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Sosyal Medyada Yorum Atmanın Ata Sporumuz Olduğunu Kanıtlayan Kişiler

Sosyal Medyada Yorum Atmanın Ata Sporumuz Olduğunu Kanıtlayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2026 - 15:42
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Pek çoğumuz sosyal medyaya bir içerik tüketmek için girsek de bu içeriklere öyle yorumlar veya cevaplar geliyor ki bu yorumlar içeriğin kendisini gölgede bırakabiliyor. Bazen şaka amaçlı bazen yanlış anlaşılma yoluyla atılan bu yorumlar sosyal medyada yıllarca dikkatlerden kaçmıyor. Bakalım son zamanlarda öne çıkan hatta atıldığı videonun önüne geçen yorumlar hangileri?

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Başlayalım!

Başlayalım!

Kabustur o.

Kabustur o.

Yakışıklı Mısırcı olamayacaksın.

Yakışıklı Mısırcı olamayacaksın.

Eren kariyer yönetimi dersi veriyor.

Eren kariyer yönetimi dersi veriyor.

Bilgi için teşekkürler.

Bilgi için teşekkürler.
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Bir bilgi daha...

Bir bilgi daha...

İlginç...

İlginç...

Döner az para mı?

Döner az para mı?

Mantıklı.

Mantıklı.

Fazla empati böyle bir şey.

Fazla empati böyle bir şey.
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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