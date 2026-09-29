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Eski Survivor Şampiyonu Yemeden İçmeden Kesildi: Son Hali Sevenlerini Korkuttu!

Eski Survivor Şampiyonu Yemeden İçmeden Kesildi: Son Hali Sevenlerini Korkuttu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2026 - 07:35
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Survivor'da 2023 yılında şampiyonluğa uzanan Nefise Karatay, bu kez performansıyla değil sağlık durumuyla gündeme geldi. Sporcu, geçtiğimiz günlerde ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle günlerce ayakta duracak hali kalmadığını duyurdu. Zorlu süreçte yanından hiç ayrılmayan isim ise eski Survivor'cü arkadaşı Seren Ay Çetin oldu.

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Nefise Karatay, Balıkesir doğumlu bir milli atletken 2023'te girdiği Survivor'da şampiyonluğa kadar yükseldi.

Nefise Karatay, Balıkesir doğumlu bir milli atletken 2023'te girdiği Survivor'da şampiyonluğa kadar yükseldi.

Sporcu, 2023 sezonunda finalde Özgür Tetik'i SMS oylamasında geride bırakarak Survivor'ın şampiyonu olmuştu. Balıkesir doğumlu Karatay, atletizme annesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında başlamış, Fenerbahçe altyapısında yetişerek uzun atlama ve engelli koşuda Türkiye ile Balkan dereceleri kazanmıştı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan sporcu, 2024'te Survivor All Star kadrosuna da dahil olmuştu. Bu yılki sezonda ise final öncesinde elenen Karatay, sonrasında saçlarını kızıla boyayarak imaj değişikliğine gitmişti.

Nefise Karatay, ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle günlerce yemeden içmeden kaldığını açıkladı.

Nefise Karatay, ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle günlerce yemeden içmeden kaldığını açıkladı.

Karatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerin kendisi için oldukça zor geçtiğini dile getirdi. Sporcu, 'Ağır bir enfeksiyon / zehirlenme şüphesiyle ayakta duracak halim kalmadı, defalarca rahatsızlandım ve yemeden içmeden kesildim' ifadelerini kullandı. Hasta yatağından paylaştığı görüntülerde tedavi gördüğü görülürken, sürecin ne zaman başladığına dair kesin bir tarih paylaşılmadı. Karatay, iyileşme sürecinde kendisiyle ilgilenen sağlık ekibine de teşekkürlerini iletti.

Nefise Karatay, Survivor sonrası yakınlaştığı Seren Ay Çetin ile geçen hafta yeni bir spor salonu açmıştı.

Nefise Karatay, Survivor sonrası yakınlaştığı Seren Ay Çetin ile geçen hafta yeni bir spor salonu açmıştı.

Karatay ile Çetin'in dostluğu, ikisinin de yarıştığı Survivor sonrasında gelişti. İki isim, geçtiğimiz hafta gelecek Survivor adaylarını yetiştirmek için ortaklaşa bir spor salonu açtıklarını duyurmuştu. Salondan paylaşılan ilk görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştı. Şimdi ise aynı dostluk, Karatay'ın sağlık sorunu yaşadığı bu zorlu günlerde bir kez daha öne çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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