Patili Dostunuzun Tüylerinden En Pratik Şekilde Kurtulmanızı Sağlayacak 10 Yol
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Evde patili bir dostunuz varsa tüy problemini şimdiye kadar çoktan normalleştirmiş olmalısınız. Ne de olsa sürekli koltuklara ve kıyafetlere yapışan, ortalıkta uçuşan toz yumakları artık günlük hayatınızın bir parçası. Aslında ne yapsanız da tüy probleminden kurtulamıyorsanız sorun uyguladığınız tekniklerde olabilir. Sizler için evdeki tüy sorununu çabucak sonlandırmanızı sağlayacak çok etkili teknikler derledik!
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1. Düzenli tüy bakımı yapın.
2. Yıkanabilir tüy toplayıcılar edinin.
3. Elektrik süpürgenizi yenileyin.
4. Taramaya izin yoksa ıslak bulaşık eldivenlerini deneyin.
5. Koltuk temizliğinde ponza taşından faydalanın.
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6. Halılar için cam çekeceği kullanın.
7. Çamaşırlara beyaz sirke ekleyin.
8. Koli bandını evden eksik etmeyin.
9. Onun da vitamin ihtiyacı olabileceğini unutmayın.
10. Doğru beslenmeye özen gösterin.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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