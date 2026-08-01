Patili Dostunuzun Tüylerinden En Pratik Şekilde Kurtulmanızı Sağlayacak 10 Yol

Evinizde bir evcil hayvan varsa tüm tüylerin kıyafetlerinize yapışması çok normal. Her yıkamada belki bir umut çıkar diye işlem yapsanız da çamaşır yıkamanın bu sorunu çözmediğini çoktan fark etmiş olmalısınız. Kıyafetlere yapışan ve yıkamayla çıkmayan tüy sorunundan kurtulmak için yapacağınız şey çok basit. Makinenin yumuşatıcı gözüne çok az beyaz sirke eklerseniz, kumaş liflerine zarar vermeden tüyleri kumaştan ayırmış olursunuz. Bu sırada sirkenin koku yapmasını da merak etmenize gerek yok. Çünkü zaten ev temizliğinin her yerine dahil olan beyaz sirke öyle sandığınız gibi bir koku problemine neden olmaz. Hatta kötü kokuları giderir bile.