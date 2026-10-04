AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Cemil Tugay, Bu Kararını İlginç Bir Şekilde Açıkladı

Gazeteci Asena Karcıer'in paylaşımına göre bir kullanıcı Tugay'a, AKP'ye geçmesi halinde emekçileri işten çıkarıp çıkarmayacağını sordu. Tugay'ın, 'Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz' diye yanıt verdiği aktarıldı. Yanıtta geçiş iddiası yalanlanmadığı için Sözcü'ye göre bu cevap 'AKP'ye geçiş sinyali' olarak yorumlandı.