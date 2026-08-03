Ev İşlerinde Sana Zaman Kazandıracak 10 Rutin

Evlerde çöpler tamamen dolmadan atılmıyor. Bu yapılan aslında bir yanlış. Çöpler dolup taşana kadar beklemek hem işi zorlaştırıyor hem de kötü kokuların oluşmasına neden oluyor. O yüzden tamamen dolmasını beklemeden düzenli şekilde çöpleri atmak gerek.