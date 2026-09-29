Abdulkadir Selvi Anlattı: Fatma Betül Sayan Kaya'nın İstifa Etmeden Önceki Son Hamlesi Ortaya Çıktı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'teki değerlendirmesinde önce iddiaların özüne değindi. Kaya çiftinin aldığı hisselerden sonradan büyük kâr elde ettiklerinin ortaya çıktığını hatırlatan Selvi, Kaya'nın 'anında' istifa ettiğini ve Erdoğan'ın da 'Derhal istifa etmesini' istediğinin konuşulduğunu söyledi.

Canlı yayında kendisine bunun bir kulis bilgisi olup olmadığı soruldu. Selvi'nin yanıtı netti: 'Evet. Yani kendisi Cumhurbaşkanına ulaşmak istemiş, Cumhurbaşkanı da 'Derhal istifa etsin' demiş.'

Tartışmanın merkezinde Özata Denizcilik hisseleri var. Kaya'nın 8 Nisan'da 250 bin adet Özata hissesini 255 liradan aldığı, eylülde ise aynı hisseleri 4 bin 482 liradan sattığı öne sürülmüştü. Eşi İlyas Kaya'nın işlemleriyle birlikte çiftin toplam 163 milyon 46 bin liralık yatırımının yaklaşık 2 milyar 170 milyon liraya ulaştığı iddia ediliyor.

İddiaları 26 Eylül'de Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuyla paylaşmıştı. Aynı gece istifasını duyuran Kaya, siyasette taşıdıkları sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığını vurgulamış, iddiaların şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması için siyasi sorumluluk aldığını ifade etmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ertesi gün 'Fatma Betül Hanım'ın MYK ve MKYK üyeliklerinden af talebi Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir' açıklamasını yaptı.