17 – 23 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Çeşme, Alaçatı, Urla ve Alsancak'ta eğlence hiç bitmiyor. Ege'nin kalbi bu hafta da dünya starları, efsanevi sesler ve dev konsept partilerle atıyor!
Elliott Tordo: 17 Ağustos Pazartesi saat 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de müzikseverlerle buluşuyor.
Meltem Hayırlı: 17 Ağustos Pazartesi saat 22.00'de Noche Alaçatı sahnesinde.
Gökhan Türkmen: 18 Ağustos Salı saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda romantik hitleriyle sahnede.
Levent Yüksel Konseri: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen şarkılarını seslendiriyor.
Duman: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir rock konserine imza atıyor.
Poizi Konseri: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda dinleyiciyle buluşuyor.
Emre Altuğ Konseri: 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda enerjik bir performans sergiliyor.
Yalın 'Bir Büyülü Gece': 20 Ağustos Perşembe saat 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda romantik bir gece yaşatıyor.
Redd Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de SoldOut Performance Hall'da rock rüzgarı estiriyor.
Nil Karaibrahimgil Konseri: 22 Ağustos Cumartesi saat 22.45'te OM Paparazzi sahnesinde eğlenceyi doruğa çıkarıyor.
İsmail Tunçbilek Konseri: 23 Ağustos Pazar saat 20.00'de İzmir Şirince Kayserkaya Dağ Evleri'nde.
Ebru Yaşar & Senfoni - İzmir: 23 Ağustos Pazar saat 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda senfonik bir buluşma gerçekleştiriyor.
Mustafa Sandal: 23 Ağustos Pazar saat 21.00'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde efsanevi hitleriyle dinamik ve unutulmaz bir pop akşamı sunuyor.
Roman Gecesi x Kobra Murat: 18 Ağustos Salı saat 20.00'de Gili Alaçatı'da kıpır kıpır bir gece sunuyor.
Zeynep Yavuz: 19 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Gili Ege Perla'da sahne alıyor.
Jazz Gecesi: 19 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de Oğlakçıoğlu Park Hotel'de zarif notalar sunuyor.
DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler White Party: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda nostalji rüzgarı estiriyor.
Midnight Symphony: 19 Ağustos Çarşamba saat 21.00'de Aziz Vukolos Kilisesi'nde büyüleyici bir senfoni deneyimi yaşatıyor.
Funk & Soul: 20 Ağustos Perşembe saat 17.00'de Dükkan İzmir'de.
Kum Konseri: 20 Ağustos Perşembe saat 20.00'de Cliff Venue'de.
Disco Fever: 21 Ağustos Cuma saat 17.00'de Dükkan İzmir'de.
Najeh: 21 Ağustos Cuma saat 19.00'da No. 57 by Studio House'da.
Marina'da Latin Gecesi - Duo Cuba & Margarita: 21 Ağustos Cuma saat 20.30'da İzmir Marina'da Latin rüzgarları estiriyor.
Candles and Echoes - İzmir: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de Güzelbahçe Açık Hava Tiyatrosu'nda mum ışığında müzik ziyafeti sunuyor.
Sisa Project by Sami İrek: 21 Ağustos Cuma saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü'nde akustik bir akşam yaşatıyor.
Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 21 Ağustos Cuma saat 21.30'da Cliff Venue'de nostaljik bir parti sunuyor.
DJ Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 21 Ağustos Cuma saat 22.00'de SoldOut Performance Hall'da.
Kerimcan Durmaz: 21 Ağustos Cuma saat 23.00'de Avalon Alaçatı'da eğlencenin sınırlarını zorluyor.
Arem & Arman: 21 Ağustos Cuma saat 23.00'de Noche Alaçatı'da.
Boheme Beach x ZAMNA On The Beach: 22 Ağustos Cumartesi saat 16.00'da Boheme Beach'te.
Latin Night: 22 Ağustos Cumartesi saat 17.00'de Dükkan İzmir'de Latin ritimleri vadediyor.
Sueños de Esperanza Presents: ENZO SIFFREDI – THE ONE MAN SHOW: CHAPTER III: 22 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de Sommer Klein Çeşme'de.
Candles and Echoes - Sığacık Kale İçi: 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Sığacık Kale İçi'nde mum ışığında dinleti sunuyor.
EGEBAND 'İzmir Uluslararası Müzik Okulu Açılış Konseri': 22 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü'nde.
Ivi Adamou Yemekli Gala: 22 Ağustos Cumartesi saat 23.00'te Mumlu Alaçatı'da şık bir gala gecesi yaşatıyor.
Mahmut Orhan | Sommer Klein: 23 Ağustos Pazar saat 14.00'te Sommer Klein Çeşme'de havuz başı/sahil partisi sunuyor.
Claptone: 23 Ağustos Pazar saat 17.30'da Bambu Beach'te elektronik müziğin kalbini attırıyor.
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