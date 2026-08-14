Kendisine “Çirkin” Diyen Trolleri Böyle Susturdu: Bir Yıl Boyunca Peş Peşe Selfie Paylaştı

Yıllardır internette görünüşü üzerinden yapılan yorumlarla karşılaşıyor. Bir dönem kendisine “çirkin” diyenler oldu, hatta bir kullanıcı onu bir “geçit töreni balonuna” benzetti.

Asıl canını sıkan yorum ise fotoğraf paylaşmasının engellenmesi gerektiğinin söylenmesi oldu.

Blake, bu noktada “Tam tersini yapacağım” diyerek üç selfiesini sosyal medya hesabından paylaştı. Aslında vermek istediği mesaj oldukça basitti: Başkalarının ne söylediği, onun hayatını nasıl yaşayacağını belirlemeyecekti.

Paylaşımı beklemediği kadar büyük ilgi gördü. Selfieleri 22 binden fazla kez yeniden paylaşıldı ve 256 binden fazla beğeni aldı. Blake'e destek veren binlerce kişi, sosyal medyada görünüşü üzerinden birini hedef almanın ne kadar acımasız olabileceğine dikkat çekti.

Blake ise tüm bu desteğe rağmen kendisine yapılan yorumların hiç canını yakmadığını söylemiyor. Aksine, zaman zaman insanların söylediklerinden etkilendiğini açıkça kabul ediyor.