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Bu Test Ne Kadar İyi Ev Sahibi Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

etiket Bu Test Ne Kadar İyi Ev Sahibi Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
05.08.2026 - 12:01
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Eve birileri geldiğinde tüm hünerlerini sergileyen bir ustaya mı yoksa, bir an önce gitsinler diye insanların gözünün içine bakan bir kabusa mı dönüşüyorsun? Testi çöz, nasıl bir ev sahibi olduğunu öğren!

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1. Önce en temelden başlayalım. Telefon çaldı ve çat kapı misafir geleceğini öğrendin. Tepkin ne olur?

2. Peki eve gelen misafir bu kadar plansız olmadığında, önceden akşam yemeği için plan yapıldığında menünde ne olur?

3. Peki gelelim günün krizine. Evdeki davetliler en sevdiğin kanepeye vişne suyu döktü diyelim. Tepkin ne olur?

4. Evde misafir varken atmosfer sence nasıl olmalı?

5. Misafir gittikten sonra yapılacak temizlik gözünü korkutur mu?

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6. İnsanları içeri davet ederken onlara genelde ne dersin?

7. Saatin artık geç olduğunu imlemek için ne yaparsın?

8. Peki, onlar gittikten sonra toparlama ya da temizlik işine ilk nereden başlarsın?

Eksiksiz ve kusursuz bir ev sahibisin.

Sen evine gelen misafirleri, en iyi şekilde ağırlamak isteyen birisin ve bu anlamda adeta bir otel sahibine benziyorsun. Çünkü misafirlerin kendini rahat hissetmesine özen gösteriyor, onlara uzun sofralar kurmaktan hoşlanıyor, adeta hizmet etmeye bayılıyorsun. Onların ardından temizlik yapmak ise hiç ama hiç gözüne batmıyor. Çünkü sen kalabalığı, hoş sohbeti ve evine insanların gelmek istemesini çok seviyorsun.

Sıcak ve samimi bir ev sahibisin.

Sen misafir ağırlamayı gerçekten seviyor, onlara adeta kendi kalbinin sıcaklığını yansıtan yumuş yumuş bir ortam sunuyorsun. Sıcacık gülümsemen ve kocaman sarılmanla içeri davet ettiğin insanlara, kendini çok kasmadan hizmet ediyorsun. Öyle ekstra hazırlık yapmıyor olsan da senin bu doğallığın, özenin ve kendi rahat ortamın zaten insanlara esas iyi hissettiren şey oluyor. İnsanlar da senin enfes tariflerin için değil, onlara açtığın sıcacık kalbin için geliyor.

Tam bir parti organizatörüsün.

Sen eve gelen davetlileri, partiye katılacak insanlar olarak görüyorsun. O gün televizyonda maç ya da dizi varsa, birlikte izlememeye bahanen oluyor. Öyle yemek ya da temizlik gibi işler hiç ilgini çekmese de insanları nasıl eğlendireceğini biliyorsun. Ya bir kutu oyunu çıkarıyor ya da hemen iskambil kağıtlarını dağıtmaya başlıyorsun. İşte bu eğlenceli ortam sebebiyle evin de misafirsiz olmuyor.

Zoraki ev sahibisin.

Gel dürüst olalım; sen asla misafirden haz etmiyorsun. Çünkü evde kendine göre kurduğun o düzenden çıkmak, senin için kabus anlamına geliyor. Rahat rahat otururken kalkıp ortalığı düzenlemek ya da hazırlık yapmak zorunda kalmak, seni gerçek anlamda sinir ediyor. Misafiri bir yük olarak gördüğünü insanlar anlıyor olmalı ki öyle aman aman bir davetlin de olmuyor. Bunun yerine dışarıda buluşmayı tercih ettiğinden insanlar da buna göre davranıyor.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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