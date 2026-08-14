Psikologlar Açıkladı: Otururken Sürekli Bacağını Sallayan Kişilerin Ortak Noktası
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
Psikoloji alanında çalışan uzmanlar, otururken bacaklarını sürekli hareket ettiren bireylerin bu davranışı her zaman bir sabırsızlık veya acelecilik göstergesi olarak sergilemediğini vurguluyor. Toplumsal yaşamda sıklıkla bir bıkkınlık, acelecilik ya da sıkıntı belirtisi şeklinde yorumlanan bu tekrarlayıcı fiziksel hareket, aslında bireylerin içsel dünyalarında yaşadıkları zihinsel ve duygusal süreçlerin doğrudan bir yansıması olarak öne çıkıyor.
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Fidgeting olarak adlandırılan tekrarlayıcı hareketler vücudun stresi dışarı aktarma mekanizması olarak işlev görüyor.
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Sözlü olarak ifade edilemeyen içsel gerilimler beden dili aracılığıyla dışarı sızıyor.
Her bacak sallama eylemi doğrudan bir kaygı veya anksiyete bozukluğuna işaret etmiyor.
Davranışın gerçek nedenini anlayabilmek için hareketin ortaya çıktığı ortama bakılması gerekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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