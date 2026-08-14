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Merkür Jüpiter Kavuşumu: Tutulma Sonrası Bu 4 Burca Fırsat Yağacak!

Merkür Jüpiter Kavuşumu: Tutulma Sonrası Bu 4 Burca Fırsat Yağacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 12:16
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Gökyüzü 12 Ağustos tutulmasından sonra durulmuyor, aksine vites artırıyor! 15 Ağustos'ta Merkür ve Jüpiter’in Aslan burcundaki dev buluşması; ertelenen kararları, sümen altı edilen teklifleri ve 'asla olmaz' denilen haberleri tek tek masaya döküyor. 

Peki bu kozmik fırtınada şans kimin kapısını çalacak? Merkür ve Jüpiter kavuşumunda burçları neler bekliyor? Hangi burçlar aşkı bulacak, kimler zengin olacak? 

İşte detaylar.

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Tutulma Bitti Sananlar Yanılıyor: Gökyüzünde İkinci Perde

Tutulma Bitti Sananlar Yanılıyor: Gökyüzünde İkinci Perde

12 Ağustos Güneş tutulmasıyla hayatlarımızda kilitli kalan bazı kapılar aralandı. Ancak asıl sürpriz, tutulmanın yankıları sürerken 15 Ağustos’ta yaşanacak! İletişimin, aklın ve haberlerin temsilcisi Merkür ile şansın, büyümenin ve dev fırsatların gezegeni Jüpiter, Aslan burcunun 10. derecesinde tam kavuşum yapıyor.

Peki Bu Kavuşum Ne Anlama Geliyor?

Astrolojide Jüpiter dokunduğu her şeyi büyütür. Merkür ise lafı, haberi ve teklifi getirir. İkisinin Aslan'daki bu görkemli buluşması; 'Küçük bir konuşmanın dev bir işe dönüşmesi', 'Eski bir fikrin büyük bir paraya evrilmesi' ya da 'Sadece tek bir mesajla tüm haftanın seyrinin değişmesi' demek!

12 Ağustos Kapıyı Araladı, 15 Ağustos İse Şans Kapılarını Tümüyle Açtı!

12 Ağustos Kapıyı Araladı, 15 Ağustos İse Şans Kapılarını Tümüyle Açtı!

Pek çok kişi tutulma biter bitmez hayatında radikal değişiklikler bekledi ama gökyüzünün planı farklıydı. Tutulma senaryoyu yazdı, 15 Ağustos kavuşumu ise aktörleri sahneye sürüyor.

15 - 20 Ağustos Tarihlerine Dikkat:

  • Uzun süredir yanıt beklediğiniz bir e-posta veya mesaj aniden telefonunuza düşebilir. Bir iş teklifi ya da 'özledim' mesajı olabilir. 

  • Rafa kaldırdığınız bir proje veya fikir, hiç beklemediğiniz bir finansal destekle yeniden canlanabilir.

  • 'Geleceğimi nasıl şekillendireceğim?' sorusunun yanıtı, tesadüfi bir sohbetin içinde karşınıza çıkabilir.

Merkür ve Jüpiter Kavuşumunda Şansı Yakalayacak 4 Burç

Merkür ve Jüpiter Kavuşumunda Şansı Yakalayacak 4 Burç

Klasik 'Zengin olacaksınız' masallarını bir kenara bırakalım. İşte gökyüzündeki bu dev buluşmanın hayatına somut yansımalarını görecek o 4 burç ve yaşayacakları gerçek senaryolar:

  • Terazi: Masadaki Teklif Büyük Olacak!

Bir süredir yönünüzü çizmekte zorlanıyor veya hak ettiğiniz değeri göremediğinizi düşünüyordunuz. 15 Ağustos civarında, sosyal çevrenizden ya da eski bir iş bağlantınızdan beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. 

Aman dikkat! 'İlk başta sıradan' görünen bu görüşme, önümüzdeki 6 ayın en büyük gelir kapısına dönüşebilir.

  • Akrep: Sessizlik Bozuluyor, O Mesaj Geliyor

Kendinizi geri plana çektiğiniz, strateji yaptığınız ve beklediğiniz o süreç sona eriyor. İçinizde tuttuğunuz, 'Artık konuşmalıyım' dediğiniz her ne varsa 15 Ağustos’ta görünür oluyor. 

Özellikle kariyer veya otorite figürleriyle yapacağınız bir konuşma, kaderinizi bambaşka bir kulvara taşıyabilir. Beklenen o resmi onay ya da mesaj nihayet yolda!

  • Kova: İş ve Para Evinizde Sürpriz

Tutulmanın yarattığı zihinsel karmaşa yerini netliğe bırakıyor. 15 Ağustos’ta Merkür ile Jüpiter'in buluşması tam da finansal ve ortaklı konularınızın merkezine ateş düşürüyor. 

Yarım kalan bir satış, ertelenen bir ödeme ya da yeni bir iş anlaşması aniden gündeme gelebilir. Tek yapmanız gereken, masaya koyulan şartları iyi okumak.

  • Balık: İmkansız Gerçek Oluyor!

'Bu işten artık hayır gelmez' deyip rafa kaldırdığınız bir seyahat, eğitim ya da yurt dışı/uzak bağlantılı konu varsa kemerleri bağlayın. 

Gökyüzü size ikincil bir şans sunuyor. Tek bir haber veya telefon görüşmesi, uzun süredir tıkalı olan bir tıkanıklığı tereyağından kıl çeker gibi çözecek.

Bonus: 17 Ağustos Düğümü Sıkılaştırıyor!

15 Ağustos’ta doğan bu dev fırsatlar ve haberler havada kalmayacak. Çünkü hemen ardından 17 Ağustos'ta Merkür-Satürn üçgeni devreye giriyor. 

Bu Ne Demek? 

15 Ağustos'ta konuşulan, kararlaştırılan ve teklif edilen her şey 17 Ağustos civarında somut, kalıcı ve resmi bir imzaya dönüşecek. Yani bu geçici bir heyecan değil, ayakları yere basan dev bir değişim!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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