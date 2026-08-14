Merkür Jüpiter Kavuşumu: Tutulma Sonrası Bu 4 Burca Fırsat Yağacak!
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Gökyüzü 12 Ağustos tutulmasından sonra durulmuyor, aksine vites artırıyor! 15 Ağustos'ta Merkür ve Jüpiter’in Aslan burcundaki dev buluşması; ertelenen kararları, sümen altı edilen teklifleri ve 'asla olmaz' denilen haberleri tek tek masaya döküyor.
Peki bu kozmik fırtınada şans kimin kapısını çalacak? Merkür ve Jüpiter kavuşumunda burçları neler bekliyor? Hangi burçlar aşkı bulacak, kimler zengin olacak?
İşte detaylar.
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Merkür ve Jüpiter Kavuşumunda Şansı Yakalayacak 4 Burç
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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