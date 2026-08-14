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Dünya Devleri Peşine Düştü Ama Sadece Türkiye Üretiliyor: Laboratuvarda Bile Kopyalanamıyor!

Dünya Devleri Peşine Düştü Ama Sadece Türkiye Üretiliyor: Laboratuvarda Bile Kopyalanamıyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 14:28
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Gastronomi dünyasında büyük ilgi gören ve yerin 36 metre altındaki doğal mağarada olgunlaşan Divle Obruk Peyniri, uluslararası gıda devleri ile bilim insanlarının odağında yer alıyor. Birebir aynı süt ve geleneksel yöntemler kullanılsa dahi başka hiçbir ortamda veya laboratuvarda taklit edilemeyen bu ürün, Karaman’ın en değerli gastronomi değerleri arasında bulunuyor. Mağaranın kendine has mikroflora yapısı ve nem dengesi, bu peynirin üretim sürecini dünyada eşsiz kılan temel faktör olarak öne çıkıyor.

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Yüksek Yaylalarda Başlayan Doğal Süreç Yeraltındaki Mağarada Tamamlanıyor

Yüksek Yaylalarda Başlayan Doğal Süreç Yeraltındaki Mağarada Tamamlanıyor

Nisan ve mayıs aylarında yüksek yaylalarda serbest otlayan koyun ile keçilerin sütlerinden elde edilen peynirler, özel hazırlanan deri tulumlara basılarak mağaraya indiriliyor. Yer altına bembeyaz renkte giren tulumlar, yaklaşık 1,5 ayın sonunda mağaranın mikroflorası sayesinde mavimsi bir küf tabakasıyla kaplanıyor. Sürecin devamında yer altındaki özel bakterilerin etkisiyle 6 ayı tamamlayan tulumların dış yüzeyi tamamen kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Bu doğal ve mucizevi renk değişimi, ürünün olgunlaşma aşamasını eksiksiz tamamladığını gösteriyor.

Altı Aylık Olgunlaşma Sürecinin Ardından Yeryüzüne Çıkarılan Ürün Yüksek Fiyatla Alıcı Buluyor

Altı Aylık Olgunlaşma Sürecinin Ardından Yeryüzüne Çıkarılan Ürün Yüksek Fiyatla Alıcı Buluyor
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Ekim ayında olgunlaşma sürecini bitiren peynirler, özel asansör sistemleri yardımıyla mağaradan çıkarılarak satışa sunuluyor. Bembeyaz girip kıpkırmızı çıkan ve 'kırmızı altın' olarak adlandırılan bu özel lezzet, kilogramı yaklaşık 2.300 TL’den alıcı buluyor. Sınırlı miktardaki üretimi ve tescilli coğrafi işaretiyle dikkat çeken ürün, hem yerli hem de yabancı gurmelerin yoğun talebiyle karşılaşıyor. Birçok küresel gıda firmasının inceleme altında tuttuğu Divle Obruk Peyniri, bölge ekonomisine ve Türkiye'nin gastronomi turizmine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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