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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsa İşlemleri: 255 Liradan Aldığı Özata Hissesini 4 Bin 482 Liradan Sattı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsa İşlemleri: 255 Liradan Aldığı Özata Hissesini 4 Bin 482 Liradan Sattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 07:12
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Fon soruşturmasının odağındaki eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsadaki işlemleri tek tek gün yüzüne çıkıyor. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon lira yatırıp yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira çektiği iddia ediliyor. Sözcü TV'de gündeme gelen son detay ise hisseyi alan aracı kurumu işaret etti.

Kaynak: Sözcü

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İddiaya göre Kaya, 8 Nisan'da 250 bin adet Özata hissesini 255 liradan aldı, eylülde ise 4 bin 482 liradan sattı.

İddiaya göre Kaya, 8 Nisan'da 250 bin adet Özata hissesini 255 liradan aldı, eylülde ise 4 bin 482 liradan sattı.

Rakamları ilk kez 26 Eylül'de Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuyla paylaştı. İddiaya göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, OZATD koduyla işlem gören hisseye 63 milyon 359 bin lira yatırdı ve yaklaşık dört ay sonra 1 milyar 344 milyon lirayla çıktı.

Aynı dönemde hisse de olağanüstü bir yükseliş yaşadı. Cumhuriyet'in aktardığına göre Özata Denizcilik son altı ayda yüzde 1.289 değer kazandı, şirketin piyasa değeri 292 milyar liraya ulaştı. Fiili dolaşımdaki hisselerin yüzde 96'sının yalnızca 5 fonun elinde olması da dikkat çekiyor. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Özdemir Ataseven, başkan vekilliğini ise Gökhan Ataseven yürütüyor.

Eşi İlyas Kaya'nın tablosu da farklı değil: 99 milyon 687 bin liralık yatırım, 826 milyon liralık çıkış.

Eşi İlyas Kaya'nın tablosu da farklı değil: 99 milyon 687 bin liralık yatırım, 826 milyon liralık çıkış.

İlyas Kaya'nın işlemleri de nisan ile eylül arasına sıkışıyor. Ortaya atılan rakamlar doğruysa çiftin iki hesaptan hisseye yatırdığı toplam para 163 milyon 46 bin lira.

Çekilen tutar ise yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira. Yani beş aydan kısa bir sürede yatırılan paranın 13 katından fazlası hesaplara geçmiş oldu. Kaya, iddiaların gündeme geldiği gün boyunca ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Sözcü TV'de ekrana gelen tablo, 8 Eylül'de Özata hissesinin alım tarafında Tera Yatırım'ın olduğunu gösterdi.

Sözcü TV'de ekrana gelen tablo, 8 Eylül'de Özata hissesinin alım tarafında Tera Yatırım'ın olduğunu gösterdi.

28 Eylül akşamı Ekrem Açıkel'in sunduğu Hafta Başı programında hissenin aracı kurum dağılımı ekrana getirildi. Programda aktarılan bilgiye göre Tera Yatırım, 8 Eylül tarihli işlemlerde Özata Denizcilik hissesinin alım tarafında yer aldı ve o gün yaklaşık 250 bin lotluk işlem gerçekleştirildi.

250 bin rakamı, Kaya'nın nisanda aldığı iddia edilen hisse adediyle birebir örtüşüyor. Programda ayrıca Kaya çiftinin alımlarının ardından hissede art arda yükselişler yaşandığı vurgulandı.

Ekonomi gazetecisi Sefer Levent ise işlemlerde 'içeriden öğrenilen bilgi' ihtimalini gündeme taşıdı.

Ekonomi gazetecisi Sefer Levent ise işlemlerde 'içeriden öğrenilen bilgi' ihtimalini gündeme taşıdı.

Levent, İngilizcede 'insider trading' olarak bilinen kavrama dikkat çekti: Kişilerin konumları sayesinde kamuya açıklanmamış bilgilere ulaşıp bu bilgiyle işlem yapmasının hukuki sonuç doğurabileceğini ifade etti. İşlemlerin ve karşı tarafların kimliklerinin ilgili piyasa kayıtlarından incelenebileceğini de kaydetti.

Program sırasında ekrana yansıyan başlıklar da iddiaların boyutunu gösteriyordu. 'Tera içinden 'Bu hisseyi alın, tavan gidecek' deniliyor' ve '5 ay sonra 'fonlar patlayacak' bilgisi içeriden veriliyor' iddialarının yanı sıra, 2 milyar lirayı aşan bir hisse paketinin piyasada hemen satılamayacağı ve kriz başlatabileceği görüşü de dile getirildi.

Yeni Parti'den Gökhan Günaydın'a göre satışlar, SPK'nın 17 Eylül'deki dondurma kararından hemen önce yapıldı.

Yeni Parti'den Gökhan Günaydın'a göre satışlar, SPK'nın 17 Eylül'deki dondurma kararından hemen önce yapıldı.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 28 Eylül'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kaya'nın '2 milyarı cebine koyup çıktığını' söyledi. Günaydın'a göre Kaya hisseleri Tera'ya satarak elden çıkardı ve bu işlemler nüfuz kullanılmadan gerçekleşemezdi. Borsada 3 trilyon liralık kayıp yaşandığını, endeksin 15 binden 12 bin 500'e gerilediğini ve 500 bin yatırımcının etkilendiğini de ekledi.

SPK ise 25 Eylül tarihli bülteninde Özata Denizcilik işlemleri nedeniyle aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de bulunduğu 11 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Bu isimlere 2 yıllık işlem yasağı getirildi, 5 kişinin lisansı iptal edildi. Tera Yatırım Menkul Değerler ile Tera Portföy Yönetimi'ne de OZATD'yle sınırlı 2 yıllık işlem yasağı uygulandı. Ancak Kaya çiftinin adı bu listede yer almadı.

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Kaya, iddiaların ardından partideki görevlerinden istifa etti; savcılık ise çiftin mal varlığına tedbir istedi.

Kaya, iddiaların ardından partideki görevlerinden istifa etti; savcılık ise çiftin mal varlığına tedbir istedi.

26 Eylül gecesi AK Parti'deki tüm görevlerinden affını isteyen Kaya'nın talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kısa süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında çiftin mal varlığı için harekete geçti.

Başsavcılığın talebiyle satış, devir ve para transferleri savcılık onayına bağlandı, menkul kıymetlerin dondurulması istendi. Kaya ile eşine ait tapu, gemi ve uçak kayıtlarının tespiti de talep edildi; tedbirlerin çiftin çocuklarını da kapsadığı belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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