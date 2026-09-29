Abdulkadir Selvi Anlattı: Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstifa Etmeden Önceki Son Hamlesi Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fon soruşturmasında adı geçen ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın, istifa kararından hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalıştığı iddia edildi. Kulisi CNN Türk canlı yayınında aktaran isim, gazeteci Abdulkadir Selvi oldu.
Selvi'ye göre Erdoğan'ın yanıtı tek cümleden ibaretti: 'Derhal istifa etsin.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selvi'nin anlattığına göre Kaya, istifadan önce Erdoğan'la görüşmek istedi ama beklediği yanıtı alamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan ise Kabine Toplantısı'nın ardından fon krizine dair tavrını açıkça ortaya koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın