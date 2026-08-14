Okul Alışverişi Yapacaklara Kritik Uyarı: Kalem Kutusunun Satışı Yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin ardından 'Mikro' marka kalem kutusunun satışı yasaklandı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan paylaşımda kalem kutusunda kimyasal oranının yüksek çıktığı belirtildi.
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Kalem kutusunun satışı yasaklandı. Piyasadan toplatılmasına karar verildi.
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Limitlerin üzerinde kimyasal tespit edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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