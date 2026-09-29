Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsa İşlemleri: 255 Liradan Aldığı Özata Hissesini 4 Bin 482 Liradan Sattı

Rakamları ilk kez 26 Eylül'de Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuyla paylaştı. İddiaya göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, OZATD koduyla işlem gören hisseye 63 milyon 359 bin lira yatırdı ve yaklaşık dört ay sonra 1 milyar 344 milyon lirayla çıktı.

Aynı dönemde hisse de olağanüstü bir yükseliş yaşadı. Cumhuriyet'in aktardığına göre Özata Denizcilik son altı ayda yüzde 1.289 değer kazandı, şirketin piyasa değeri 292 milyar liraya ulaştı. Fiili dolaşımdaki hisselerin yüzde 96'sının yalnızca 5 fonun elinde olması da dikkat çekiyor. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Özdemir Ataseven, başkan vekilliğini ise Gökhan Ataseven yürütüyor.