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Girmenin Yasak Olduğu Bakteri Dolu 'Zehirli' Nehri Tarıma Kazandırmayı Başardılar

Girmenin Yasak Olduğu Bakteri Dolu 'Zehirli' Nehri Tarıma Kazandırmayı Başardılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 12:15
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Güney Afrika’nın Cape Town kenti yakınlarındaki Franschhoek bölgesinde yer alan Stiebeuel Nehri, uygulanan biyolojik arıtma projesiyle yeniden kullanıma sunuldu. Bölgedeki yetersiz altyapı koşulları nedeniyle kanalizasyon ve atık yağmur sularının karıştığı nehir, çevre araştırmacılarının yürüttüğü bilimsel çalışmayla hiçbir kimyasal madde kullanılmaksızın temizlendi.

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Kaynak: https://www.news.uct.ac.za/article/-2...
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Langrug Yerleşimindeki Altyapı Yetersizliği Nehirdeki Kirlilik Oranlarını İnsan Sağlığını Tehdit Eden Seviyelere Tırmandırdı

Langrug Yerleşimindeki Altyapı Yetersizliği Nehirdeki Kirlilik Oranlarını İnsan Sağlığını Tehdit Eden Seviyelere Tırmandırdı

Yaklaşık 26 bin kişinin ikamet ettiği Langrug bölgesindeki yetersiz drenaj hatları, nehir ekosisteminde ağır kirliliğe yol açtı. İnsan sağlığı açısından temas edilebilir sularda 100 mililitrede en fazla 130 birim bulunması gereken E. coli bakterisi, nehir suyunda 400 bin sınırını aştı. Gerçekleştirilen detaylı laboratuvar analizlerinde bakterilerin yanı sıra yüksek miktarda mikroplastik, tıbbi ilaç atıkları, amonyak ve fosfor bileşenlerine rastlandı.

Cape Town Üniversitesi Araştırmacıları Atıl Durumdaki Eski Tesis Alanını Doğal Filtre Sistemine Dönüştürdü

Cape Town Üniversitesi Araştırmacıları Atıl Durumdaki Eski Tesis Alanını Doğal Filtre Sistemine Dönüştürdü

Cape Town Üniversitesi bünyesinde görev yapan bilim insanları, Franschhoek sahasında bulunan eski atık su arıtma tesisini projeye dahil etti. Tesis içerisinde yer alan atıl durumdaki çamur yatakları, çakıl taşları, iri kum ve 800 derece sıcaklıkta işlenen biyokömür katmanlarıyla kaplanarak doğal bir süzgeç mekanizması haline getirildi.

Süzülme Sürecinde İşleyen Biyolojik Yapı Kimyasal Madde Ve Yüksek Enerji Kullanım İhtiyacını Ortadan Kaldırdı

Süzülme Sürecinde İşleyen Biyolojik Yapı Kimyasal Madde Ve Yüksek Enerji Kullanım İhtiyacını Ortadan Kaldırdı

Nehirden çekilen kirli su, hazırlanan katmanlar arasından beş günlük bir süreçte yavaşça süzüldü. Süzülme esnasında kirletici unsurlar filtre yüzeylerinde tutulurken, bünyedeki yararlı mikroorganizmalar kirliliği organik yollarla parçaladı. Kimyasal dezenfektan ve yoğun elektrik tüketimine ihtiyaç duymayan sistem sayesinde günde 50 bin litre su kirlilikten tamamen arındırıldı. İşlem sonucunda E. coli bakterilerinin yüzde 99'u, amonyak ve fosforun yüzde 85 ila 95'i, mikroplastik ile ilaç kalıntılarının ise yüzde 90'dan fazlası temizlendi.

Arıtılan Su Miktarı Bölgedeki Tarımsal Faaliyetlere Ve Nehir Ekosistemine Önemli Düzeyde Katkı Sağladı

Arıtılan Su Miktarı Bölgedeki Tarımsal Faaliyetlere Ve Nehir Ekosistemine Önemli Düzeyde Katkı Sağladı

Günlük temizlenen suyun 3 bin litrelik kısmı bölgedeki yerel sebze yetiştiriciliğinde kullanılırken, geriye kalan miktar Stiebeuel Nehri'ne tekrar aktarıldı. Uzmanlar, söz konusu doğal modelin dev tesislerin yerini tam olarak alamayacağını, ancak altyapısı yetersiz ve su sıkıntısı çeken bölgelerde uygulanabilir, düşük maliyetli bir alternatif sunduğunu kaydettiler.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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