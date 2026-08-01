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Patili Dostunuzun Tüylerinden En Pratik Şekilde Kurtulmanızı Sağlayacak 10 Yol

etiket Patili Dostunuzun Tüylerinden En Pratik Şekilde Kurtulmanızı Sağlayacak 10 Yol

Özge
Özge - Onedio Üyesi
01.08.2026 - 11:01
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Evde patili bir dostunuz varsa tüy problemini şimdiye kadar çoktan normalleştirmiş olmalısınız. Ne de olsa sürekli koltuklara ve kıyafetlere yapışan, ortalıkta uçuşan toz yumakları artık günlük hayatınızın bir parçası. Aslında ne yapsanız da tüy probleminden kurtulamıyorsanız sorun uyguladığınız tekniklerde olabilir. Sizler için evdeki tüy sorununu çabucak sonlandırmanızı sağlayacak çok etkili teknikler derledik!

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1. Düzenli tüy bakımı yapın.

Birçok evcil hayvan sahibinin gözden kaçırdığı konu tüy bakımıdır. Çünkü eve dağılan tüylerin büyük bir kısmı, hayvanların günlük dökülen tüylerinden kaynaklanır. Bunu her gün saçlarınızı taramasanız ortalığa dağılacak saç sorununu hayal ederek kavrayabilirsiniz. İşte bu nedenle evcil hayvanınızın tüylerini gün aşırı tarayarak, oraya buraya saçılan tüy miktarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

2. Yıkanabilir tüy toplayıcılar edinin.

Patili dostunuzu düzenli olarak tarasanız bile tüy sorununu sadece bu hamleyle çözmeniz mümkün olmaz. Özellikle aşırı uzun tüylü bir arkadaşınız varsa tüy toplayıcılar edinmeniz zorunluluk haline gelir. Bu aşamada klasik rulo şeklindeki tüy toplayıcıları kullanmak bütçenizde ciddi açık oluşturabilir. Tek kullanımlık ürünler yerine yıkanabilir olanlardan edinirseniz çok daha uzun süre fayda sağlarsanız.

3. Elektrik süpürgenizi yenileyin.

Elbette eve dağılan tüm tüyleri sadece tüy toplayıcılarla gidermeniz beklenemez. Özellikle mobilya altlarına, süpürgelik birleşimlerine ve koltuk aralarına yapışan tüyler için çekiş gücü yüksek bir elektrik süpürgesi edinmeniz de şart olur. Tercih ettiğiniz süpürge ne kadar modern ve teknolojik olursa temizliği de o kadar hızlı ve kolay yaparsınız. Toz ve tüy filtresi olan, boy boy aparata sahip bir süpürge tüm hayatınızı kolaylaştırmak için yeter de artar bile.

4. Taramaya izin yoksa ıslak bulaşık eldivenlerini deneyin.

Tüy taramak bazı evcil hayvan sahipleri için hayalden öteye gidemez. Eğer evinizde başına buyruk bir kediniz varsa, bu sorundan muzdarip olmanız epey yüksek ihtimal. Bu durumda hem ekonomik hem pratik bir çözüm uygulamanız çok daha doğrudur. Plastik bulaşık eldivenlerini ıslatıp onun yattığı yatağa, koltuğa veya sandalyeye sürterek statik elektriğin gücünden faydalanabilirsiniz. Bu basit hamlenin ne kadar etkili olduğuna siz bile şaşıracaksınız.

5. Koltuk temizliğinde ponza taşından faydalanın.

Koltuklardaki can sıkıcı tüy probleminden kurtulmanın bir diğer doğal yolu da ponza taşıdır. Ama bu taş gözenekli yapısı sebebiyle yüzeylerdeki tüyleri üzerine çekse de hassas yapılı kumaşlara uygun değildir. Bu nedenle araba koltuğu ya da halı gibi daha kalın dokulu tekstil ürünlerinde kullanmanız çok daha doğrudur.

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6. Halılar için cam çekeceği kullanın.

Bazen halı kılları arasında sıkışan tüyler de epey can sıkıcıdır. Üstelik halının üzerine bastıkça bu tüyler daha da gömülerek temizlemesi neredeyse imkansız bir hal alabilir. Sizin evinizdeki durum da böyleyse hiç telaşlanmanıza gerek yok. Ucu plastik ya da kauçuk olan klasik bir silecek alıp halının üzerinde ileri geri çekme hareketleri yaparsanız, tüm tüyleri tek seferde toplarsınız.

Kurutma makinesi mendillerini toz almada kullanın.

7. Çamaşırlara beyaz sirke ekleyin.

Evinizde bir evcil hayvan varsa tüm tüylerin kıyafetlerinize yapışması çok normal. Her yıkamada belki bir umut çıkar diye işlem yapsanız da çamaşır yıkamanın bu sorunu çözmediğini çoktan fark etmiş olmalısınız. Kıyafetlere yapışan ve yıkamayla çıkmayan tüy sorunundan kurtulmak için yapacağınız şey çok basit. Makinenin yumuşatıcı gözüne çok az beyaz sirke eklerseniz, kumaş liflerine zarar vermeden tüyleri kumaştan ayırmış olursunuz. Bu sırada sirkenin koku yapmasını da merak etmenize gerek yok. Çünkü zaten ev temizliğinin her yerine dahil olan beyaz sirke öyle sandığınız gibi bir koku problemine neden olmaz. Hatta kötü kokuları giderir bile.

8. Koli bandını evden eksik etmeyin.

Hazır satılan tüy toplayıcılar birkaç kullanımda biter. Eğer evinizde birden fazla evcil hayvan varsa tüyleri toplamak için bundan daha tasarruf düşmanı bir çözüm düşünülemez herhalde. Onun aksine tercih edeceğiniz koli bandı ise oldukça ekonomik bir alternatiftir. Üstelik L koltuk ve yatak gibi geniş yüzeyleri tek seferde temizlemek için gayet uygundur.

9. Onun da vitamin ihtiyacı olabileceğini unutmayın.

Tüm bunları yapmanıza rağmen aşırı tüy sorunundan şikayetçiyseniz sorun daha içten kaynaklanıyor olabilir. Tıpkı kişisel saç bakımınızda olduğu gibi evcil hayvanınız için de tüy sorunlarını önleyecek bakım ürünleri kullanmanız gerekebilir. Çeşitli şampuanlar, yağlar ve vitaminler onun vücudunu içten dışa besleyerek tüy kalitesini kısa sürede artırabilir ve istenmeyen tüy sorunlarını tek seferde çözebilir.

10. Doğru beslenmeye özen gösterin.

Vitamin ve bakım ürünü kullanımının dışında beslenme de önemli bir faktördür. Evcil hayvanınızın gün içinde tükettiği şeyler tüy kalitesini yakından etkiler. Her hayvanın yaşına, tüy kalitesine ve ek sağlık durumuna göre tüketmesi gereken besinler farklılık gösterir. Ama genel olarak kalitesiz ve alerjen yüklü mamalar tüketiyorsa tüy dökümünde artış olması da normaldir. Bunun yerine veterinerinize de danışarak özellikle protein, omega-3 ve mineral bakımından zengin mamalar alırsanız, tüy ve deri sağlığını en iyi şekilde desteklersiniz.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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