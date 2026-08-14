Kendisine “Çirkin” Diyen Trolleri Böyle Susturdu: Bir Yıl Boyunca Peş Peşe Selfie Paylaştı
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/newsbeat-496...
Melissa Blake, görünüşü üzerinden kendisine acımasız yorumlar yapan internet trollerine beklenmedik bir şekilde karşılık verdi. “Fotoğraf paylaşma” diyenlere kulak asmak yerine peş peşe selfie paylaşan Blake, kısa sürede binlerce kişinin desteğini aldı.
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Melissa Blake, sosyal medyada görünüşü üzerinden acımasız yorumların hedefi oldu.
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Ancak Blake'in yaşadığı zorluklar bununla sınırlı değil.
“Beni hiç etkilemediğini söylersem yalan olur” diyen Blake, internette insanların ekranın arkasında oldukları için yüz yüze söylemeyecekleri şeyleri çok daha kolay yazabildiğini düşünüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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