Helin Kandemir'in Attığı Beğeni Ortalığı Karıştırdı: Sevgilisine Gelen Aldatma Yorumuna Dikkat Çeken Tepki!
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Oyuncu Helin Kandemir ile Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı bir kez daha magazin gündeminde. İkilinin kısa süreli bir ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiği öne sürülmüştü. Bu kez mesele bir yorumdan çıktı: Toköz hakkında atılan 'aldatıyorsun' notunu Kandemir'in ilk anda beğenmesi dikkat çekti. Ardından yaşanan gelişme ise ortalığı büsbütün karıştırdı.
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Şimdilerde Sevdiğim Sensin'de Dicle karakteriyle izleyenleri büyüleyen Helin Kandemir, bir süredir Dorukhan Toköz'le yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.
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Ancak yalnızca birkaç gün sonra gelen bir iddia ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile!
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