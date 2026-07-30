NBA Avrupa Organizasyonunda İstanbul'un Kazanması Beklenen Para Belli Oldu
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NBA Avrupa'nın açıklamasına göre, NBA ile FIBA iş birliğiyle kurulacak yeni basketbol ligi, yalnızca spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek ev sahibi şehirlerin ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacak.
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Organizasyonda İstanbul da yer alacak.
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10 yılda 2.2 milyar dolar...
176 tam zamanlı çalışan işe alacaklar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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