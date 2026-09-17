Beşiktaş-Marsilya Maçı Öncesi İki Takımın da Formasını Giyen 11 Oyuncu
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Beşiktaş ile Olympique Marsilya, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Maç, iki kulübün formasını sırayla giymiş 11 futbolcuyu akıllara getirdi. Yordan Lechkov'dan Cengiz Ünder'e, Michy Batshuayi'den Amir Murillo'ya kadar birçok isim kariyerinin bir döneminde siyah-beyazlı ile Fransız ekibi arasında gidip geldi. Aşağıda bu 11 futbolcunun hikâyesi yer alıyor.
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Pascal Nouma: Beşiktaşlılar için bir golcüden daha fazlası
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Edouard Cisse: İki tarafta da kupalar kazandı.
Vedran Runje: Yıldızı taraftarla barışmadı ama iz bırakmayı başardı.
Mamadou Niang: Fenerbahçe ve Beşiktaş formasıyla ligde iz bıraktı.
Michy Batshuayi: Süper Lig'deki ilginç kariyer yolculuğu Beşiktaş'la başladı.
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Cengiz Ünder: İki taraf da kendisinden çok şey bekledi, Marsilya daha fazla faydalanan taraf oldu.
Eric Bailly: Tayfur Bingöl ve sonrasında Burak Yılmaz'la yaşadığı tartışmayla akıllarda kaldı.
Kevin N'Koudou: Tarihi Kadıköy performansı ile Beşiktaşlılarda yeri çok farklı.
Jean Onana: İki taraf da onu hatırlamak istemiyor.
Yordan Lechkov: 1994 Dünya Kupası performansının ardından Marsilya ve Beşiktaş'ta forma giydi.
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Amir Murillo: Beşiktaş'ın aradığı bek sinyalleri veriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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