Üzüldüğünde Ortadan Kaybolan 4 Burç

Yengeç aslında kırıldığında hemen konuşup içini dökebilecek bir burç gibi görünüyor, değil mi? Oysa gerçekten canı yandığında konuşmak yerine ortadan kaybolmayı seçer. Çünkü karşısındaki insanın onu ne kadar incittiğini görmesini istemeyebilir. Bu yüzden bir anda sessizleşir, mesajlara eskisi kadar hızlı dönmez ve kendisini geri çeker.

Bazen de konuşursa ağzından istemediği şeylerin çıkacağından korkar. Bu nedenle ortadan kaybolmak onun için kaçmak değil, kendini toparlayana kadar duygularını saklamak anlamına gelir. Geri döndüğünde ise neden sustuğunu çoktan kendi içinde çözmüş olur.

Tabii onu kıran ve ortadan kaybolmasına neden olan kişiye karşı asla eskisi gibi davranamaz!