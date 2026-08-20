“Sen Uğraşma” Diyen 4 Burç: Karşılarındakini Kendilerinden Çok Düşünüyorlar
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Yardım teklif etmek ya da yükünüzü hafifletmek için sizin bir şey söylemenizi beklemeyen kişiler var mı etrafınızda? Daha siz derdinizi anlatmadan ne yapabileceklerini düşünür, yükünüzü hafifletmek için harekete geçerler. “Sen uğraşma, ben hallederim” cümlesi onların dilinde adeta otomatikleşmiştir.
Peki, hangi burçlar karşısındakini kendisinden çok düşünür? Açıklıyoruz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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