Sunucu Erhan Çelik’in Eşi Dr. Özlem Gültekin Hayatını Kaybetti
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Erhan Çelik’in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’den acı haber geldi. Gültekin’in vefatı, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu.
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Haber spikeri Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti.
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Kliniğin hesabından yapılan açıklama:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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