Üzüldüğünde Ortadan Kaybolan 4 Burç
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Üzüldüğünüzde konuşarak mı rahatlarsınız, yoksa herkesten uzaklaşıp sessizliğe bürünmeyi mi seçersiniz? Bazılarımız kırıldığını belli etmek istemediği için, bazılarımız ise güçsüz görünmemek için üzgünken ortadan kaybolur. Sorunun ne olduğunu anlasanız bile ulaşamayacağınız, kendi dünyasına çekilen o 4 burcu açıklıyoruz.
İşte, üzüldüğünde ortadan kaybolan 4 burç.
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Yengeç
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Akrep
Oğlak
Kova
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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