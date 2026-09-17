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Beşiktaş-Marsilya Maçı Öncesi İki Takımın da Formasını Giyen 11 Oyuncu

Beşiktaş-Marsilya Maçı Öncesi İki Takımın da Formasını Giyen 11 Oyuncu

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 20:14
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Beşiktaş ile Olympique Marsilya, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Maç, iki kulübün formasını sırayla giymiş 11 futbolcuyu akıllara getirdi. Yordan Lechkov'dan Cengiz Ünder'e, Michy Batshuayi'den Amir Murillo'ya kadar birçok isim kariyerinin bir döneminde siyah-beyazlı ile Fransız ekibi arasında gidip geldi. Aşağıda bu 11 futbolcunun hikâyesi yer alıyor. 

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Pascal Nouma: Beşiktaşlılar için bir golcüden daha fazlası

Pascal Nouma: Beşiktaşlılar için bir golcüden daha fazlası

Nouma, Beşiktaş'a ilk kez 2000 yılında transfer oldu ve kısa sürede taraftarın gözdesi haline geldi. 2001'de yolunu Marsilya'ya çevirdi ve Fransız ekibinde bir sezon forma giydi. Ardından siyah-beyazlılara geri döndü ve kulübün 100. kuruluş yıl dönümünde kazanılan 2002-03 şampiyonluğunda önemli bir rol üstlendi. İki kulüp arasındaki bu gidiş gelişi kariyerine ilginç bir rota kazandırdı.

Edouard Cisse: İki tarafta da kupalar kazandı.

Edouard Cisse: İki tarafta da kupalar kazandı.

Cissé, 2007-2009 yılları arasında Beşiktaş formasıyla orta sahada görev yaptı ve 2008-09 sezonunda Süper Lig ile Türkiye Kupası'nı kazandı. 2009 yazında Marsilya'ya transfer oldu ve 2009-10 sezonunda Fransız ekibiyle hem Ligue 1 şampiyonluğunu hem de Lig Kupası'nı kazandı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu geçtiğimiz günlerde iki takımın yeniden karşı karşıya gelmesi için 'karşılaşmak için mükemmel bir zaman' yorumunu yaptı.

Vedran Runje: Yıldızı taraftarla barışmadı ama iz bırakmayı başardı.

Vedran Runje: Yıldızı taraftarla barışmadı ama iz bırakmayı başardı.

Runje, 2001-2004 yılları arasında Marsilya formasıyla 85 lig maçına çıktı. 2006 yazında Beşiktaş'a transfer oldu ve bir sezon boyunca siyah-beyazlıların birinci file bekçisi olarak 32 Süper Lig maçında görev yaptı. Bu sezonda Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer aldı.

Mamadou Niang: Fenerbahçe ve Beşiktaş formasıyla ligde iz bıraktı.

Mamadou Niang: Fenerbahçe ve Beşiktaş formasıyla ligde iz bıraktı.

Niang, 2005-2010 yılları arasında Marsilya formasıyla 155 Ligue 1 maçında 71 gol kaydetti ve 2009-10 sezonunda 18 golle gol kralı oldu. Ocak 2013'te Al-Sadd'dan kiralık olarak Beşiktaş'a geldi ve 10 lig maçında 3 gol attı. Senegalli forvet kariyerinde bir dönem Fenerbahçe formasını da giydi.

Michy Batshuayi: Süper Lig'deki ilginç kariyer yolculuğu Beşiktaş'la başladı.

Michy Batshuayi: Süper Lig'deki ilginç kariyer yolculuğu Beşiktaş'la başladı.

Batshuayi, 2014-2016 sezonlarında Marsilya formasıyla 62 lig maçında 29 gol attı ve bu performansı Chelsea'nin transferini hazırladı. 2021-22 sezonunda Chelsea'den kiralık olarak Beşiktaş'a geldi ve 33 lig maçında 14 gol, 5 asistlik katkı verdi. Sezon sonunda siyah-beyazlılara veda etti.

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Cengiz Ünder: İki taraf da kendisinden çok şey bekledi, Marsilya daha fazla faydalanan taraf oldu.

Cengiz Ünder: İki taraf da kendisinden çok şey bekledi, Marsilya daha fazla faydalanan taraf oldu.

Ünder, 2021'de Roma'dan kiralık olarak Marsilya'ya gitti ve 2023'e kadar Fransız ekibinde forma giydi, kiralık sürecin ardından bonservisi kalıcı olarak Marsilya'ya geçti. Marsilya'dan sonra Fenerbahçe formasını giyen milli oyuncu, 2025-26 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Cengiz, siyah-beyazlılarda 11 numaralı formayı giyiyor.

Eric Bailly: Tayfur Bingöl ve sonrasında Burak Yılmaz'la yaşadığı tartışmayla akıllarda kaldı.

Eric Bailly: Tayfur Bingöl ve sonrasında Burak Yılmaz'la yaşadığı tartışmayla akıllarda kaldı.

Bailly, Manchester United'dan kiralık olarak 2022-23 sezonunda Marsilya'da tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Eylül 2023'te Beşiktaş'a transfer oldu ancak siyah-beyazlılarda yalnızca 8 resmi maçta forma giyebildi. Aralık 2023'te sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kevin N'Koudou: Tarihi Kadıköy performansı ile Beşiktaşlılarda yeri çok farklı.

Kevin N'Koudou: Tarihi Kadıköy performansı ile Beşiktaşlılarda yeri çok farklı.

N'Koudou, 2015-16 sezonunda Marsilya formasıyla oynadı. 2019'da Beşiktaş'a transfer olan Kamerunlu kanat oyuncusu, siyah-beyazlılarda dört sezon boyunca forma giydi. Bu süreçte kulübün 2020-21 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında kadroda yer aldı.

Jean Onana: İki taraf da onu hatırlamak istemiyor.

Jean Onana: İki taraf da onu hatırlamak istemiyor.

Onana, 2023 yazında Lens'ten Beşiktaş'a transfer oldu ancak siyah-beyazlılarda beklenen süreyi bulamadı. Ocak 2024'te kiralık olarak Marsilya'ya gönderildi ve Fransız ekibinde 14 resmi maçta forma giyip 1 gol attı. Onana, Beşiktaş'tan doğrudan Marsilya'ya geçen isimlerden biri oldu.

Yordan Lechkov: 1994 Dünya Kupası performansının ardından Marsilya ve Beşiktaş'ta forma giydi.

Yordan Lechkov: 1994 Dünya Kupası performansının ardından Marsilya ve Beşiktaş'ta forma giydi.

Lechkov, 1994 Dünya Kupası çeyrek finalinde Almanya'ya attığı kafa golüyle tarihe geçmişti. 1996-97 sezonunda Marsilya formasıyla 28 lig maçında 2 gol attı. 1997 yazında Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah-beyazlılarda 27 lig maçında 4 gol kaydetti.

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Amir Murillo: Beşiktaş'ın aradığı bek sinyalleri veriyor.

Amir Murillo: Beşiktaş'ın aradığı bek sinyalleri veriyor.

Murillo, 2023'te Anderlecht'ten Marsilya'ya transfer oldu ve Fransız ekibinde iki buçuk sezon sağ bek olarak forma giydi. 2026 kış transfer döneminde Beşiktaş'a imza atan Panamalı oyuncu, her iki kulübün de aynı tutkuya ve atmosfere sahip olduğunu söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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