İç Ses Tonun Ne Kadar Sert?
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Hepimizin kafasının içinde bizi yorumlayan, yaptıklarımızı değerlendiren ve bazen de hiç susmadan eleştiren bir ses var. Peki sen kendinle konuşurken nasıl bir dil kullanıyorsun? Bir hata yaptığında kendine anlayışla yaklaşabiliyor musun, yoksa başkalarına asla söylemeyeceğin şeyleri kendine söylemekten çekinmiyor musun?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir işi eline yüzüne bulaştırdığında aklından ilk ne geçer?
4. Aynada kendine baktığında fiziksel görünüşünle ilgili düşüncelerin genellikle nasıl olur?
5. Bir arkadaşın senin yaptığın bir hatayı yapsa ona ne söylersin?
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6. Peki aynı hatayı sen yaptığında kendine ne söylersin?
7. Bir ortamda söylediğin bir sözün yanlış anlaşıldığını fark ettin. Ne yaparsın?
8. Başarılı olduğun bir konuda kendine ne kadar kredi verirsin?
9. Birinden olumsuz eleştiri aldığında iç sesin nasıl tepki verir?
10. Son olarak: İnsanların seni nasıl gördüğü konusunda ne kadar düşünürsün?
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İç Sesin Hiç Susmuyor: Mükemmeliyetçi Eleştirmen
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