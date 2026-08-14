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Balkonunu Bir Yaşam Alanına Dönüştürecek Dekorasyon Önerileri

etiket Balkonunu Bir Yaşam Alanına Dönüştürecek Dekorasyon Önerileri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 16:46
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Balkonsuz bir ev düşünebiliyor musunuz? Ev dediğin balkonlu olur!

Balkonunu güzel bir yaşam alanına çevirmek istiyorsan dekorasyon önerilerimize kulak ver!

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Dikey yeşillendirme her zaman daha ferah görünür.

Dikey yeşillendirme her zaman daha ferah görünür.

İç dekorasyonda yatay aydınlatma, yatay yeşillendirme derken balkonda tam tersini uyguluyoruz. Dikey yeşillendirmenin avantajı da alan kazandırması. Balkonunun yaşam alanı olabilmesi için alan yaratmak şart.

Sandalye ya da masa olacaksa en küçüklerini seç. Mümkünse katlanır olsun.

Sandalye ya da masa olacaksa en küçüklerini seç. Mümkünse katlanır olsun.

Yaşam alanı yaratacakken balkonu salona dönüştürme fikri... Kulağa pek iç açıcı gelmiyor. Balkon korkuluklarına monte edilip kolayca katlanan masaları seçmeni öneriyoruz. Ya da katlanıp kapının arkasına koyabileceğin masa ve sandalyeler.

Güneşi kesebilmen için bambu stor perde fikrini duydun mu hiç?

Güneşi kesebilmen için bambu stor perde fikrini duydun mu hiç?

Kalın stor perdeler hem rüzgarı hem de güneşi keser. Artısı da eksisi de var ama bambu stor perdeler daha mantıklı olacak balkon dekorasyonunda. Güneşi keser ama havayı çok da kesmez.

Saksıları duvara taşı. Evet, yine yer kazanmamız lazım.

Saksıları duvara taşı. Evet, yine yer kazanmamız lazım.

Dikey yeşillendirmeden bahsederken bunu da es geçmememiz lazım. Duvarlar öylece boşuna durmasın. Saksıları duvara astığın raflara koyabilirsin. Eğer saksılar büyükse boş ver. Üstüne düşer sonra, onunla da uğraşmayalım...

Komşuların kafasını çevirip bakma garantili: Bluetooth hoparlör.

Komşuların kafasını çevirip bakma garantili: Bluetooth hoparlör.

Elbette yüksek sesle müzik dinleme çünkü kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Yaşam alanı olması için telefondan müzik açabilirsin ama hoparlörle balkon daha keyifli bir hal alır.

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Balkona tavan vantilatörü mü? Müthiş!

Balkona tavan vantilatörü mü? Müthiş!

Uzaktan kumandalı olan modelleri de var. LED ışıklı olanlar büyük iş görür. Balkonda serinlemek zorsa tavan vantilatörü çok işine yarayacak. Yaşam alanı olması için en önemli ürünlerden biri diyebiliriz.

Dilersen güneş enerjili aydınlatma ürünleri de kullanabilirsin.

Dilersen güneş enerjili aydınlatma ürünleri de kullanabilirsin.

Tavan vantilatörünü LED ışıksız aldıysan ya da varsa, güneş enerjili dekoratif ürünler ve aydınlatma iyi bir tercih olacak. Kışın pek iş görmeyebilir ama güneşli havalarda bir taşla iki kuş vurmuş olacaksın.

Balkona birkaç şal almayı unutma.

Balkona birkaç şal almayı unutma.

Havalar gündüz ne kadar sıcak olursa olsun bazı şehirler akşamları serin oluyor. Ne şanslısınız... Battaniye, şal ya da kullanışlı bir polar da koyun balkona. Sıraladığımız dekorasyon önerileriyle balkon güzel bir yaşam alanına dönüşecek!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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