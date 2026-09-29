Helin Kandemir'in Attığı Beğeni Ortalığı Karıştırdı: Sevgilisine Gelen Aldatma Yorumuna Dikkat Çeken Tepki!

Kandemir'in bir sosyal medya paylaşımının altına yazılan yorumda Toköz'ün bir gece sarışın bir kadınla kütüphanede tanıştığı, birlikte vakit geçirip aynı otomobile bindikleri iddia edildi. Yorumu yazan kullanıcının magazin içerikli hesapları da etiketlemesi, iddianın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasında etkili oldu. Aşk hayatı önceki aylarda da sosyal medya paylaşımları üzerinden yakından takip edilen çiftin gündemi bu kez yorum satırlarından yükseldi; iddiayı destekleyen herhangi bir görüntü ise paylaşılmadı. Asıl dikkat çeken, Kandemir'in bu yoruma verdiği ilk tepki oldu. Paylaşımı önce beğendiği, ardından bu beğeniyi sessizce geri çektiği görüldü. Bu hareket kısa sürede çok sayıda ekran görüntüsüyle belgelenerek paylaşıldı. Kısa sürede magazin gündemine taşınan olayla ilgili ne Kandemir ne de Toköz'den açıklama geldi; iddianın doğruluğuna dair de somut bir kanıt ortaya konmadı. Gelişme, iki taraftan da açıklama gelmemesi nedeniyle takipçiler arasında farklı yorumlara yol açmayı sürdürüyor.