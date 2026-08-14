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Türkiye'nin Dev Şirketinden Dev Hamle: ABD'de Şirket Kurdu

Türkiye'nin Dev Şirketinden Dev Hamle: ABD'de Şirket Kurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 11:56
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Türkiye'nin köklü şirketi Şişecam'dan dev hamle geldi. Borsa İstanbul'un önde gelen bayrak taşıyıcısı olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), ABD'de yeni şirket kurdu. KAP'a yapılan bildirimle sermayenin tamamının yüzde 100 hisse oranıyla Şişecam'a ait olduğu ifade edildi. Şirketin ismi 'Sisecam USA Trading' olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin dev şirketi Şişecam'dan dev hamle.

Türkiye'nin dev şirketi Şişecam'dan dev hamle.

Borsa İstanbul'un köklü devi Şişecam'dan ABD atağı geldi. Şişecam, küresel pazardaki etkinliğini artırma hedefiyle kritik bir hamlede bulundu. Varlığını okyanus ötesine taşıyan Şişecam, ABD'de yeni şirket kurdu. Türkiye'nin önde gelen şirketi, ABD merkezli yeni yapılandırmasının resmen tamamlandığını duyurdu.

Sermayesinin tamamı yüzde 100 hisse oranıyla Şişecam’a ait olan ve 'Sisecam USA Trading' unvanını taşıyan yeni şirketin tescil işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla sonuçlandırıldı.

KAP'a bildirildi. 100 bin dolara kuruldu.

KAP'a bildirildi. 100 bin dolara kuruldu.

Söz konusu gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilan edildi. Şirketin kuruluş sermayesi 100 bin dolar olarak belirlendi. Sisecam USA Trading isimli şirket Kuzey Amerika pazarındaki ticari operasyonlarının ana merkezi olacak. 

Şişecam tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın temel stratejik amaçlarına dikkat çekildi. Şirket, başta düz cam işkolu olmak üzere genel cam faaliyet alanlarında sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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