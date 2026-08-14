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Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Belli Oldu! Türk Sinemasının Efsanesi Susuz Yaz'da Rol Alacak

Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Belli Oldu! Türk Sinemasının Efsanesi Susuz Yaz'da Rol Alacak

Mert Ramazan Demir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 16:52
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Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in yeni projesi belli oldu. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, Ay Yapım tarafından yıllar sonra diziye uyarlanırken Hasan karakteri için Mert Ramazan Demir'le prensipte el sıkışıldı. Üstelik dizinin diğer başrolü için de çok konuşulacak bir isme teklif götürüldüğü iddia ediliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, yıllar sonra bu kez dizi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, yıllar sonra bu kez dizi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin hazırlıkları ve oyuncu görüşmeleri devam ederken başrol için dikkat çeken bir isimle prensipte anlaşma sağlandı.

1963 yılında vizyona giren, Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan Susuz Yaz'ın yeni dizi versiyonunu Yusuf Pirhasan yönetecek, senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alacak.

Dizinin en çok merak edilen konularından biri olan başrol için Yalı Çapkını ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir ile prensipte el sıkışıldığı öğrenildi.

Mert Ramazan Demir, Susuz Yaz'ı dizi uyarlamasıyla dönüyor.

Mert Ramazan Demir, Susuz Yaz'ı dizi uyarlamasıyla dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mert Ramazan Demir, Susuz Yaz'da iki kardeşten biri olan Hasan karakterine hayat verecek. 1963 yapımı filmde Hasan karakterini Ulvi Doğan canlandırmıştı.

Susuz Yaz'ın Osman'ı için Kaan Urgancıoğlu'na teklif gitti.

Susuz Yaz'ın Osman'ı için Kaan Urgancıoğlu'na teklif gitti.

Altuntaş, dizinin diğer önemli karakterleri için de oyuncu görüşmelerinin de sürdüğünü açıkladı. Hasan'ın eşi Bahar için hem yeni yüzlerle hem de tanınmış oyuncularla görüşmeler ve çekimler yapılırken, Hasan'ın ağabeyi Osman rolü için ise Kaan Urgancıoğlu'na teklif götürüldüğü konuşuluyor.

Çekimlerinin Adana'da yapılması gündemde olan Susuz Yaz'ın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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