Bu Test Ne Kadar İyi Ev Sahibi Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

Gel dürüst olalım; sen asla misafirden haz etmiyorsun. Çünkü evde kendine göre kurduğun o düzenden çıkmak, senin için kabus anlamına geliyor. Rahat rahat otururken kalkıp ortalığı düzenlemek ya da hazırlık yapmak zorunda kalmak, seni gerçek anlamda sinir ediyor. Misafiri bir yük olarak gördüğünü insanlar anlıyor olmalı ki öyle aman aman bir davetlin de olmuyor. Bunun yerine dışarıda buluşmayı tercih ettiğinden insanlar da buna göre davranıyor.