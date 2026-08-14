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17 – 23 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

17 – 23 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 14:42
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Yazın ritmini şehrin sokaklarında yakalayabilirsiniz! 17 – 23 Ağustos 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de müziğin ritmine kapılıp yazın tadını çıkarabilirsiniz. Şehirleri saran müzik sesi Buray, Nil Karaibrahimgil, Jakuzi on Piano, Feridun Düzağaç, Hande Bizi Sezen'e Götür, Ebru Yaşar ve çok daha fazlası ile bu hafta da sahnelerde olacak.

İşte bu haftanın en güncel konser ve etkinlik takvimi.

Uyarı: Konserlerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına resmi bilet satış platformlarından ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz! 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara, bu hafta da nostaljik konseptleri ve efsane isimleri müzikseverlerle buluşturuyor.

Pop, Rock & Ana Akım

  • Jakuzi on Piano: 19 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Hall EV.ankara sahnesinde özel piyano konseptiyle dinleyicileri ağırlıyor.

  • Buray: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde en sevilen hitlerini başkentliler için seslendiriyor.

  • Ayna Konseri: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde nostaljik rüzgarlar estiriyor.

  • Utku Akkaya: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde.

  • Yung Ouzo Konseri: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde.

  • Mevsim Toprak: 21 Ağustos Cuma saat 21.21'de Haymatlos Mekan sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Alternatif Sahne, Akustik & Festivaller

  • Çarşamba İnci: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde.

  • Renkli Sesler Çocuk Operası: 22 Ağustos Cumartesi saat 16.00'da Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu'nda minik sanatseverlerle buluşuyor.

  • Pir Sultan Abdal Müzikali: 23 Ağustos Pazar saat 19.00'da Ankara Çayyolu Sahne'de sahneleniyor.

  • Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Beyrut'un Yankısı: Bir Fairuz Senfonisi: 23 Ağustos Pazar saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde etkileyici bir dinleti sunuyor.

Partiler & DJ Performansları

  • Türkçe Rock Party: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde.

  • Senfoni Diskosu: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Capo sahnesinde senfonik tınılarla ritmi yükseltiyor.

  • RAVEDAY2: 21 Ağustos Cuma saat 23.00'de Kite Ankara'da elektronik müzik tutkunlarını ağırlıyor.

  • Türkçe Pop Terapi Havuz Özel Serisi - Jw Marriott: 21 Ağustos Cuma saat 19.00'da JW Marriott Ankara'da havuz başında eğlence vadediyor.

  • Mathame: 23 Ağustos Pazar saat 12.00'de Club Mirador'da coşkuyu doruğa çıkarıyor.

  • Matt Sassari: 23 Ağustos Pazar saat 19.30'da JW Marriott Ankara – Açıkhava Teras'ta elektronik müzik ziyafeti sunuyor.

  • K-Pop Night: 23 Ağustos Pazar saat 20.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde K-Pop severleri buluşturuyor.

  • GOLDEN HOUR BEATS - Rooftop Edition: 23 Ağustos Pazar saat 20.00'de Vamos Sports Complex'te gün batımı ritimleri sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Çeşme, Alaçatı, Urla ve Alsancak'ta eğlence hiç bitmiyor. Ege'nin kalbi bu hafta da dünya starları, efsanevi sesler ve dev konsept partilerle atıyor!

Dev İsimler, Pop & Rock

  • Elliott Tordo: 17 Ağustos Pazartesi saat 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de müzikseverlerle buluşuyor.

  • Meltem Hayırlı: 17 Ağustos Pazartesi saat 22.00'de Noche Alaçatı sahnesinde.

  • Gökhan Türkmen: 18 Ağustos Salı saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda romantik hitleriyle sahnede.

  • Levent Yüksel Konseri: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen şarkılarını seslendiriyor.

  • Duman: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir rock konserine imza atıyor.

  • Poizi Konseri: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda dinleyiciyle buluşuyor.

  • Emre Altuğ Konseri: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda enerjik bir performans sergiliyor.

  • Yalın 'Bir Büyülü Gece': 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda romantik bir gece yaşatıyor.

  • Redd Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da rock rüzgarı estiriyor.

  • Nil Karaibrahimgil Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 22.45'te OM Paparazzi sahnesinde eğlenceyi doruğa çıkarıyor.

  • İsmail Tunçbilek Konseri: 23 Ağustos Pazar saat 20.00'de İzmir Şirince Kayserkaya Dağ Evleri'nde.

  • Ebru Yaşar & Senfoni - İzmir: 23 Ağustos Pazar saat 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda senfonik bir buluşma gerçekleştiriyor.

  • Mustafa Sandal: 23 Ağustos Pazar saat 21.00'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde efsanevi hitleriyle dinamik ve unutulmaz bir pop akşamı sunuyor.

