Mars'ta Çarpıcı Keşif: Dev "Bal Peteği" Poligonları Suyun Kanıtı Olabilir

Bilim insanları bu sıra dışı şekillerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Zira bu tür poligon yapılar bazen kuruyan çamurun oluşturduğu çatlaklardan meydana gelebiliyor. Bunun yanında sıcaklık değişimleri, tortuların sıkışması veya geçmişteki çevresel koşullar da bu şekillerin oluşumunda rol oynayabiliyor.

Mars'ın milyarlarca yıl önce göller ve akarsulara sahip olduğuna dair birçok kanıt bulunuyor. Curiosity'nin şu anda keşif yaptığı Mount Sharp bölgesi de geçmişte suyla şekillenmiş olabilecek jeolojik izler barındırıyor.

Gizemli Koyu Renkli Kayalar da Araştırılıyor

Curiosity sadece poligon şekillerini değil, çevrede bulunan koyu renkli küçük kaya parçalarını da incelemeye başladı. Bilim insanları bu taşların Mars'ın farklı bölgelerinden taşınmış parçalar mı, eski çarpışmalar sonucu oluşmuş materyaller mi yoksa uzaydan gelen meteor parçaları mı olduğunu araştırıyor.

Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım: 2012 yılında Mars'a ulaşan Curiosity, yıllardır Gale Krateri ve çevresindeki bölgelerde gezegenin geçmişini anlamaya çalışıyor. Her yeni keşif ise Mars'ın bir zamanlar yaşam için daha elverişli bir dünya olup olmadığı sorusuna yeni ipuçları ekliyor.