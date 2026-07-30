2023’te Çöken Köprü Hâlâ Kullanılıyor: Sürücüler Tehlikeyi Göze Alıyor
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Yunanistan’da 2023 yılında büyük sel felaketinde ağır hasar alan bir köprü, üzerinden geçiş yasak olmasına rağmen hâlâ kullanılıyor. Palaiopyrgos Köprüsü’nü kullanan sürücüler, daha uzun olan alternatif yolu tercih etmek yerine zaman ve yakıt tasarrufu için büyük bir risk alıyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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