“Sen Uğraşma” Diyen 4 Burç: Karşılarındakini Kendilerinden Çok Düşünüyorlar

Yengeç burcu için sevdiği insanın rahat etmesi, kendi rahatından bile önce gelebilir. Evde herkes otururken mutfağa gidip eksikleri tamamlayan, bir arkadaşının canı sıkkınsa planını iptal edip onun yanında olan kişi çoğu zaman Yengeç’tir. Üstelik bunu büyük bir fedakarlık gibi sunmazlar! Aksine yaptıkları şeyi doğal kabul ederler. Karşısındaki insanın “İyi ki varsın” demesi bile onun için yeterlidir.

Fakat Yengeç’in asıl dikkat çeken tarafı, söylenmeyeni de fark etmesidir. “Yoruldum” demenize gerek kalmadan yüzünüzden bunu anlayabilir. Bir işiniz başınızdan aşkınsa yardım eder, bir yere yetişmeniz gerekiyorsa sizi bırakır, canınız bir şeye sıkıldıysa çözüm bulmaya çalışır. Onun “Sen uğraşma” demesi aslında “Ben senin yanındayım” deme şeklidir.