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Helin Kandemir'in Attığı Beğeni Ortalığı Karıştırdı: Sevgilisine Gelen Aldatma Yorumuna Dikkat Çeken Tepki!

Helin Kandemir'in Attığı Beğeni Ortalığı Karıştırdı: Sevgilisine Gelen Aldatma Yorumuna Dikkat Çeken Tepki!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.09.2026 - 08:02
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Oyuncu Helin Kandemir ile Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı bir kez daha magazin gündeminde. İkilinin kısa süreli bir ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiği öne sürülmüştü. Bu kez mesele bir yorumdan çıktı: Toköz hakkında atılan 'aldatıyorsun' notunu Kandemir'in ilk anda beğenmesi dikkat çekti. Ardından yaşanan gelişme ise ortalığı büsbütün karıştırdı.

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Şimdilerde Sevdiğim Sensin'de Dicle karakteriyle izleyenleri büyüleyen Helin Kandemir, bir süredir Dorukhan Toköz'le yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Şimdilerde Sevdiğim Sensin'de Dicle karakteriyle izleyenleri büyüleyen Helin Kandemir, bir süredir Dorukhan Toköz'le yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

Sevdiğim Sensin'in ikinci sezon çekimlerinin geçtiğimiz ay başlamasıyla birlikte Kandemir'in ekrandaki Dicle karakteri de yeniden gündeme gelmişti. Ağustos ayında Kandemir'in sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu aşk, Fatih Karagümrük forması giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün adını da magazin gündemine taşımıştı. Bundan önce ise Kandemir'in dizi partneri Aytaç Şaşmaz'la aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmiş, ancak bu iddialar doğrulanmamıştı. Eylül ayı başında ise çiftin yaklaşık bir aylık birlikteliği, yine sosyal medya paylaşımlarındaki değişiklikler üzerinden bitmiş görünüyordu. Ancak ayrılık iddiaları uzun sürmedi; kısa süre sonra ikilinin yeniden bir arada görüntülenmesiyle Kandemir'in Toköz'e bir şans daha verdiği öne sürüldü.

Ancak yalnızca birkaç gün sonra gelen bir iddia ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile!

Ancak yalnızca birkaç gün sonra gelen bir iddia ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile!

Kandemir'in bir sosyal medya paylaşımının altına yazılan yorumda Toköz'ün bir gece sarışın bir kadınla kütüphanede tanıştığı, birlikte vakit geçirip aynı otomobile bindikleri iddia edildi. Yorumu yazan kullanıcının magazin içerikli hesapları da etiketlemesi, iddianın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasında etkili oldu. Aşk hayatı önceki aylarda da sosyal medya paylaşımları üzerinden yakından takip edilen çiftin gündemi bu kez yorum satırlarından yükseldi; iddiayı destekleyen herhangi bir görüntü ise paylaşılmadı. Asıl dikkat çeken, Kandemir'in bu yoruma verdiği ilk tepki oldu. Paylaşımı önce beğendiği, ardından bu beğeniyi sessizce geri çektiği görüldü. Bu hareket kısa sürede çok sayıda ekran görüntüsüyle belgelenerek paylaşıldı. Kısa sürede magazin gündemine taşınan olayla ilgili ne Kandemir ne de Toköz'den açıklama geldi; iddianın doğruluğuna dair de somut bir kanıt ortaya konmadı. Gelişme, iki taraftan da açıklama gelmemesi nedeniyle takipçiler arasında farklı yorumlara yol açmayı sürdürüyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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