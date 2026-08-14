Türkiye'nin Dev Şirketinden Dev Hamle: ABD'de Şirket Kurdu

Türkiye'nin köklü şirketi Şişecam'dan dev hamle geldi. Borsa İstanbul'un önde gelen bayrak taşıyıcısı olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), ABD'de yeni şirket kurdu. KAP'a yapılan bildirimle sermayenin tamamının yüzde 100 hisse oranıyla Şişecam'a ait olduğu ifade edildi. Şirketin ismi 'Sisecam USA Trading' olarak kayıtlara geçti.