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Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları CHP'den İhraç Edildi

Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe Belediye Başkanları CHP'den İhraç Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.09.2026 - 17:12
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CHP'de Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu partiden ihraç edildi.

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CHP'de 3 ilçe başkanları için ihraç kararı.

CHP'de 3 ilçe başkanları için ihraç kararı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) MYK toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı. 

İstanbul'da Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verildi.

İhraç kararı, belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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