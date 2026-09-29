Drake'in Kariyerinin Zirve Şarkısını Seçiyoruz!
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Drake'in kariyerinde o kadar çok hit var ki zirve şarkısını seçmek, diskografisinin ortasında hakemlik yapmaya benziyor. Peki sence Drake'in kariyerini en iyi temsil eden ve zirveyi en çok hak eden şarkısı hangisi? Oylama başlasın!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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