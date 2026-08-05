Bu Test Ne Kadar İyi Ev Sahibi Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
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Eve birileri geldiğinde tüm hünerlerini sergileyen bir ustaya mı yoksa, bir an önce gitsinler diye insanların gözünün içine bakan bir kabusa mı dönüşüyorsun? Testi çöz, nasıl bir ev sahibi olduğunu öğren!
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1. Önce en temelden başlayalım. Telefon çaldı ve çat kapı misafir geleceğini öğrendin. Tepkin ne olur?
2. Peki eve gelen misafir bu kadar plansız olmadığında, önceden akşam yemeği için plan yapıldığında menünde ne olur?
3. Peki gelelim günün krizine. Evdeki davetliler en sevdiğin kanepeye vişne suyu döktü diyelim. Tepkin ne olur?
4. Evde misafir varken atmosfer sence nasıl olmalı?
5. Misafir gittikten sonra yapılacak temizlik gözünü korkutur mu?
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6. İnsanları içeri davet ederken onlara genelde ne dersin?
7. Saatin artık geç olduğunu imlemek için ne yaparsın?
8. Peki, onlar gittikten sonra toparlama ya da temizlik işine ilk nereden başlarsın?
Eksiksiz ve kusursuz bir ev sahibisin.
Sıcak ve samimi bir ev sahibisin.
Tam bir parti organizatörüsün.
Zoraki ev sahibisin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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