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“Sen Uğraşma” Diyen 4 Burç: Karşılarındakini Kendilerinden Çok Düşünüyorlar

“Sen Uğraşma” Diyen 4 Burç: Karşılarındakini Kendilerinden Çok Düşünüyorlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 14:54
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Yardım teklif etmek ya da yükünüzü hafifletmek için sizin bir şey söylemenizi beklemeyen kişiler var mı etrafınızda? Daha siz derdinizi anlatmadan ne yapabileceklerini düşünür, yükünüzü hafifletmek için harekete geçerler. “Sen uğraşma, ben hallederim” cümlesi onların dilinde adeta otomatikleşmiştir. 

Peki, hangi burçlar karşısındakini kendisinden çok düşünür? Açıklıyoruz!

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Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu için sevdiği insanın rahat etmesi, kendi rahatından bile önce gelebilir. Evde herkes otururken mutfağa gidip eksikleri tamamlayan, bir arkadaşının canı sıkkınsa planını iptal edip onun yanında olan kişi çoğu zaman Yengeç’tir. Üstelik bunu büyük bir fedakarlık gibi sunmazlar! Aksine yaptıkları şeyi doğal kabul ederler. Karşısındaki insanın “İyi ki varsın” demesi bile onun için yeterlidir.

Fakat Yengeç’in asıl dikkat çeken tarafı, söylenmeyeni de fark etmesidir. “Yoruldum” demenize gerek kalmadan yüzünüzden bunu anlayabilir. Bir işiniz başınızdan aşkınsa yardım eder, bir yere yetişmeniz gerekiyorsa sizi bırakır, canınız bir şeye sıkıldıysa çözüm bulmaya çalışır. Onun “Sen uğraşma” demesi aslında “Ben senin yanındayım” deme şeklidir.

Başak

Başak

Başak burcu yardım ederken duygudan çok çözüm odaklı davranır. Siz daha problemin ne olduğunu anlatırken kafasında çoktan bir plan kurmuştur bile. Bir işi yetiştiremiyorsanız sizin yerinize liste çıkarabilir, eksiklerinizi tamamlayabilir veya “Şunu sen yapma, ben hallederim” diyerek en uğraştırıcı kısmı üstlenebilir. Onun yardım şekli sessiz ama son derece işlevseldir.

Üstelik Başak’ın bunu yaparken gösterişe ihtiyacı yoktur. Kimse fark etmese bile yaptığı işi tamamlar ve çoğu zaman “Ben zaten yapacaktım” diyerek geçiştirir. Özellikle yakınlarının gereksiz yere yorulduğunu düşündüğünde devreye girmesi çok kolaydır. Ancak bazen işleri kendi yöntemiyle daha iyi yapacağına fazla inanıp karşısındakinin yardımını istemesine bile fırsat bırakmayabilir.

Terazi

Terazi

Terazi burcu için mesele yalnızca yardım etmek değil, karşısındaki insanın huzurunu korumaktır. Bir ortamda herkes geriliyorsa havayı yumuşatmak, iki kişi arasında sorun çıktıysa arayı bulmak, bir arkadaşının üzerine fazla yük biniyorsa sorumluluğun bir kısmını almak konusunda oldukça isteklidir. “Sen uğraşma, ben konuşurum” cümlesi Terazi’nin karakterine fazlasıyla yakışır.

Özellikle sevdiği insanların zor durumda kalmasını istemediği için bazen hiç üzerine vazife olmayan konulara bile dahil olabilir. Birinin kırılmasını önlemek için kendi planından vazgeçtiği, başkasının işini kolaylaştırmak için ekstra çaba harcadığı çok görülür. Terazi’nin fedakarlığı genellikle sessizdir; yaptığı iyiliği günlerce anlatmak yerine ortamın yeniden huzurlu hale gelmesiyle yetinir.

Balık

Balık

Balık burcu başkasının yükünü yalnızca dışarıdan görmez, adeta kendi içinde de hisseder. Bir arkadaşının keyfi kaçtıysa onunla birlikte üzülür, bir yakını bir konuda çaresiz kaldıysa çözüm aramaya başlar. Bu yüzden “Sen uğraşma, ben yaparım” derken gerçekten karşısındaki kişinin yükünü kendi üzerine almaya gönüllüdür. Özellikle duygusal olarak bağ kurduğu insanlara karşı sınır koyması oldukça zordur.

Balık’ın farkı ise yardımının yalnızca somut işlerle sınırlı kalmamasıdır. Bazen herkesin görmezden geldiği küçük bir ayrıntıyı fark eder; sevdiği kişinin ihtiyacı olan şeyi sessizce yapar. Kimi zaman bir telefon açmak, kimi zaman yanında oturmak, kimi zaman da hiçbir şey sormadan destek olmak onun için yeterlidir. Karşısındaki insanın “Bunu nasıl düşündün?” demesi, Balık’ın doğru şeyi yaptığını hissetmesi için fazlasıyla yeterlidir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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