Beşiktaş-Marsilya Maçı Öncesi İki Takımın da Formasını Giyen 11 Oyuncu

Cissé, 2007-2009 yılları arasında Beşiktaş formasıyla orta sahada görev yaptı ve 2008-09 sezonunda Süper Lig ile Türkiye Kupası'nı kazandı. 2009 yazında Marsilya'ya transfer oldu ve 2009-10 sezonunda Fransız ekibiyle hem Ligue 1 şampiyonluğunu hem de Lig Kupası'nı kazandı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu geçtiğimiz günlerde iki takımın yeniden karşı karşıya gelmesi için 'karşılaşmak için mükemmel bir zaman' yorumunu yaptı.