İsmail Saymaz Açıkladı: Cemil Tugay 7 Ekim'de AKP'ye Katılacak, Rozeti Erdoğan Takacak
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki kulisler, gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımıyla yeni bir aşamaya geldi. Saymaz'ın aktardığına göre Tugay, 7 Ekim'de saat 11.30'da AKP Genel Merkezi'ne gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine rozet takılacak. Haziran ayında CHP'den istifa eden Tugay, o günden bu yana bağımsız belediye başkanı olarak görev yapıyor ve geçiş iddialarını aylardır reddediyordu. 30 Eylül'de Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmesinin ardından iddialar yeniden alevlendi. Konuya ilişkin Tugay'dan ya da AKP'den resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.
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Saymaz'a göre rozeti 7 Ekim'de Erdoğan takacak
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Beştepe görüşmesinin ardından Tugay, ADD üyeliğinden de ayrıldı
İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyleydi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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