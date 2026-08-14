Trendyol Süper Lig'de Yeni Dönem: Yeşil Sahalara Dünya Kupası Teknolojisi Geliyor
Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Türk Telekom, sahip olduğu yüksek teknoloji ve yayıncılık gücünü yeşil sahalara taşımaya devam ediyor. Türk futbolunun gelişimi ve uluslararası standartlara ulaşması adına kritik adımlar atan şirket, yeni sezonda da futbolun en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) teknoloji sponsoru ve Trendyol Süper Lig’in ana teknoloji destekçisi olan Türk Telekom; 5G altyapısından Akıllı Stadyum konseptlerine, Video Yardımcı Hakem (VAR) mimarisinden Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne ve Engelsiz Tribün projelerine kadar pek çok yenilikle spor dünyasına katkı sunuyor. Futbolseverlerin seyir zevkini ve statlardaki heyecanını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Türk Telekom, aynı zamanda Nesine 2. ve 3. Lig maçlarını Tivibu ile Yaay platformları üzerinden yayınlayarak Anadolu futbolunun sesini tüm ülkeye duyuruyor.
Detaylar 👇
Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Vizyonu Ön Planda
Yeşil Sahalarda Yüksek Teknoloji İz Bırakacak
Herkes İçin Eşit, Engelsiz ve Kapsayıcı Futbol Deneyimi
5G Teknolojisi ve Anadolu Futboluna Tam Destek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın