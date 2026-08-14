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Yargıtay'dan Emsal Karar: İşveren İşçiye Yaptığı Fazla Ödemeyi Geri İsteyebilecek

Yargıtay'dan Emsal Karar: İşveren İşçiye Yaptığı Fazla Ödemeyi Geri İsteyebilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 11:39
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Yargıtay, işverenin yanlışlıkla yaptığı fazla ödemeyi, hatalı ödeme olduğunu kanıtlaması halinde işçiden geri isteyebileceğine hükmetti.

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İşveren, işçiye yanlışlıkla veya hatalı yaptığı fazla ödemeyi geri isteyebilecek.

İşveren, işçiye yanlışlıkla veya hatalı yaptığı fazla ödemeyi geri isteyebilecek.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hatalı ödemelerin Türk Borçlar Kanunu’ndaki sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında geri alınabileceğine hükmetti.

Karara konu olayda, Bursa'da 15 yıl önce işten ayrılan bir işçiye ücret ödemelerinde hata yapıldığı ve fazla ödeme yapıldığı belirlendi.

İşveren, fazla ödemenin iadesini talep etti ancak işçi ödeme yapmadı. Bunun üzerine işveren, fazla ödemenin tahsili için dava açtı.

İş Mahkemesi, işverenin fazla ödenen tutarı talep edemeyeceğine karar verdi. Kararın istinaf incelemesinde de işverenin ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü, işçinin ise zayıf konumda olduğu gerekçesiyle karar onandı.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Daire, Türk Borçlar Kanunu gereğince borç olmadığı halde yapılan ödemenin, ödeme sırasında yanılgıya düşüldüğünün kanıtlanması halinde geri istenebileceğini belirtti.

Yargıtay, somut olayda işçiye yapılan fazla ödemenin bilirkişi raporuyla tespit edildiğine ve işçinin daha önce açtığı alacak davasının da kesinleşerek reddedildiğine dikkat çekti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla ödeme tutarının işçiden tahsil edilmesi gerektiğine hükmetti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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