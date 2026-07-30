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2023’te Çöken Köprü Hâlâ Kullanılıyor: Sürücüler Tehlikeyi Göze Alıyor

2023’te Çöken Köprü Hâlâ Kullanılıyor: Sürücüler Tehlikeyi Göze Alıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 17:49
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Yunanistan’da 2023 yılında büyük sel felaketinde ağır hasar alan bir köprü, üzerinden geçiş yasak olmasına rağmen hâlâ kullanılıyor. Palaiopyrgos Köprüsü’nü kullanan sürücüler, daha uzun olan alternatif yolu tercih etmek yerine zaman ve yakıt tasarrufu için büyük bir risk alıyor.

İşte detaylar. 

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Fırtına Köprüyü Kullanılmaz Hale Getirdi

Fırtına Köprüyü Kullanılmaz Hale Getirdi

Yunanistan’ın Teselya bölgesi, 2023 yılında Avrupa’nın en yıkıcı hava olaylarından biriyle karşı karşıya kaldı. Storm Daniel, Yunanistan başta olmak üzere Bulgaristan ve Türkiye’de de büyük hasara yol açarken, özellikle Teselya bölgesinde altyapı ağır darbe aldı.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bölgede onlarca köprü kullanılamaz hale geldi. Bu köprülerden biri de Tempi ve Agia belediyeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan Palaiopyrgos Köprüsü oldu.

Köprünün orta bölümü sel sularının etkisiyle çöktü. Yapı güvenli olmadığı gerekçesiyle resmi olarak trafiğe kapatıldı.

Tehlikeye Rağmen Araçlar Geçmeye Devam Ediyor

Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen bazı sürücüler bu yasağı dikkate almıyor. Köprünün girişinde uyarı levhaları bulunmasına rağmen, alternatif güzergahın daha uzun olması nedeniyle bölge sakinleri riskli geçişi tercih ediyor.

Drone görüntülerinde bir aracın, ortası çökmüş ve eğilmiş durumdaki köprü üzerinden dikkatlice ilerlediği görülüyor. Görüntüler, köprünün hâlâ aktif olarak kullanıldığını ortaya koyarken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Turistler Bile Bu Yolu Seçiyor: Alternatif Yol Zaman ve Yakıt Kaybettiriyor

Turistler Bile Bu Yolu Seçiyor: Alternatif Yol Zaman ve Yakıt Kaybettiriyor

Bölge halkına göre asıl neden güvenli olmayan bu yolu kullanmak istemeleri değil, alternatif güzergahın günlük hayatı zorlaştırması. Yeni rota bazı sürücüler için daha uzun mesafe, daha fazla yakıt tüketimi ve zaman kaybı anlamına geliyor. Özellikle bölgeyi sürekli kullanan yerel halk, yıllardır kullanılan bağlantının bir an önce yeniden açılmasını istiyor.

Palaiopyrgos Köprüsü ile ilgili dikkat çeken bir başka detay ise turistlerin de zaman zaman bu güzergaha yönlendirilmesi. 

Bölge halkı, önemli bir ulaşım bağlantısının yıllardır çözüme kavuşmamasından şikayetçi. Ama Palaiopyrgos Köprüsü, bugün hâlâ doğa felaketlerinin ardından unutulan altyapı sorunlarının sembollerinden biri olmaya devam ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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