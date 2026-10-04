AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Cemil Tugay, Bu Kararını İlginç Bir Şekilde Açıkladı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıt, AKP'ye geçeceği iddialarını yeniden alevlendirdi. Gazeteci Asena Karcıer, bu yanıtı Tugay'ın geçişinin resmen doğrulanması olarak yorumladı. Tugay'ın AKP'ye katılımına ilişkin ise şimdilik resmi bir açıklama yapılmış değil.
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Takipçisine verdiği yanıt gündem oldu.
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Instagram'da yapılan yorum sosyal medyada da gündem oldu.
Daha önce iddiaları reddetmişti.
YENİ Parti'den sert tepki geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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