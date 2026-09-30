'5 Yaşındaki Çocuğu Telefondan Nasıl Vazgeçiririz?' Sorusuna Doktorun Kısa ve Net Yanıtı Viral Oldu
Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladığı bir soru-cevap yayını yapan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Cem Gökçen'in (@prof.dr.cemgokcen) kısa bir videosu, X'e taşınınca kısa sürede viral oldu. Bir takipçisi, 5 yaşındaki çocuğunu telefondan nasıl vazgeçirebileceğini sormuştu. Gökçen ise uzun uzun ekran bağımlılığını anlatmak yerine elindeki telefonu göstererek cevabı tek hareketle verdi: Telefon çocuğun elinden alınır, bu kadar.
Anne babanın iki yetişkin, karşılarındakinin ise bir çocuk olduğunu hatırlatan Gökçen, asıl konuşulması gerekenin 5 yaşındaki bir çocuğun eline telefonu kimin verdiği olduğunu da ekledi. Sakin ama iğneleyici bu yanıt, sosyal medyada hem kahkahaya hem de ebeveynlik üzerine uzun bir tartışmaya yol açtı.
Prof. Dr. Cem Gökçen'in viral olan yanıtı şöyle:
Anlatım o kadar sade ki sindirmesi biraz zaman alacak
Tek bir kötü söz etmeden yapılan en ağır eleştiri
Sahada işler göründüğü kadar kolay değil: 5 yaşındakiler telefonu çok sıkı tutuyor
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Sıradaki soru hazır: Peki 23 yaşındaki çocuğu telefondan nasıl vazgeçireceğiz?
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