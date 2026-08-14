Dünya Devleri Peşine Düştü Ama Sadece Türkiye Üretiliyor: Laboratuvarda Bile Kopyalanamıyor!
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Gastronomi dünyasında büyük ilgi gören ve yerin 36 metre altındaki doğal mağarada olgunlaşan Divle Obruk Peyniri, uluslararası gıda devleri ile bilim insanlarının odağında yer alıyor. Birebir aynı süt ve geleneksel yöntemler kullanılsa dahi başka hiçbir ortamda veya laboratuvarda taklit edilemeyen bu ürün, Karaman’ın en değerli gastronomi değerleri arasında bulunuyor. Mağaranın kendine has mikroflora yapısı ve nem dengesi, bu peynirin üretim sürecini dünyada eşsiz kılan temel faktör olarak öne çıkıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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