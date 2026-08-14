Girmenin Yasak Olduğu Bakteri Dolu 'Zehirli' Nehri Tarıma Kazandırmayı Başardılar
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Kaynak: https://www.news.uct.ac.za/article/-2...
Güney Afrika’nın Cape Town kenti yakınlarındaki Franschhoek bölgesinde yer alan Stiebeuel Nehri, uygulanan biyolojik arıtma projesiyle yeniden kullanıma sunuldu. Bölgedeki yetersiz altyapı koşulları nedeniyle kanalizasyon ve atık yağmur sularının karıştığı nehir, çevre araştırmacılarının yürüttüğü bilimsel çalışmayla hiçbir kimyasal madde kullanılmaksızın temizlendi.
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Langrug Yerleşimindeki Altyapı Yetersizliği Nehirdeki Kirlilik Oranlarını İnsan Sağlığını Tehdit Eden Seviyelere Tırmandırdı
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Cape Town Üniversitesi Araştırmacıları Atıl Durumdaki Eski Tesis Alanını Doğal Filtre Sistemine Dönüştürdü
Süzülme Sürecinde İşleyen Biyolojik Yapı Kimyasal Madde Ve Yüksek Enerji Kullanım İhtiyacını Ortadan Kaldırdı
Arıtılan Su Miktarı Bölgedeki Tarımsal Faaliyetlere Ve Nehir Ekosistemine Önemli Düzeyde Katkı Sağladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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