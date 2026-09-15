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Helin Kandemir ile Milli Futbolcu Dorukhan Toköz'ün Bir Aylık Aşkı Bitti: Sosyal Medya Ele Verdi!

Helin Kandemir ile Milli Futbolcu Dorukhan Toköz'ün Bir Aylık Aşkı Bitti: Sosyal Medya Ele Verdi!

Magazin Helin Kandemir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 11:22
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Oyuncu Helin Kandemir ile milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya paylaşımlarıyla gün yüzüne çıkmıştı. Kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen ikili, hayranlarından da yoğun ilgi görmüştü. Son günlerde ikilinin hesaplarında dikkat çeken bir değişiklik, takipçilerin aklına aynı soruyu getirdi.

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Helin Kandemir, 9 yaşında başladığı oyunculukla Kız Kardeşler filminde en iyi kadın oyuncu ödülü kazandı.

Helin Kandemir, 9 yaşında başladığı oyunculukla Kız Kardeşler filminde en iyi kadın oyuncu ödülü kazandı.

2 Haziran 2004'te İstanbul'da doğan Kandemir, oyunculuğa 9 yaşında Ötesiz İnsanlar dizisiyle başladı. Doğduğun Ev Kaderindir ve Kağıt Ev gibi yapımların ardından şu anda Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterini canlandırıyor. Emin Alper'in Kız Kardeşler filmindeki rolüyle İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Dorukhan Toköz ise kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydikten sonra bu yaz Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Dorukhan Toköz ise kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydikten sonra bu yaz Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu futbola Eskişehirspor'da başladı, ardından sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formaları giydi. Ağustos ayında Fatih Karagümrük ile anlaşan tecrübeli futbolcu, yeni sezona bu takımda başladı.

Biri güzeller güzeli oyuncu, diğeri başarılı futbolcu çiftin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak beklenenden kısa sürdü!

Biri güzeller güzeli oyuncu, diğeri başarılı futbolcu çiftin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak beklenenden kısa sürdü!

Aşkları geçtiğimiz haftalarda paylaşımlarla duyurulan Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün Instagram hesaplarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Kandemir, futbolcuyla birlikte çekildiği kareleri profilinden kaldırırken, ikili birbirini takip listesinden de çıkardı. Çiftin ilişkisi hakkında şu ana kadar taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

İkilinin birbirini takipten çıkıp fotoğraflarını silmeleri ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

İkilinin birbirini takipten çıkıp fotoğraflarını silmeleri ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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