Rap, R&B & Küresel Sesler

  • AMO988: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da Noche Alaçatı'da rap ritimleriyle sahnede.

  • MURDA: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da Noche Alaçatı sahnesinde global hitlerini seslendiriyor.

Konsept Etkinlikler, Gazino Geceleri & DJ Şovları

  • Roman Gecesi x Kobra Murat: 18 Ağustos Salı saat 20.00'de Gili Alaçatı'da kıpır kıpır bir gece sunuyor.

  • Zeynep Yavuz: 19 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Gili Ege Perla'da sahne alıyor.

  • Jazz Gecesi: 19 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Oğlakçıoğlu Park Hotel'de zarif notalar sunuyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler White Party: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Midnight Symphony: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Aziz Vukolos Kilisesi'nde büyüleyici bir senfoni deneyimi yaşatıyor.

  • Funk & Soul: 20 Ağustos Perşembe saat 17.00'de Dükkan İzmir'de.

  • Kum Konseri: 20 Ağustos Perşembe saat 20.00'de Cliff Venue'de.

  • Disco Fever: 21 Ağustos Cuma saat 17.00'de Dükkan İzmir'de.

  • Najeh: 21 Ağustos Cuma saat 19.00'da No. 57 by Studio House'da.

  • Marina'da Latin Gecesi - Duo Cuba & Margarita: 21 Ağustos Cuma saat 20.30'da İzmir Marina'da Latin rüzgarları estiriyor.

  • Candles and Echoes - İzmir: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de Güzelbahçe Açık Hava Tiyatrosu'nda mum ışığında müzik ziyafeti sunuyor.

  • Sisa Project by Sami İrek: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü'nde akustik bir akşam yaşatıyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da Cliff Venue'de nostaljik bir parti sunuyor.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 21 Ağustos Cuma saat 22.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Kerimcan Durmaz: 21 Ağustos Cuma saat 23.00'de Avalon Alaçatı'da eğlencenin sınırlarını zorluyor.

  • Arem & Arman: 21 Ağustos Cuma saat 23.00'de Noche Alaçatı'da.

  • Boheme Beach x ZAMNA On The Beach: 22 Ağustos Cumartesi saat 16.00'da Boheme Beach'te.

  • Latin Night: 22 Ağustos Cumartesi saat 17.00'de Dükkan İzmir'de Latin ritimleri vadediyor.

  • Sueños de Esperanza Presents: ENZO SIFFREDI – THE ONE MAN SHOW: CHAPTER III: 22 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de Sommer Klein Çeşme'de.

  • Candles and Echoes - Sığacık Kale İçi: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Sığacık Kale İçi'nde mum ışığında dinleti sunuyor.

  • EGEBAND 'İzmir Uluslararası Müzik Okulu Açılış Konseri': 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü'nde.

  • Ivi Adamou Yemekli Gala: 22 Ağustos Cumartesi saat 23.00'te Mumlu Alaçatı'da şık bir gala gecesi yaşatıyor.

  • Mahmut Orhan | Sommer Klein: 23 Ağustos Pazar saat 14.00'te Sommer Klein Çeşme'de havuz başı/sahil partisi sunuyor.

  • Claptone: 23 Ağustos Pazar saat 17.30'da Bambu Beach'te elektronik müziğin kalbini attırıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Açık hava sahneleri ve kulüp konseptleriyle Bursa da bu hafta dopdolu!

  • Hande Bizi Sezen'e Götür: 18 Ağustos Salı saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda nostaljik ve coşkulu bir gece yaşatıyor.

  • Doksanlar Diskosu: 21 Ağustos Cuma saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa'da 90'lar Türkçe Pop Gecesi sunuyor.

  • Fondip: 21 Ağustos Cuma saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde.

  • Feridun Düzağaç Konseri: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda duygusal şarkılarıyla dinleyicilerle buluşuyor.

  • Emir Can İğrek Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen hitlerini seslendiriyor.

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 22 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da kesintisiz dans sunuyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Gençliğin ve eğlencenin adresi Eskişehir, bu hafta zarif notalar ve ritmik partilerle karşımızda.

  • Kerimcan Durmaz: 18 Ağustos Salı saat 21.00'de Fosforlu Cevriye sahnesinde eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Emre Nalbantoğlu: 20 Ağustos Perşembe saat 22.00'de Eskişehir F Stop Salon sahnesinde.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 21 Ağustos Cuma saat 19.00'da Renkli Garden Eskişehir'de nostaljik bir parti sunuyor.

  • DJ Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 21 Ağustos Cuma saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de.

  • Sunsethaus: 22 Ağustos Cumartesi saat 18.00'de Kulüp Eskişehir'de elektronik müzik eşliğinde gün batımı partisi yaşatıyor.

  • Çalgını Al Gel: 22 Ağustos Cumartesi saat 20.30'da Mahfil Sahne'de eğlenceli bir akşam sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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