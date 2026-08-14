Trendyol Süper Lig'de Yeni Dönem: Yeşil Sahalara Dünya Kupası Teknolojisi Geliyor

Yayıncılık ve stadyum deneyiminde çığır açan 5G teknolojisini aktif olarak kullanıma sunan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda 5G altyapısıyla gerçekleştirilen ilk canlı yayın bağlantısını başarıyla tamamlayarak Türk yayıncılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. 5G ile stadyumlardaki etkileşimi artırarak seyircilere çok daha hızlı ve dinamik bir atmosfere erişme imkânı sağlayan şirket, bu vizyonu sadece üst liglerle de sınırlandırmıyor. Alt liglerin ana yayıncısı sıfatıyla Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların başarı öykülerini geniş kitlelerle buluşturan Türk Telekom; Nesine 2. ve 3. Lig müsabakalarını Tivibu platformu ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay üzerinden ekranlara taşıyor. Böylece Anadolu takımlarının üst liglere yükselme yolundaki kıyasıya mücadelesi, Türk Telekom’un güçlü ve kesintisiz iletişim altyapısı sayesinde Türkiye'nin her köşesinden büyük bir heyecanla takip edilebiliyor.