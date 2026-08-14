Sosyal Medyada Yorum Atmanın Ata Sporumuz Olduğunu Kanıtlayan Kişiler

Pek çoğumuz sosyal medyaya bir içerik tüketmek için girsek de bu içeriklere öyle yorumlar veya cevaplar geliyor ki bu yorumlar içeriğin kendisini gölgede bırakabiliyor. Bazen şaka amaçlı bazen yanlış anlaşılma yoluyla atılan bu yorumlar sosyal medyada yıllarca dikkatlerden kaçmıyor. Bakalım son zamanlarda öne çıkan hatta atıldığı videonun önüne geçen yorumlar hangileri?