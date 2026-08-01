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Mars'ta Çarpıcı Keşif: Dev "Bal Peteği" Poligonları Suyun Kanıtı Olabilir

Mars'ta Çarpıcı Keşif: Dev "Bal Peteği" Poligonları Suyun Kanıtı Olabilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 11:36
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NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde bilim insanlarını şaşırtan büyük bir 'poligonlar bölgesi' keşfetti. Bal peteğini andıran geometrik şekilleri özel kılan ise geçmişte Kızıl Gezegen'de su bulunmuş olabileceğine dair önemli ipuçları taşıması. 

İşte detaylar! 

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Curiosity, Mars'ın Bilinmeyen Yüzlerinden Birini Görüntüledi

Curiosity, Mars'ın Bilinmeyen Yüzlerinden Birini Görüntüledi

NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki görevi sırasında daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte bir poligonlu araziyle karşılaştı. Araç, Haziran 2026'da yaptığı gözlemler sırasında yüzeyi kaplayan çok sayıda geometrik şekli görüntüledi.

Uzay aracının ulaştığı bölge, uzaktan bakıldığında sıradan bir kaya alanı gibi görünüyordu. Ancak Curiosity yaklaştığında yüzeyin, dev bir bal peteğini andıran çatlak ve yükseltilerle kaplı olduğu ortaya çıktı.

Mars'ın Geçmişinde Su Olabilir mi?

Mars'ın Geçmişinde Su Olabilir mi?

Bilim insanları bu sıra dışı şekillerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Zira bu tür poligon yapılar bazen kuruyan çamurun oluşturduğu çatlaklardan meydana gelebiliyor. Bunun yanında sıcaklık değişimleri, tortuların sıkışması veya geçmişteki çevresel koşullar da bu şekillerin oluşumunda rol oynayabiliyor.

Mars'ın milyarlarca yıl önce göller ve akarsulara sahip olduğuna dair birçok kanıt bulunuyor. Curiosity'nin şu anda keşif yaptığı Mount Sharp bölgesi de geçmişte suyla şekillenmiş olabilecek jeolojik izler barındırıyor.

Gizemli Koyu Renkli Kayalar da Araştırılıyor

Curiosity sadece poligon şekillerini değil, çevrede bulunan koyu renkli küçük kaya parçalarını da incelemeye başladı. Bilim insanları bu taşların Mars'ın farklı bölgelerinden taşınmış parçalar mı, eski çarpışmalar sonucu oluşmuş materyaller mi yoksa uzaydan gelen meteor parçaları mı olduğunu araştırıyor.

Bilmeyenler için kısaca hatırlatalım: 2012 yılında Mars'a ulaşan Curiosity, yıllardır Gale Krateri ve çevresindeki bölgelerde gezegenin geçmişini anlamaya çalışıyor. Her yeni keşif ise Mars'ın bir zamanlar yaşam için daha elverişli bir dünya olup olmadığı sorusuna yeni ipuçları ekliyor. 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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