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Barış Yarkadaş'tan Cemil Tugay İddiası: "Umreye Gitti, Sonra Derneklerden İstifa Etti"

Barış Yarkadaş'tan Cemil Tugay İddiası: "Umreye Gitti, Sonra Derneklerden İstifa Etti"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 23:06
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Gazeteci Barış Yarkadaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın son aylardaki adımlarına dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Yarkadaş'ın anlattığına göre Tugay'ın yazın başlayan süreci, derneklerden peş peşe gelen istifalarla devam etti. Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddiası ise kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

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Barış Yarkadaş'ın Cemil Tugay iddiası sosyal medyada da ses getirdi.

Yarkadaş umre iddiasını anlattı.

Yarkadaş umre iddiasını anlattı.

TV100'ün paylaştığı açıklamasında Barış Yarkadaş, Tugay'ın son aylardaki sürecini şu ifadelerle özetledi: 

'Cemil Tugay yazın umreye gitti, sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerini kopardı, ardından 'Bağımsız kalacağım' dedi. Bağımsız kalmayacağını ise şuradan anladık: Önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nden, ondan bir gün önce de Sosyal Demokrasi Derneği'nden istifa etti.'

Dernek üyelikleri tek tek sona erdi.

Dernek üyelikleri tek tek sona erdi.

Daha önce de haberleştirildiği gibi Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi'ndeki üyeliğini e-Devlet üzerinden sonlandırmıştı. Yakın çevresine kararı dernek faaliyetlerine katılamadığı için aldığını söylediği ve ayrılığın siyasi bir tercih taşımadığını anlattığı öğrenilmişti. Yarkadaş ise bu istifadan bir gün önce Sosyal Demokrasi Derneği'nden de ayrıldığını öne sürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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