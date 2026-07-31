Toyota'nın 6 Saniyelik İşe Alım Testi: Herkes Başaramıyor!

Toyota'nın üretim kalitesini korumak için işe alım sürecinde kullandığı el becerisi testlerinden biri, sosyal meydanın gündeminde. 'Rope Twist' adı verilen uygulamada katılımcılardan, duvara yerleştirilmiş altı metal çubuğa ipi belirlenen sırayla sarmaları isteniyor.

İlk bakışta oldukça basit görünen bu görev için verilen süre ise şaşırtıcı: Sadece 6 saniye. Tam da bu yüzden küçük bir hata, yanlış yön veya yavaş hareket testin başarısız olmasına neden olabiliyor.

Toyota Neden Böyle Bir Test Yapıyor?

Otomobil üretiminde hız kadar hassasiyet de büyük önem taşıyor. Toyota bu tür uygulamalarla çalışanların el-göz koordinasyonunu, dikkat seviyesini ve tekrar eden hareketlerdeki başarısını geliştirmeyi hedefliyor.

Japon üreticinin 'Dojo' eğitimlerinde kullanılan yöntemler, üretim hattında görev alacak kişilerin gerekli becerileri kazanmasına da yardımcı oluyor.