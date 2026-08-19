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Dünyanın En Pahalı Albümü: Sadece Tek Bir Kopya Basılan O Eser!

etiket Dünyanın En Pahalı Albümü: Sadece Tek Bir Kopya Basılan O Eser!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 19:01
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Müziğin dijitalleştiği, Spotify'da tek tıkla milyonlarca şarkıya ulaştığımız bu çağda, birileri çıktı ve 'Durun bir dakika!' dedi. Efsanevi hip-hop grubu Wu-Tang Clan, müzik tarihini kökünden sarsacak, adeta bir 'Da Vinci tablosu' muamelesi görecek bir işe imza attı.

Sadece tek bir kopya basılan ve satın alan kişinin bile internete sızdırmasının yasak olduğu bu çılgın albümün hikayesine gelin birlikte bakalım!

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Grup müziği bir sanat eserine dönüştürmek istedi.

Grup müziği bir sanat eserine dönüştürmek istedi.

Grubun prodüktörü Cilvaringz, müziğin internette değersizleştiğini düşünerek radikal bir karar aldı. Albümü tıpkı dünyaca ünlü bir heykel ya da tablo gibi 'tek ve benzersiz' yapacaklardı.

Albüm Fas çöllerinde gizli bir otel odasında kaydedildi.

Albüm Fas çöllerinde gizli bir otel odasında kaydedildi.

Albümün yapım süreci tam bir ajan filmi gibiydi. Kayıtlar gizlilik içinde, Fas'ın Marakeş şehrinde yapıldı. Şarkıların çalınmaması için dijital hiçbir iz bırakılmadı, ana yedekler tamamen silindi.

Eser gümüş ve nikelden yapılan el işçiliği bir kutuda saklanıyor.

Eser gümüş ve nikelden yapılan el işçiliği bir kutuda saklanıyor.

Albüm öyle sıradan bir CD kutusunda durmuyor. Faslı ünlü sanatçı Yahya tarafından tamamen elle işlenmiş, üzerinde Wu-Tang Clan logosu bulunan muazzam bir gümüş kutunun içinde korunuyor. Yanında bir de 174 sayfalık deri ciltli şarkı sözü kitabı var!

Şarkıların 2103 yılına kadar ticari olarak yayınlanması yasaklandı.

Şarkıların 2103 yılına kadar ticari olarak yayınlanması yasaklandı.

Albümü satın alan kişi şarkıları evinde arkadaşlarına dinletebiliyor, partilerde çalabiliyor ama internete yüklemesi, dijital olarak satması veya kopyalaması kesinlikle yasak. Bu yasak tam 88 yıl sürecek. Yani torunlarımızın torunları ancak dinleyebilecek!

İlk alıcı Amerika'nın nefret edilen iş insanı oldu.

İlk alıcı Amerika'nın nefret edilen iş insanı oldu.

Albüm 2015 yılında gizli bir açık artırmada tam 2 Milyon Dolara satıldı. Buraya kadar her şey harika. Ama albümü alan kişinin, Amerika'nın en nefret edilen adamlarından biri olan, ilaç fiyatlarını haksız yere fırlatmasıyla tanınan borsa spekülatörü Martin Shkreli olduğu ortaya çıktı!

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Amerikan Federal Soruşturma Bürosu albüme el koydu.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu albüme el koydu.

Martin Shkreli daha sonra dolandırıcılık suçundan tutuklanınca, mahkeme adamın tüm mal varlığına el koydu. Tabii ki bu milyarlık albüm de FBI'ın kasasına gitti. Albüm adeta devlet sırrı gibi korunmaya başlandı.

Albümün yeni sahibi bir kripto topluluğu oldu.

Albümün yeni sahibi bir kripto topluluğu oldu.

2021 yılında ABD hükümeti, Shkreli'nin borçlarını ödemek için albümü tekrar sattı. This kez albümü 4 Milyon Dolar ödeyerek PleasrDAO adında bir kripto koleksiyon topluluğu satın aldı.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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