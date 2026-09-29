Kendinle konuşurken genel olarak dengeli ve anlayışlı bir dil kullanıyorsun. Hata yaptığında kendini yerden yere vurmak yerine ne olduğunu anlamaya, nerede yanlış yaptığını görmeye ve yoluna devam etmeye çalışıyorsun. Bu, kendini hiç eleştirmediğin anlamına gelmiyor. Aksine eksiklerini görebiliyor fakat onları kişiliğinin tamamına yaymamaya dikkat ediyorsun. “Bunu yanlış yaptım” ile “Ben yanlış biriyim” arasındaki farkı büyük ölçüde koruyabiliyorsun. İç sesinin en güçlü tarafı, sana karşı bir düşman gibi değil, gelişmeni isteyen bir rehber gibi davranması. Başkalarına gösterdiğin anlayışın bir kısmını kendine de gösterebiliyorsun. Bu nedenle başarısızlıklar seni tamamen tanımlamıyor; bir olay olarak kalıyor. Kendine güveninin sarsıldığı dönemlerde bile toparlanma konusunda önemli bir avantajın var: Kendi değerini tek bir hataya bağlamıyorsun.