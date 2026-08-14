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Okul Alışverişi Yapacaklara Kritik Uyarı: Kalem Kutusunun Satışı Yasaklandı

Okul Alışverişi Yapacaklara Kritik Uyarı: Kalem Kutusunun Satışı Yasaklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 15:18
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Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin ardından 'Mikro' marka kalem kutusunun satışı yasaklandı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan paylaşımda kalem kutusunda kimyasal oranının yüksek çıktığı belirtildi.

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Kalem kutusunun satışı yasaklandı. Piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Kalem kutusunun satışı yasaklandı. Piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını doğrudan tehdit eden güvensiz ürünlere karşı sıfır tolerans politikası uygulamaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul alışverişi yapacak veliler ve öğrencilere kritik uyarı geldi. Bakanlığın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda piyasada yaygın olarak satılan bir kalem kutusunda mevzuatın çok üzerinde tehlikeli kimyasal madde tespit edildi. Yapılan analizlerin ardından söz konusu ürünün satışı durduruldu, piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Limitlerin üzerinde kimyasal tespit edildi.

Limitlerin üzerinde kimyasal tespit edildi.

Denetim  faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre öğrencilerin günlük eğitim hayatında yoğun olarak kullandığı “Mikro” markasına ait bir kalem kutusu modelinde ciddi sağlık riskleri saptandı. Ürünün yapımında kullanılan maddelerin mevzuatta izin verilen limitlerin çok üzerinde kimyasal barındırdığı belgelendi. 

Yapılan açıklamada, 'Yapılan analizler sonucunda üründe Fitalat, Kadmiyum ve bazı organik kirletici değerleri limit değerlerinin üzerinde çıkmıştır' ifadelerine yer verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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