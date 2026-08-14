Girmenin Yasak Olduğu Bakteri Dolu 'Zehirli' Nehri Tarıma Kazandırmayı Başardılar

Nehirden çekilen kirli su, hazırlanan katmanlar arasından beş günlük bir süreçte yavaşça süzüldü. Süzülme esnasında kirletici unsurlar filtre yüzeylerinde tutulurken, bünyedeki yararlı mikroorganizmalar kirliliği organik yollarla parçaladı. Kimyasal dezenfektan ve yoğun elektrik tüketimine ihtiyaç duymayan sistem sayesinde günde 50 bin litre su kirlilikten tamamen arındırıldı. İşlem sonucunda E. coli bakterilerinin yüzde 99'u, amonyak ve fosforun yüzde 85 ila 95'i, mikroplastik ile ilaç kalıntılarının ise yüzde 90'dan fazlası temizlendi.