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Trendyol Süper Lig'de Yeni Dönem: Yeşil Sahalara Dünya Kupası Teknolojisi Geliyor

Trendyol Süper Lig'de Yeni Dönem: Yeşil Sahalara Dünya Kupası Teknolojisi Geliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 16:59
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Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik eden Türk Telekom, sahip olduğu yüksek teknoloji ve yayıncılık gücünü yeşil sahalara taşımaya devam ediyor. Türk futbolunun gelişimi ve uluslararası standartlara ulaşması adına kritik adımlar atan şirket, yeni sezonda da futbolun en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) teknoloji sponsoru ve Trendyol Süper Lig’in ana teknoloji destekçisi olan Türk Telekom; 5G altyapısından Akıllı Stadyum konseptlerine, Video Yardımcı Hakem (VAR) mimarisinden Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne ve Engelsiz Tribün projelerine kadar pek çok yenilikle spor dünyasına katkı sunuyor. Futbolseverlerin seyir zevkini ve statlardaki heyecanını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Türk Telekom, aynı zamanda Nesine 2. ve 3. Lig maçlarını Tivibu ile Yaay platformları üzerinden yayınlayarak Anadolu futbolunun sesini tüm ülkeye duyuruyor.

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Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Vizyonu Ön Planda

Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Vizyonu Ön Planda
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Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye’yi uçtan uca fiber ağlarla donattıklarını ve yeni nesil teknolojilerin uygulanmasında daima öncü bir rol üstlendiklerini vurguladı. Şahin, sahip oldukları teknolojik birikimi hayatın her alanına yayma vizyonu doğrultusunda, sporun ve özellikle futbolun dijitalleşmesine liderlik etmekten gurur duyduklarını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu ile kurulan köklü ve stratejik iş birliği sayesinde Türk futbolunun teknoloji altyapısını sürekli güçlendirdiklerini ifade eden Şahin, Türkiye’nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum çözümlerine, VAR altyapısından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ne kadar unutulmaz ilklere imza attıklarını hatırlattı. Küresel futbol arenasında teknolojinin gelişim hızını yakından takip ettiklerini söyleyen Şahin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sergilenecek yeni nesil inovasyonları da Türk futbolunun hizmetine sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Yeşil Sahalarda Yüksek Teknoloji İz Bırakacak

Yeşil Sahalarda Yüksek Teknoloji İz Bırakacak

Uzun yıllardır Türk sporunun en büyük destekçileri arasında bulunan Türk Telekom, futbol alanında ezber bozan projelere yön vermeye devam ediyor. eSüper Lig sponsorluğu, akıllı stadyum çözümleri ve taraftar paketleri gibi uygulamalarla sektöre yön veren marka, TFF iş birliğiyle Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında hayata geçirilen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin de temel mimarı oldu. Hakem kararlarının doğruluğunu ve maçların akıcılığını artıran bu üst düzey sistem, ligde mücadele eden tüm takımların stadyumları ile TFF’nin Riva’daki VAR Merkezi arasına kurulan yüksek hızlı fiber internet altyapısı sayesinde kesintisiz şekilde işletiliyor. Yeni sezonda da bu güçlü donanımı ve kesintisiz iletişim imkânlarını sahaya yansıtmaya kararlı olan Türk Telekom, futbol tutkunlarına benzersiz ve kesintisiz bir maç deneyimi sunmayı hedefliyor.

Herkes İçin Eşit, Engelsiz ve Kapsayıcı Futbol Deneyimi

Herkes İçin Eşit, Engelsiz ve Kapsayıcı Futbol Deneyimi

Toplumsal fayda odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Türk Telekom, teknolojinin getirdiği imkânları futbolun kapsayıcılığını artırmak için de seferber ediyor. Sosyal hayatın her alanında eşit katılımı savunan şirket, 'Engelsiz Tribün' uygulamasıyla görme ve işitme engelli futbolseverlerin stadyum coşkusunu eksiksiz bir şekilde yaşamasına olanak tanıyor. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, sporun birleştirici gücünü teknolojinin erişilebilirliğiyle harmanladıklarını belirterek, her bireyin futbol heyecanına ortak olabilmesi için özel projeler üretmeye devam edeceklerini ifade ediyor. Geçmişten bugüne spora verdikleri kesintisiz desteğe dikkat çeken Şahin, TFF ile yürüttükleri omuz omuza çalışma kültürünün gelecekte de Türk futbolunun çehresini değiştirmeye devam edeceğini dile getiriyor.

5G Teknolojisi ve Anadolu Futboluna Tam Destek

5G Teknolojisi ve Anadolu Futboluna Tam Destek

Yayıncılık ve stadyum deneyiminde çığır açan 5G teknolojisini aktif olarak kullanıma sunan Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda 5G altyapısıyla gerçekleştirilen ilk canlı yayın bağlantısını başarıyla tamamlayarak Türk yayıncılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. 5G ile stadyumlardaki etkileşimi artırarak seyircilere çok daha hızlı ve dinamik bir atmosfere erişme imkânı sağlayan şirket, bu vizyonu sadece üst liglerle de sınırlandırmıyor. Alt liglerin ana yayıncısı sıfatıyla Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların başarı öykülerini geniş kitlelerle buluşturan Türk Telekom; Nesine 2. ve 3. Lig müsabakalarını Tivibu platformu ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay üzerinden ekranlara taşıyor. Böylece Anadolu takımlarının üst liglere yükselme yolundaki kıyasıya mücadelesi, Türk Telekom’un güçlü ve kesintisiz iletişim altyapısı sayesinde Türkiye'nin her köşesinden büyük bir heyecanla takip edilebiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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