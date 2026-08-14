Okul Alışverişi Yapacaklara Kritik Uyarı: Kalem Kutusunun Satışı Yasaklandı

Denetim faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan paylaşıma göre öğrencilerin günlük eğitim hayatında yoğun olarak kullandığı “Mikro” markasına ait bir kalem kutusu modelinde ciddi sağlık riskleri saptandı. Ürünün yapımında kullanılan maddelerin mevzuatta izin verilen limitlerin çok üzerinde kimyasal barındırdığı belgelendi.

Yapılan açıklamada, 'Yapılan analizler sonucunda üründe Fitalat, Kadmiyum ve bazı organik kirletici değerleri limit değerlerinin üzerinde çıkmıştır' ifadelerine yer verildi.