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'5 Yaşındaki Çocuğu Telefondan Nasıl Vazgeçiririz?' Sorusuna Doktorun Kısa ve Net Yanıtı Viral Oldu

'5 Yaşındaki Çocuğu Telefondan Nasıl Vazgeçiririz?' Sorusuna Doktorun Kısa ve Net Yanıtı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 17:35
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Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladığı bir soru-cevap yayını yapan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Cem Gökçen'in (@prof.dr.cemgokcen) kısa bir videosu, X'e taşınınca kısa sürede viral oldu. Bir takipçisi, 5 yaşındaki çocuğunu telefondan nasıl vazgeçirebileceğini sormuştu. Gökçen ise uzun uzun ekran bağımlılığını anlatmak yerine elindeki telefonu göstererek cevabı tek hareketle verdi: Telefon çocuğun elinden alınır, bu kadar.

Anne babanın iki yetişkin, karşılarındakinin ise bir çocuk olduğunu hatırlatan Gökçen, asıl konuşulması gerekenin 5 yaşındaki bir çocuğun eline telefonu kimin verdiği olduğunu da ekledi. Sakin ama iğneleyici bu yanıt, sosyal medyada hem kahkahaya hem de ebeveynlik üzerine uzun bir tartışmaya yol açtı.

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Prof. Dr. Cem Gökçen'in viral olan yanıtı şöyle:

Anlatım o kadar sade ki sindirmesi biraz zaman alacak

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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