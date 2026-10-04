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AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Cemil Tugay, Bu Kararını İlginç Bir Şekilde Açıkladı

AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Cemil Tugay, Bu Kararını İlginç Bir Şekilde Açıkladı

İzmir
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 20:25
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıt, AKP'ye geçeceği iddialarını yeniden alevlendirdi. Gazeteci Asena Karcıer, bu yanıtı Tugay'ın geçişinin resmen doğrulanması olarak yorumladı. Tugay'ın AKP'ye katılımına ilişkin ise şimdilik resmi bir açıklama yapılmış değil. 

Kaynak - Asena Karcıer

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Takipçisine verdiği yanıt gündem oldu.

Takipçisine verdiği yanıt gündem oldu.

Gazeteci Asena Karcıer'in paylaşımına göre bir kullanıcı Tugay'a, AKP'ye geçmesi halinde emekçileri işten çıkarıp çıkarmayacağını sordu. Tugay'ın, 'Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz' diye yanıt verdiği aktarıldı. Yanıtta geçiş iddiası yalanlanmadığı için Sözcü'ye göre bu cevap 'AKP'ye geçiş sinyali' olarak yorumlandı.

Instagram'da yapılan yorum sosyal medyada da gündem oldu.

Instagram'da yapılan yorum sosyal medyada da gündem oldu.

Asena Karcıer'in paylaşımının ardından sosyal medyada birçok kişi Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesine kesin gözüyle bakıyor.

Daha önce iddiaları reddetmişti.

Daha önce iddiaları reddetmişti.

Haziran ayında CHP'den ayrılan Tugay, o günden bu yana bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdürüyor. Ağustos'ta Tv100'e konuşan Tugay, 'Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım' demişti. 30 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile bir araya gelen Tugay, 2 Ekim'de Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğinden de ayrıldı. Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığına göre Tugay görüşmenin ardından programlarını askıya aldı, telefonunu kapattı ve danışmanlarından kendisine ulaşmak isteyenlere yurt dışında olduğunu söylemelerini istedi.

YENİ Parti'den sert tepki geldi.

YENİ Parti'den sert tepki geldi.

İddialara YENİ Parti cephesinden sert tepki geldi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 'Bunun adı dönekliktir. Bunun adı kemiksizliktir, omurgasızlıktır ve bunun kabul edilmesi mümkün değildir' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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