Çocukların Ekrandan Uzaklaşmasını Sağlayan Eski Usul Ebeveynlik Taktiği
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Çocukların dışarıda özgürce oynadığı, yaramazlık yaptığı, hayal güçlerini kullandıkları günler geride kaldı. Tabletlerin, telefonların hayatlarına girmesiyle çocuklar 'uslu' ama tembel yetişmeye başladı. Çocukları dünyaya gelmeden önce 'onlara asla telefon vermeyeceğim' diyen ama bunu uygulamakta zorlanan bir ebeveyn, çocuklarını ekrandan nasıl vazgeçirdiğini anlattı. Üstelik bunu yeni yaklaşımlarla değil, eski usul yöntemlerle başardı.
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"Çocuklarımı diğer ebeveynler gibi ekrana maruz bırakmayacağım."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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