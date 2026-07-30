NBA Avrupa Organizasyonunda İstanbul'un Kazanması Beklenen Para Belli Oldu

The Sports Consultancy'nin raporuna göre, kurulması planlanan yeni basketbol liginin İstanbul ekonomisine 2027-2036 döneminde toplam 2,2 milyar dolarlık katkı sağlaması öngörülüyor. Bu tahmin; bilet satışları, lisanslı ürün gelirleri ve yayın haklarının yanı sıra maçların turizme etkisi, yaratılacak tam zamanlı istihdam ve tedarik zinciri boyunca oluşacak dolaylı ekonomik katkıları da içeriyor.