Mars'ta Çarpıcı Keşif: Dev "Bal Peteği" Poligonları Suyun Kanıtı Olabilir
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NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde bilim insanlarını şaşırtan büyük bir 'poligonlar bölgesi' keşfetti. Bal peteğini andıran geometrik şekilleri özel kılan ise geçmişte Kızıl Gezegen'de su bulunmuş olabileceğine dair önemli ipuçları taşıması.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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