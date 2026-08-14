Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Belli Oldu! Türk Sinemasının Efsanesi Susuz Yaz'da Rol Alacak

Altuntaş, dizinin diğer önemli karakterleri için de oyuncu görüşmelerinin de sürdüğünü açıkladı. Hasan'ın eşi Bahar için hem yeni yüzlerle hem de tanınmış oyuncularla görüşmeler ve çekimler yapılırken, Hasan'ın ağabeyi Osman rolü için ise Kaan Urgancıoğlu'na teklif götürüldüğü konuşuluyor.

Çekimlerinin Adana'da yapılması gündemde olan Susuz Yaz'ın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.