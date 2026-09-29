Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsa İşlemleri: 255 Liradan Aldığı Özata Hissesini 4 Bin 482 Liradan Sattı
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Fon soruşturmasının odağındaki eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsadaki işlemleri tek tek gün yüzüne çıkıyor. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon lira yatırıp yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira çektiği iddia ediliyor. Sözcü TV'de gündeme gelen son detay ise hisseyi alan aracı kurumu işaret etti.
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İddiaya göre Kaya, 8 Nisan'da 250 bin adet Özata hissesini 255 liradan aldı, eylülde ise 4 bin 482 liradan sattı.
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Eşi İlyas Kaya'nın tablosu da farklı değil: 99 milyon 687 bin liralık yatırım, 826 milyon liralık çıkış.
Sözcü TV'de ekrana gelen tablo, 8 Eylül'de Özata hissesinin alım tarafında Tera Yatırım'ın olduğunu gösterdi.
Ekonomi gazetecisi Sefer Levent ise işlemlerde 'içeriden öğrenilen bilgi' ihtimalini gündeme taşıdı.
Yeni Parti'den Gökhan Günaydın'a göre satışlar, SPK'nın 17 Eylül'deki dondurma kararından hemen önce yapıldı.
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Kaya, iddiaların ardından partideki görevlerinden istifa etti; savcılık ise çiftin mal varlığına tedbir istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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