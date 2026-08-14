article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Otururken Sürekli Bacağını Sallayan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Otururken Sürekli Bacağını Sallayan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 16:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Psikoloji alanında çalışan uzmanlar, otururken bacaklarını sürekli hareket ettiren bireylerin bu davranışı her zaman bir sabırsızlık veya acelecilik göstergesi olarak sergilemediğini vurguluyor. Toplumsal yaşamda sıklıkla bir bıkkınlık, acelecilik ya da sıkıntı belirtisi şeklinde yorumlanan bu tekrarlayıcı fiziksel hareket, aslında bireylerin içsel dünyalarında yaşadıkları zihinsel ve duygusal süreçlerin doğrudan bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fidgeting olarak adlandırılan tekrarlayıcı hareketler vücudun stresi dışarı aktarma mekanizması olarak işlev görüyor.

Fidgeting olarak adlandırılan tekrarlayıcı hareketler vücudun stresi dışarı aktarma mekanizması olarak işlev görüyor.

Uzmanlar bacak sallama davranışını psikoloji literatüründe yer alan ve küçük ritmik hareketleri kapsayan 'fidgeting' kavramı dahilinde ele alıyor. Bireyler masa başında, toplantılarda veya günlük oturma eylemi esnasında tamamen bilinçsiz bir biçimde bacaklarını yukarı aşağı hareket ettirmeye ya da ayak tabanlarıyla yere ritmik vuruşlar yapmaya başlıyor. Zihinde zamanla biriken gerilimi veya ifade edilemeyen duyguları dışarı aktarma amacı taşıyan bu eylem, vücudun otomatik biçimde devreye soktuğu bir dengeleme mekanizması işlevi görüyor.

Sözlü olarak ifade edilemeyen içsel gerilimler beden dili aracılığıyla dışarı sızıyor.

Sözlü olarak ifade edilemeyen içsel gerilimler beden dili aracılığıyla dışarı sızıyor.

Konu üzerine değerlendirmelerde bulunan uzman psikolog Susan Krauss Whitbourne, içsel huzursuzluk ile kaygı düzeyindeki artışın bacaklarda doğrudan bilinç dışı hareketlere yol açabileceğini belirtiyor. Psikolog La Keita Carter ise sözlü biçimde ifade edilemeyen veya zihinde baskılanan yoğun duyguların beden dili vasıtasıyla dışarı sızdığını ifade ediyor. Birey dışarıdan bakıldığında son derece sakin bir görünüm sergilese dahi, sürekli sallanan bacaklar iç dünyada yaşanmakta olan duygusal gerilimin somut bir göstergesine dönüşüyor.

Her bacak sallama eylemi doğrudan bir kaygı veya anksiyete bozukluğuna işaret etmiyor.

Her bacak sallama eylemi doğrudan bir kaygı veya anksiyete bozukluğuna işaret etmiyor.

Diğer taraftan uzmanlar bu davranışın her koşulda bir anksiyete veya psikolojik rahatsızlık işareti biçiminde algılanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Bacak sallama eylemi kimi zaman basit bir fiziksel alışkanlıktan, anlık can sıkıntısından, uzun süre hareketsiz kalmanın getirdiği bedensel ihtiyaçtan ya da yüksek zihinsel odaklanma anlarında zihni uyanık tutma çabasından da kaynaklanabiliyor.

Davranışın gerçek nedenini anlayabilmek için hareketin ortaya çıktığı ortama bakılması gerekiyor.

Davranışın gerçek nedenini anlayabilmek için hareketin ortaya çıktığı ortama bakılması gerekiyor.

Söz konusu davranışın temel nedenini doğru saptamak adına hareketin ortaya çıktığı çevresel bağlamı ve koşulları detaylıca incelemek büyük önem taşıyor. Bacak hareketleri yalnızca yoğun stres içeren anlarda belirip ortamda sakinleşme sağlandığında kendiliğinden ortadan kalkıyorsa, bu durum vücudun anlık gerilime verdiği doğal bir bedensel tepki kabul ediliyor. Buna karşın bacaklarda kontrol edilemeyen sürekli bir hareket ettirme arzusu veya ağrı hissi bulunuyorsa ve bu durum özellikle uyku düzenini olumsuz etkiliyorsa, uzman bir hekime başvurulması tavsiye ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın