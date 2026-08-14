Sosyal Medyada Yorum Atmanın Ata Sporumuz Olduğunu Kanıtlayan Kişiler
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Pek çoğumuz sosyal medyaya bir içerik tüketmek için girsek de bu içeriklere öyle yorumlar veya cevaplar geliyor ki bu yorumlar içeriğin kendisini gölgede bırakabiliyor. Bazen şaka amaçlı bazen yanlış anlaşılma yoluyla atılan bu yorumlar sosyal medyada yıllarca dikkatlerden kaçmıyor. Bakalım son zamanlarda öne çıkan hatta atıldığı videonun önüne geçen yorumlar hangileri?
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Başlayalım!
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Kabustur o.
Yakışıklı Mısırcı olamayacaksın.
Eren kariyer yönetimi dersi veriyor.
Bilgi için teşekkürler.
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Bir bilgi daha...
İlginç...
Döner az para mı?
Mantıklı.
Fazla empati böyle bir şey.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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