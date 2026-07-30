2023’te Çöken Köprü Hâlâ Kullanılıyor: Sürücüler Tehlikeyi Göze Alıyor

Yunanistan’ın Teselya bölgesi, 2023 yılında Avrupa’nın en yıkıcı hava olaylarından biriyle karşı karşıya kaldı. Storm Daniel, Yunanistan başta olmak üzere Bulgaristan ve Türkiye’de de büyük hasara yol açarken, özellikle Teselya bölgesinde altyapı ağır darbe aldı.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bölgede onlarca köprü kullanılamaz hale geldi. Bu köprülerden biri de Tempi ve Agia belediyeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan Palaiopyrgos Köprüsü oldu.

Köprünün orta bölümü sel sularının etkisiyle çöktü. Yapı güvenli olmadığı gerekçesiyle resmi olarak trafiğe kapatıldı.

Tehlikeye Rağmen Araçlar Geçmeye Devam Ediyor

Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen bazı sürücüler bu yasağı dikkate almıyor. Köprünün girişinde uyarı levhaları bulunmasına rağmen, alternatif güzergahın daha uzun olması nedeniyle bölge sakinleri riskli geçişi tercih ediyor.

Drone görüntülerinde bir aracın, ortası çökmüş ve eğilmiş durumdaki köprü üzerinden dikkatlice ilerlediği görülüyor. Görüntüler, köprünün hâlâ aktif olarak kullanıldığını ortaya koyarken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.