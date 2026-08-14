Tadilat Yapan İşçiler Duvar İçine Gizlenmiş Binlerce Altın Buldu

Olay yerine gelen ekipler altınları güvenli yere götürdü. Savcılık altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı. 9 milyon euroluk (yaklaşık 495 milyon TL) hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenmedi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye defineciler akın etti.