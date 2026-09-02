article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Üzüldüğünde Ortadan Kaybolan 4 Burç

Üzüldüğünde Ortadan Kaybolan 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 11:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Üzüldüğünüzde konuşarak mı rahatlarsınız, yoksa herkesten uzaklaşıp sessizliğe bürünmeyi mi seçersiniz? Bazılarımız kırıldığını belli etmek istemediği için, bazılarımız ise güçsüz görünmemek için üzgünken ortadan kaybolur. Sorunun ne olduğunu anlasanız bile ulaşamayacağınız, kendi dünyasına çekilen o 4 burcu açıklıyoruz.

İşte, üzüldüğünde ortadan kaybolan 4 burç.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yengeç

Yengeç

Yengeç aslında kırıldığında hemen konuşup içini dökebilecek bir burç gibi görünüyor, değil mi? Oysa gerçekten canı yandığında konuşmak yerine ortadan kaybolmayı seçer. Çünkü karşısındaki insanın onu ne kadar incittiğini görmesini istemeyebilir. Bu yüzden bir anda sessizleşir, mesajlara eskisi kadar hızlı dönmez ve kendisini geri çeker.

Bazen de konuşursa ağzından istemediği şeylerin çıkacağından korkar. Bu nedenle ortadan kaybolmak onun için kaçmak değil, kendini toparlayana kadar duygularını saklamak anlamına gelir. Geri döndüğünde ise neden sustuğunu çoktan kendi içinde çözmüş olur. 

Tabii onu kıran ve ortadan kaybolmasına neden olan kişiye karşı asla eskisi gibi davranamaz! 

Akrep

Akrep

Akrep'in ortadan kaybolmasının altında çoğu zaman kırgınlıktan daha büyük bir şey vardır: Güveninin sarsılması. Bir davranışın, sözün ya da yaşanan bir olayın ardından karşısındaki kişiye eskisi gibi güvenemiyorsa kendisini geri çekebilir.

Üstelik bunu uzun uzun açıklamak zorunda da hissetmez. İnsanlara neden uzaklaştığını anlatmak yerine sessizce mesafe koymayı tercih eder. Siz 'Ne oldu şimdi?' diyebilirsiniz; o ise sizin ona yaşattıklarınızı sindirmiş ve sizi görmezden gelmeye odaklanmıştır bile! 

Zira Akrep burcu için bazı hayal kırıklıkları konuşarak değil, insanı hayatından çıkararak çözülür.

Oğlak

Oğlak

Oğlak üzülünce en çok “Ben hallederim” tarafına geçebilir. Ne kadar zorlandığını belli etmek istemez. Özellikle çevresindekilerin onun için endişelenmesini veya kendisini zayıf görmesini istemiyorsa, bir anda kendi dünyasına çekilebilir.

İşine, sorumluluklarına ve günlük hayatına daha fazla sarılır; sanki hiçbir şey olmamış gibi davranır. Oysa ortadan kaybolmasının asıl nedeni, kimsenin onun ne kadar kırıldığını görmesini istememesidir. Önce kendi kendine toparlanır, sonra yeniden ortaya çıkar. 

Ve elbette hiçbir şey olmamış gibi dimdik, sarsılmaz ve öz güvenli bir şekilde geri döner!  

Kova

Kova

Kova'nın uzaklaşmasının sebebi diğerlerinden biraz farklıdır. Üzgünken konuşursa karşısındaki insanı kırabileceğini veya sonradan pişman olacağı bir şey söyleyebileceğini düşünebilir. Bu yüzden tartışmayı büyütmek yerine sessizce geri çekilmeyi seçer.

Bir süre yalnız kalıp kafasını toparlamak, onun için hem kendisini hem de karşısındaki kişiyi korumanın bir yoludur. Bu nedenle Kova'nın ortadan kaybolması her zaman “Seni istemiyorum” anlamına gelmez. Bazen tam tersine, ilişkiyi daha fazla yıpratmamak için kendisine mesafe koyuyordur. 

Lakin bilmelisiniz ki her üzüntüsünü tek başına yaşamaz, hemen sindirmez... Bu da demek oluyor ki bir kez ortadan kaybolduğunda hiç dönmeyebilir! 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın