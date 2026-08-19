Dünyanın En Pahalı Albümü: Sadece Tek Bir Kopya Basılan O Eser!

Müziğin dijitalleştiği, Spotify'da tek tıkla milyonlarca şarkıya ulaştığımız bu çağda, birileri çıktı ve 'Durun bir dakika!' dedi. Efsanevi hip-hop grubu Wu-Tang Clan, müzik tarihini kökünden sarsacak, adeta bir 'Da Vinci tablosu' muamelesi görecek bir işe imza attı.

Sadece tek bir kopya basılan ve satın alan kişinin bile internete sızdırmasının yasak olduğu bu çılgın albümün hikayesine gelin birlikte bakalım!