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Ev İşlerinde Sana Zaman Kazandıracak 10 Rutin

etiket Ev İşlerinde Sana Zaman Kazandıracak 10 Rutin

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 10:31
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Ev işleri bitmek bilmiyor. Her gün aynı rutinle yapılan temizlik işlerini kolaylaştırmak için bazı püf noktalar var elbette. Evde uzun saatlerini temizliğe ayırmadan pratik şekilde ev işlerini nasıl yapacağını anlatıyoruz!

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1. Sabah uyanır uyanmaz yatağını toplamalısın.

Sabah uyandığın anda yatağını toplayarak güne başlamak sana zaman kazandırıyor. Bu sayede güne düzenli başlamış oluyorsun aynı zamanda. Yatağın toplu olduğunda odan da daha temiz ve düzenli görünüyor.

2. Eşyaları aldığın yere koyma alışkanlığın olmalı.

Evdeki dağınıklığın sebebi eşyaların sürekli yer değiştirmesi. Bir eşyayı kullandıktan sonra aynı yerine koymalısın. Sürekli eşyaların yeri değiştiğinde ev hep dağınık oluyor. Bunu önlemek için yapman gereken kullanılan eşyaları yerine geri koymak.

3. Yemek yaparken mutfak da toplanmalı.

Yemek yaparken her yeri dağıtıyoruz. Genelde toplamayı da sona bırakıyoruz. Ama yapılması gereken yemeği yaparken mutfağı toplamak. Her aldığını yerine koyarsan yemek pişirme süreci bittiğinde mutfağın darmadağın olmaz. Sadece silip geçeceğin bir tezgahın kalır.

4. Lavaboyu her kullandıktan sonra silebilirsin.

Lavabolar en çok kirlenen yerler. Sabun, diş macunu gibi kalıntılar biriktikçe temizlik de zorlaşıyor. Ama aslında bekletmesen temizlikleri oldukça kolay. Her kullanım sonrası birkaç saniye silersen lavabolar çok kirlenmez.

5. Çamaşırları bekletmemek gerek.

Çamaşırlar kuruduktan sonra sepette bekletiliyor genelde. Ama bekledikçe iş büyüyor. Yapman gereken basit. Çamaşırlar kurur kurumaz hemen katlayıp yerlerine yerleştirmelisin.

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6. Her akşam evde temizlik turu yapmayı deneyebilirsin.

Her akşam 10 dakikayı temizlik için ayırmayı bir dene. 10 dakikalık bu turda evdeki görünen tüm dağınıklıkları toplarsın. Bu kısa sürede bile birçok eşyayı ortadan kaldırman mümkün. Bu sayede ev dağınıklığın çok azalacaktır.

7. Çöp kutularının tamamen dolmasını beklemek hata.

Evlerde çöpler tamamen dolmadan atılmıyor. Bu yapılan aslında bir yanlış. Çöpler dolup taşana kadar beklemek hem işi zorlaştırıyor hem de kötü kokuların oluşmasına neden oluyor. O yüzden tamamen dolmasını beklemeden düzenli şekilde çöpleri atmak gerek.

8. Haftalık temizlik düzeni şart.

Haftalık temizlik planı yapmak işini kolaylaştırır. Tüm evi tek seferde temizlemek zor. O yüzden plan yaparak işleri günlere bölmeyi deneyebilirsin. Her gün bir yeri temizlediğinde daha da az yorulursun.

9. Robot süpürge işini kolaylaştırıyor.

Evinde robot süpürgesi olmayan kalmadı neredeyse. İşleri bizim için kolaylaştıran bir robot süpürgen varsa sen evde yokken çalıştırmalısın. Bu sayede hem temiz bir eve gelmiş oluyorsun hem de iş yükün azalıyor.

10. Temizlik malzemelerin elinin altında olmalı.

Temizlik malzemelerini en uzak noktaya koyarsan temizlik çok zorlaşır. Banyoda, mutfakta kullandığın malzemeleri bir arada tutarsan işin çok kolaylaşır. Bu seni sürekli temizlik malzemesi almak için bir yere gitme zahmetinden kurtarıyor çünkü.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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