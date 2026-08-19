Dünyanın En Pahalı Albümü: Sadece Tek Bir Kopya Basılan O Eser!
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Müziğin dijitalleştiği, Spotify'da tek tıkla milyonlarca şarkıya ulaştığımız bu çağda, birileri çıktı ve 'Durun bir dakika!' dedi. Efsanevi hip-hop grubu Wu-Tang Clan, müzik tarihini kökünden sarsacak, adeta bir 'Da Vinci tablosu' muamelesi görecek bir işe imza attı.
Sadece tek bir kopya basılan ve satın alan kişinin bile internete sızdırmasının yasak olduğu bu çılgın albümün hikayesine gelin birlikte bakalım!
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Grup müziği bir sanat eserine dönüştürmek istedi.
Albüm Fas çöllerinde gizli bir otel odasında kaydedildi.
Eser gümüş ve nikelden yapılan el işçiliği bir kutuda saklanıyor.
Şarkıların 2103 yılına kadar ticari olarak yayınlanması yasaklandı.
İlk alıcı Amerika'nın nefret edilen iş insanı oldu.
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Amerikan Federal Soruşturma Bürosu albüme el koydu.
Albümün yeni sahibi bir kripto topluluğu oldu.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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