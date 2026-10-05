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İsmail Saymaz Açıkladı: Cemil Tugay 7 Ekim'de AKP'ye Katılacak, Rozeti Erdoğan Takacak

İsmail Saymaz Açıkladı: Cemil Tugay 7 Ekim'de AKP'ye Katılacak, Rozeti Erdoğan Takacak

İzmir
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 17:30
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki kulisler, gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımıyla yeni bir aşamaya geldi. Saymaz'ın aktardığına göre Tugay, 7 Ekim'de saat 11.30'da AKP Genel Merkezi'ne gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine rozet takılacak. Haziran ayında CHP'den istifa eden Tugay, o günden bu yana bağımsız belediye başkanı olarak görev yapıyor ve geçiş iddialarını aylardır reddediyordu. 30 Eylül'de Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmesinin ardından iddialar yeniden alevlendi. Konuya ilişkin Tugay'dan ya da AKP'den resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.

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Saymaz'a göre rozeti 7 Ekim'de Erdoğan takacak

Saymaz'a göre rozeti 7 Ekim'de Erdoğan takacak

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda Tugay'ın 7 Ekim'de saat 11.30'da AKP Genel Merkezi'ne geleceğini duyurdu. Paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tugay'a partinin rozetini bizzat takacak. Gelişme gerçekleşirse AKP, parti tarihinde ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devralmış olacak. Aynı kulislerde İzmir'deki iki ilçe belediye başkanının da Tugay'la birlikte AKP'ye geçeceği öne sürülüyor.

Beştepe görüşmesinin ardından Tugay, ADD üyeliğinden de ayrıldı

Beştepe görüşmesinin ardından Tugay, ADD üyeliğinden de ayrıldı

Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmeyle ilgili paylaşımında İzmir'in gündemindeki konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi verdiğini yazdı. İki gün sonra, 2 Ekim'de Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden de ayrıldı.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığına göre Tugay görüşmenin ardından programlarını askıya aldı. Sosyal medyada bir takipçisine verdiği 'Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık' yanıtı da geçiş sinyali olarak yorumlandı. Tepkiler de gecikmedi: YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, iddiaları 'dönekliktir' diye niteledi.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyleydi:

İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyleydi:
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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