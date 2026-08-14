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Kendisine “Çirkin” Diyen Trolleri Böyle Susturdu: Bir Yıl Boyunca Peş Peşe Selfie Paylaştı

Kendisine “Çirkin” Diyen Trolleri Böyle Susturdu: Bir Yıl Boyunca Peş Peşe Selfie Paylaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 11:34
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Melissa Blake, görünüşü üzerinden kendisine acımasız yorumlar yapan internet trollerine beklenmedik bir şekilde karşılık verdi. “Fotoğraf paylaşma” diyenlere kulak asmak yerine peş peşe selfie paylaşan Blake, kısa sürede binlerce kişinin desteğini aldı.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/newsbeat-496...
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Melissa Blake, sosyal medyada görünüşü üzerinden acımasız yorumların hedefi oldu.

Melissa Blake, sosyal medyada görünüşü üzerinden acımasız yorumların hedefi oldu.

Kendisine “çirkin” diyen ve fotoğraf paylaşmaması gerektiğini söyleyen kişilere ise bekledikleri gibi geri çekilerek değil, art arda üç selfie paylaşarak cevap verdi.

38 yaşındaki gazeteci ve engelli hakları savunucusu Blake, yüzünü, ellerini ve ayaklarını etkileyen nadir bir genetik hastalık olan Freeman-Sheldon sendromuyla yaşıyor. Şimdiye kadar eklemlerini, ellerini ve dizlerini düzeltmek, ayrıca skolyozunu tedavi etmek için 26'dan fazla ameliyat geçirdi.

Ancak Blake'in yaşadığı zorluklar bununla sınırlı değil.

Ancak Blake'in yaşadığı zorluklar bununla sınırlı değil.

Yıllardır internette görünüşü üzerinden yapılan yorumlarla karşılaşıyor. Bir dönem kendisine “çirkin” diyenler oldu, hatta bir kullanıcı onu bir “geçit töreni balonuna” benzetti.

Asıl canını sıkan yorum ise fotoğraf paylaşmasının engellenmesi gerektiğinin söylenmesi oldu.

Blake, bu noktada “Tam tersini yapacağım” diyerek üç selfiesini sosyal medya hesabından paylaştı. Aslında vermek istediği mesaj oldukça basitti: Başkalarının ne söylediği, onun hayatını nasıl yaşayacağını belirlemeyecekti.

Paylaşımı beklemediği kadar büyük ilgi gördü. Selfieleri 22 binden fazla kez yeniden paylaşıldı ve 256 binden fazla beğeni aldı. Blake'e destek veren binlerce kişi, sosyal medyada görünüşü üzerinden birini hedef almanın ne kadar acımasız olabileceğine dikkat çekti.

Blake ise tüm bu desteğe rağmen kendisine yapılan yorumların hiç canını yakmadığını söylemiyor. Aksine, zaman zaman insanların söylediklerinden etkilendiğini açıkça kabul ediyor.

“Beni hiç etkilemediğini söylersem yalan olur” diyen Blake, internette insanların ekranın arkasında oldukları için yüz yüze söylemeyecekleri şeyleri çok daha kolay yazabildiğini düşünüyor.

“Beni hiç etkilemediğini söylersem yalan olur” diyen Blake, internette insanların ekranın arkasında oldukları için yüz yüze söylemeyecekleri şeyleri çok daha kolay yazabildiğini düşünüyor.

Kendini kötü hissettiğinde ise yaşadığı zorlukları ve bugüne kadar başardıklarını hatırlıyor. Geçirdiği onlarca ameliyatın ve hayat boyunca karşılaştığı engellerin, birkaç internet yorumundan çok daha önemli olduğunu kendisine hatırlatıyor.

Blake'in kendisine hakaret edenlere de tek bir mesajı var.

Ekranın diğer tarafında sadece bir kullanıcı adı değil, duyguları olan gerçek bir insan var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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