İsmail Saymaz Açıkladı: Cemil Tugay 7 Ekim'de AKP'ye Katılacak, Rozeti Erdoğan Takacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki kulisler, gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımıyla yeni bir aşamaya geldi. Saymaz'ın aktardığına göre Tugay, 7 Ekim'de saat 11.30'da AKP Genel Merkezi'ne gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine rozet takılacak. Haziran ayında CHP'den istifa eden Tugay, o günden bu yana bağımsız belediye başkanı olarak görev yapıyor ve geçiş iddialarını aylardır reddediyordu. 30 Eylül'de Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmesinin ardından iddialar yeniden alevlendi. Konuya ilişkin Tugay'dan ya da AKP'den resmi bir açıklama henüz gelmiş değil.