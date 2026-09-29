Eski Survivor Şampiyonu Yemeden İçmeden Kesildi: Son Hali Sevenlerini Korkuttu!
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Survivor'da 2023 yılında şampiyonluğa uzanan Nefise Karatay, bu kez performansıyla değil sağlık durumuyla gündeme geldi. Sporcu, geçtiğimiz günlerde ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle günlerce ayakta duracak hali kalmadığını duyurdu. Zorlu süreçte yanından hiç ayrılmayan isim ise eski Survivor'cü arkadaşı Seren Ay Çetin oldu.
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Nefise Karatay, Balıkesir doğumlu bir milli atletken 2023'te girdiği Survivor'da şampiyonluğa kadar yükseldi.
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Nefise Karatay, ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle günlerce yemeden içmeden kaldığını açıkladı.
Nefise Karatay, Survivor sonrası yakınlaştığı Seren Ay Çetin ile geçen hafta yeni bir spor salonu açmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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