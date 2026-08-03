Ev İşlerinde Sana Zaman Kazandıracak 10 Rutin
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Ev işleri bitmek bilmiyor. Her gün aynı rutinle yapılan temizlik işlerini kolaylaştırmak için bazı püf noktalar var elbette. Evde uzun saatlerini temizliğe ayırmadan pratik şekilde ev işlerini nasıl yapacağını anlatıyoruz!
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1. Sabah uyanır uyanmaz yatağını toplamalısın.
2. Eşyaları aldığın yere koyma alışkanlığın olmalı.
3. Yemek yaparken mutfak da toplanmalı.
4. Lavaboyu her kullandıktan sonra silebilirsin.
5. Çamaşırları bekletmemek gerek.
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6. Her akşam evde temizlik turu yapmayı deneyebilirsin.
7. Çöp kutularının tamamen dolmasını beklemek hata.
8. Haftalık temizlik düzeni şart.
9. Robot süpürge işini kolaylaştırıyor.
10. Temizlik malzemelerin elinin altında olmalı.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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