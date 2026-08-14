Tadilat Yapan İşçiler Duvar İçine Gizlenmiş Binlerce Altın Buldu
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Belçika’nın Dendermonde kentinde bir binanın tadilatını yapan işçiler bodrum katında duvar içine gizlenmiş binlerce altını buldu. İşçilerin bulduğu altının 9 milyon euro (yaklaşık 495 milyon TL) değerinde olduğu açıklandı. Olaya dair soruşturma başlatılırken altını duyan defineciler bölgeye akın etti.
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Binada tadilat yapan işçiler duvara gizlenmiş binlerce altın buldu.
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Defineciler akın etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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