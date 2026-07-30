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NBA Avrupa Organizasyonunda İstanbul'un Kazanması Beklenen Para Belli Oldu

NBA Avrupa Organizasyonunda İstanbul'un Kazanması Beklenen Para Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 18:29
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NBA Avrupa'nın açıklamasına göre, NBA ile FIBA iş birliğiyle kurulacak yeni basketbol ligi, yalnızca spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek ev sahibi şehirlerin ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacak.

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Organizasyonda İstanbul da yer alacak.

Organizasyonda İstanbul da yer alacak.

Yeni ligin ilk etapta 12 kalıcı lisanslı takımla başlaması planlanıyor. Organizasyona ev sahipliği yapması öngörülen şehirler arasında İstanbul'un yanı sıra Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih ve Atina bulunuyor.

10 yılda 2.2 milyar dolar...

10 yılda 2.2 milyar dolar...

The Sports Consultancy'nin raporuna göre, kurulması planlanan yeni basketbol liginin İstanbul ekonomisine 2027-2036 döneminde toplam 2,2 milyar dolarlık katkı sağlaması öngörülüyor. Bu tahmin; bilet satışları, lisanslı ürün gelirleri ve yayın haklarının yanı sıra maçların turizme etkisi, yaratılacak tam zamanlı istihdam ve tedarik zinciri boyunca oluşacak dolaylı ekonomik katkıları da içeriyor.

176 tam zamanlı çalışan işe alacaklar.

176 tam zamanlı çalışan işe alacaklar.

Rapora göre, NBA Avrupa'nın oluşturacağı ekonomik faaliyetlerin Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına 10 yılda toplam 819 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Aynı dönemde İstanbul'da 213 etkinliğin yaklaşık 3,6 milyon seyirciyi ağırlayacağı, projenin ise Türkiye'de her yıl ortalama 176 tam zamanlı istihdam yaratacağı öngörülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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