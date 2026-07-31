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Toyota'nın 6 Saniyelik İşe Alım Testi: Herkes Başaramıyor!

Toyota'nın 6 Saniyelik İşe Alım Testi: Herkes Başaramıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 10:48
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota'nın sıra dışı işe alım testi sosyal medyada gündem oldu. Sadece bir ip ve birkaç metal çubuktan oluşan uygulama, adayların ve çalışanların el becerisi ile koordinasyonunu ölçüyor. 

İşte detaylar. 

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Toyota'da Üretim Hattına Giden Yol 6 Saniyelik Testten Geçiyor

Toyota'da Üretim Hattına Giden Yol 6 Saniyelik Testten Geçiyor

Toyota'nın üretim kalitesini korumak için işe alım sürecinde kullandığı el becerisi testlerinden biri, sosyal meydanın gündeminde. 'Rope Twist' adı verilen uygulamada katılımcılardan, duvara yerleştirilmiş altı metal çubuğa ipi belirlenen sırayla sarmaları isteniyor.

İlk bakışta oldukça basit görünen bu görev için verilen süre ise şaşırtıcı: Sadece 6 saniye. Tam da bu yüzden küçük bir hata, yanlış yön veya yavaş hareket testin başarısız olmasına neden olabiliyor.

Toyota Neden Böyle Bir Test Yapıyor?

Otomobil üretiminde hız kadar hassasiyet de büyük önem taşıyor. Toyota bu tür uygulamalarla çalışanların el-göz koordinasyonunu, dikkat seviyesini ve tekrar eden hareketlerdeki başarısını geliştirmeyi hedefliyor.

Japon üreticinin 'Dojo' eğitimlerinde kullanılan yöntemler, üretim hattında görev alacak kişilerin gerekli becerileri kazanmasına da yardımcı oluyor.

Basit Bir İp Testinin Arkasında Büyük Bir Sistem Var

Basit Bir İp Testinin Arkasında Büyük Bir Sistem Var

Toyota'nın dikkat çeken uygulaması yalnızca hız ölçmekten ibaret değil. Test, bir çalışanın üretim sırasında ihtiyaç duyacağı küçük ama kritik becerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Şirketin üretim felsefesinde insan becerisi, teknoloji kadar önemli görülüyor. Bu nedenle çalışanlar fabrikada işe başlamadan önce testlerin yanı sıra çeşitli el koordinasyonu egzersizlerinden de geçiyor.

İşte Bir Diğer Toyota Testi: 20 Saniyelik Görev

Toyota'nın eğitimlerinde kullanılan bir başka uygulama ise 'Flip and Place' olarak biliniyor. Katılımcılar küçük diskleri iki ellerini kullanarak ters çevirip doğru şekilde yerleştirmeye çalışıyor.

Bu testte ise amaç, çalışanların el hareketlerini hızlandırmak ve kas hafızasını güçlendirmek.

İşte, Toyota'nın işe alım testi👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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