17 – 23 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Yazın ritmini şehrin sokaklarında yakalayabilirsiniz! 17 – 23 Ağustos 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de müziğin ritmine kapılıp yazın tadını çıkarabilirsiniz. Şehirleri saran müzik sesi Buray, Nil Karaibrahimgil, Jakuzi on Piano, Feridun Düzağaç, Hande Bizi Sezen'e Götür, Ebru Yaşar ve çok daha fazlası ile bu hafta da sahnelerde olacak.

İşte bu haftanın en güncel konser ve etkinlik takvimi.

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