Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Belli Oldu! Türk Sinemasının Efsanesi Susuz Yaz'da Rol Alacak
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Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in yeni projesi belli oldu. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, Ay Yapım tarafından yıllar sonra diziye uyarlanırken Hasan karakteri için Mert Ramazan Demir'le prensipte el sıkışıldı. Üstelik dizinin diğer başrolü için de çok konuşulacak bir isme teklif götürüldüğü iddia ediliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, yıllar sonra bu kez dizi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Mert Ramazan Demir, Susuz Yaz'ı dizi uyarlamasıyla dönüyor.
Susuz Yaz'ın Osman'ı için Kaan Urgancıoğlu'na teklif gitti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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