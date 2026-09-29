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Abdulkadir Selvi Anlattı: Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstifa Etmeden Önceki Son Hamlesi Ortaya Çıktı

Abdulkadir Selvi Anlattı: Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstifa Etmeden Önceki Son Hamlesi Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 08:52 Son Güncelleme: 29.09.2026 - 09:00
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Fon soruşturmasında adı geçen ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın, istifa kararından hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştığı iddia edildi. Kulisi CNN Türk canlı yayınında aktaran isim, gazeteci Abdulkadir Selvi oldu.

Selvi'ye göre Erdoğan'ın yanıtı tek cümleden ibaretti: 'Derhal istifa etsin.'

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Selvi'nin anlattığına göre Kaya, istifadan önce Erdoğan'la görüşmek istedi ama beklediği yanıtı alamadı.

Selvi'nin anlattığına göre Kaya, istifadan önce Erdoğan'la görüşmek istedi ama beklediği yanıtı alamadı.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'teki değerlendirmesinde önce iddiaların özüne değindi. Kaya çiftinin aldığı hisselerden sonradan büyük kâr elde ettiklerinin ortaya çıktığını hatırlatan Selvi, Kaya'nın 'anında' istifa ettiğini ve Erdoğan'ın da 'Derhal istifa etmesini' istediğinin konuşulduğunu söyledi.

Canlı yayında kendisine bunun bir kulis bilgisi olup olmadığı soruldu. Selvi'nin yanıtı netti: 'Evet. Yani kendisi Cumhurbaşkanına ulaşmak istemiş, Cumhurbaşkanı da 'Derhal istifa etsin' demiş.'

Tartışmanın merkezinde Özata Denizcilik hisseleri var. Kaya'nın 8 Nisan'da 250 bin adet Özata hissesini 255 liradan aldığı, eylülde ise aynı hisseleri 4 bin 482 liradan sattığı öne sürülmüştü. Eşi İlyas Kaya'nın işlemleriyle birlikte çiftin toplam 163 milyon 46 bin liralık yatırımının yaklaşık 2 milyar 170 milyon liraya ulaştığı iddia ediliyor.

İddiaları 26 Eylül'de Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuyla paylaşmıştı. Aynı gece istifasını duyuran Kaya, siyasette taşıdıkları sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığını vurgulamış, iddiaların şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması için siyasi sorumluluk aldığını ifade etmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ertesi gün 'Fatma Betül Hanım'ın MYK ve MKYK üyeliklerinden af talebi Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir' açıklamasını yaptı.

Erdoğan ise Kabine Toplantısı'nın ardından fon krizine dair tavrını açıkça ortaya koydu.

Erdoğan ise Kabine Toplantısı'nın ardından fon krizine dair tavrını açıkça ortaya koydu.

28 Eylül'deki Kabine Toplantısı'nda, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon meselesi Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın sunumlarıyla masaya yatırıldı. Toplantının ardından konuşan Erdoğan, 'Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur' dedi.

Erdoğan, haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini, piyasa manipülasyonu ve borsa oyunlarına karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirtti. Benzer krizlerin tekrar yaşanmaması için idari ve hukuki düzenlemelerin yolda olduğunu da kaydetti.

Selvi'nin aktardığı kulise göre Erdoğan'ın parti içindeki mesajı da aynı sertlikteydi: 'Böyle bir işe bulaşan kim varsa derhal istifa etsin, makamı mevkisi ne olursa olsun.'

SPK'nın 25 Eylül'de 11 kişi hakkında yaptığı suç duyurusunda Kaya çiftinin adı yer almamıştı. Ankara kulislerinde şimdi gözler, soruşturma derinleştikçe listeye eklenebilecek yeni isimlere çevrilmiş durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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