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Tadilat Yapan İşçiler Duvar İçine Gizlenmiş Binlerce Altın Buldu

Tadilat Yapan İşçiler Duvar İçine Gizlenmiş Binlerce Altın Buldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 15:41
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Belçika’nın Dendermonde kentinde bir binanın tadilatını yapan işçiler bodrum katında duvar içine gizlenmiş binlerce altını buldu. İşçilerin bulduğu altının 9 milyon euro (yaklaşık 495 milyon TL) değerinde olduğu açıklandı. Olaya dair soruşturma başlatılırken altını duyan defineciler bölgeye akın etti.

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Binada tadilat yapan işçiler duvara gizlenmiş binlerce altın buldu.

Binada tadilat yapan işçiler duvara gizlenmiş binlerce altın buldu.

Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu. Sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandıkla karşılaştı. Açılan sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Büyük şaşkınlık yaşayan işçiler durumu polise bildirdi.

Defineciler akın etti.

Defineciler akın etti.

Olay yerine gelen ekipler altınları güvenli yere götürdü. Savcılık altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı. 9 milyon euroluk (yaklaşık 495 milyon TL) hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenmedi. 

Olayın duyulmasının ardından bölgeye defineciler akın etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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