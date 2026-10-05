Barış Yarkadaş'tan Cemil Tugay İddiası: "Umreye Gitti, Sonra Derneklerden İstifa Etti"
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Gazeteci Barış Yarkadaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın son aylardaki adımlarına dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Yarkadaş'ın anlattığına göre Tugay'ın yazın başlayan süreci, derneklerden peş peşe gelen istifalarla devam etti. Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddiası ise kulislerde konuşulmaya devam ediyor.
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Barış Yarkadaş'ın Cemil Tugay iddiası sosyal medyada da ses getirdi.
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Yarkadaş umre iddiasını anlattı.
Dernek üyelikleri tek tek sona erdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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