel hareket, aslında bireylerin içsel dünyalarında yaşadıkları zihinsel ve duygusal süreçlerin doğrudan bir yansıması olarak öne çıkıyor.

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