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Ankara Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon: Başkan Erdal Beşikçioğlu Gözaltına Alındı

Ankara Etimesgut Belediyesi’ne Operasyon: Başkan Erdal Beşikçioğlu Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 07:02 Son Güncelleme: 30.07.2026 - 08:12
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheliye yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

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CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu gözaltına alındı.

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu gözaltına alındı.

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. 

Polis ekipleri Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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