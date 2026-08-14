Türkiye'nin Dev Şirketinden Dev Hamle: ABD'de Şirket Kurdu
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Türkiye'nin köklü şirketi Şişecam'dan dev hamle geldi. Borsa İstanbul'un önde gelen bayrak taşıyıcısı olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), ABD'de yeni şirket kurdu. KAP'a yapılan bildirimle sermayenin tamamının yüzde 100 hisse oranıyla Şişecam'a ait olduğu ifade edildi. Şirketin ismi 'Sisecam USA Trading' olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye'nin dev şirketi Şişecam'dan dev hamle.
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KAP'a bildirildi. 100 bin dolara kuruldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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