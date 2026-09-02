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Çocukların Ekrandan Uzaklaşmasını Sağlayan Eski Usul Ebeveynlik Taktiği

Çocukların Ekrandan Uzaklaşmasını Sağlayan Eski Usul Ebeveynlik Taktiği

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 13:37
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Çocukların dışarıda özgürce oynadığı, yaramazlık yaptığı, hayal güçlerini kullandıkları günler geride kaldı. Tabletlerin, telefonların hayatlarına girmesiyle çocuklar 'uslu' ama tembel yetişmeye başladı. Çocukları dünyaya gelmeden önce 'onlara asla telefon vermeyeceğim' diyen ama bunu uygulamakta zorlanan bir ebeveyn, çocuklarını ekrandan nasıl vazgeçirdiğini anlattı. Üstelik bunu yeni yaklaşımlarla değil, eski usul yöntemlerle başardı.

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"Çocuklarımı diğer ebeveynler gibi ekrana maruz bırakmayacağım."

"Çocuklarımı diğer ebeveynler gibi ekrana maruz bırakmayacağım."

Bu, birçok ebeveynin dilinden düşmeyen bir cümle. Fakat uygulamada oldukça zorlanılan durumlar olabiliyor. Örneğin bir yazı kaleme alan 3 çocuk babası Kyle Halderman, 'üç çocuk sahibi olduktan sonra her şey değişti' diyor. 'Bireyselliğimizi geri kazanmak için eşimle birlikte beyaz bayrağı çektik, çocuklarımızın odalarına akıllı televizyonlar kurduk ve onlara kendi tabletlerini verdik.'

Fakat bir süre sonra, onlara istedikleri kadar ekran vermek aslında kendi işlerini zorlaştırdı. Çocuklar büyüdükçe şımarık ve saygısız bir hale büründüler, ebeveynlik yapmak da  zorlaştı.

Halderman 'Çocuklarımın sınırsız ekran süresine sahip olmaları, onların davranışlarını olumsuz yönde değiştirdi. ' diyor. 'Bir zamanlar yaramaz ve baskıcı, ama yine de tatlı olan çocuklar, huysuz ve saygısız, her fırsatta laf yetiştiren çocuklara dönüştüler.'

Çocuklar, zamanla oyun oynamaya olan ilgilerini kaybettiler, yalnız kalmak istediler, şımarık, tembel ve saygısız oldular...

Daha sonra çiftimiz, aşırı ekran süresinin verdiği zararı tersine çevirmek için ebeveynlik görevlerine daha fazla çaba göstermeye karar verdi ve bazı eski usul yöntemleri denemeye başladı.

Peki ekran süresini azaltmak için ne yapılmalı?

Peki ekran süresini azaltmak için ne yapılmalı?

Ekran süresini önemli ölçüde sınırlandırın.

'Yaptığım ilk şey ekran süresini kısıtlamak oldu.' diyor Halderman. Örneğin çocukların hafta içi tablet oynamalarını yasaklayabilir, bu süreyi sadece hafta sonu belirli saatlerde koyabilirsiniz. 

Günleri yapılandırın.

Çocuklara sorumluluk vermek bu noktada etkili olacaktır. Örneğin okul saatlerinden sonra evde ufak tefek işler yapmalarını isteyin. Onlar için yaratıcılık zamanları oluşturun. Beraber resim saati veya hobi saati yapabilirsiniz.

Karakter geliştirici etkinliklere zaman ayırın.

Karakter geliştirici etkinliklere zaman ayırın.

'Hiçbir şey çalışmaktan daha fazla karakter geliştirmez. Bu yüzden çocuklarımdan evdeki küçük işlerde ve hafif bahçe işlerinde bana yardım etmelerini istedim.' diyor Halderman. 'Ayrıca onlara sorunlarına hazır cevaplar vermeyi bıraktım ve bunun yerine sorunları düşünerek çözmelerine yardımcı oldum.'

Saygılı olmalarını öğretin. 

'Çocuklar karıma ve bana karşı ters davranmaya meyilli hale gelmişlerdi, bu yüzden tavrımı net bir şekilde ortaya koydum. İkimizden birine saygısızca konuştuklarında, hemen müdahale ettim. Özür dilemeleri bekleniyordu ve eğer durum yeterince ciddiyse, o gece televizyon izleme haklarını ellerinden alıyorduk.'

Düzenli okuma zamanları oluşturun.

Televizyon, tablet ve telefonun aksine, kitap okumak hayal gücünüzü geliştiren bir etkinliktir. Çocuklarınızla beraber kitap okuma saatleri yapabilir, birbirinizle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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