'5 Yaşındaki Çocuğu Telefondan Nasıl Vazgeçiririz?' Sorusuna Doktorun Kısa ve Net Yanıtı Viral Oldu

Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladığı bir soru-cevap yayını yapan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Cem Gökçen'in (@prof.dr.cemgokcen) kısa bir videosu, X'e taşınınca kısa sürede viral oldu. Bir takipçisi, 5 yaşındaki çocuğunu telefondan nasıl vazgeçirebileceğini sormuştu. Gökçen ise uzun uzun ekran bağımlılığını anlatmak yerine elindeki telefonu göstererek cevabı tek hareketle verdi: Telefon çocuğun elinden alınır, bu kadar.

Anne babanın iki yetişkin, karşılarındakinin ise bir çocuk olduğunu hatırlatan Gökçen, asıl konuşulması gerekenin 5 yaşındaki bir çocuğun eline telefonu kimin verdiği olduğunu da ekledi. Sakin ama iğneleyici bu yanıt, sosyal medyada hem kahkahaya hem de ebeveynlik üzerine uzun bir tartışmaya yol açtı.