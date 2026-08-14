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Sunucu Erhan Çelik’in Eşi Dr. Özlem Gültekin Hayatını Kaybetti

Sunucu Erhan Çelik’in Eşi Dr. Özlem Gültekin Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 11:18
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Erhan Çelik’in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’den acı haber geldi. Gültekin’in vefatı, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Haber spikeri Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti.

Haber spikeri Erhan Çelik’in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, Gültekin’in vefat haberi sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gültekin’in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Gültekin’in kliniğinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, “Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin’i kaybettik” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Gültekin’in cenaze törenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Cenazenin 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Klinik tarafından yapılan veda paylaşımında, “Hayatın Öz’ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olan Özlem Gültekin, meslek hayatı boyunca çok sayıda kadının ve annenin hayatına dokunmuştu.

Erhan Çelik ile Op. Dr. Özlem Gültekin, 2019 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Fikir ayrılıkları yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açmıştı...

Kliniğin hesabından yapılan açıklama:

Kliniğin hesabından yapılan açıklama:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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