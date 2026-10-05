Barış Yarkadaş'tan Cemil Tugay İddiası: "Umreye Gitti, Sonra Derneklerden İstifa Etti"

Daha önce de haberleştirildiği gibi Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi'ndeki üyeliğini e-Devlet üzerinden sonlandırmıştı. Yakın çevresine kararı dernek faaliyetlerine katılamadığı için aldığını söylediği ve ayrılığın siyasi bir tercih taşımadığını anlattığı öğrenilmişti. Yarkadaş ise bu istifadan bir gün önce Sosyal Demokrasi Derneği'nden de ayrıldığını öne sürdü.