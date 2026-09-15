Helin Kandemir ile Milli Futbolcu Dorukhan Toköz'ün Bir Aylık Aşkı Bitti: Sosyal Medya Ele Verdi!
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Oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya paylaşımlarıyla gün yüzüne çıkmıştı. Kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen ikili, hayranlarından da yoğun ilgi görmüştü. Son günlerde ikilinin hesaplarında dikkat çeken bir değişiklik, takipçilerin aklına aynı soruyu getirdi.
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Helin Kandemir, 9 yaşında başladığı oyunculukla Kız Kardeşler filminde en iyi kadın oyuncu ödülü kazandı.
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Dorukhan Toköz ise kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydikten sonra bu yaz Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Biri güzeller güzeli oyuncu, diğeri başarılı futbolcu çiftin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak beklenenden kısa sürdü!
İkilinin birbirini takipten çıkıp fotoğraflarını silmeleri ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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