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Beşiktaş'ın Marsilya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu

Beşiktaş'ın Marsilya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya'yı konuk edecek. Maç, saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda başlayacak. İki takımın da muhtemel 11'i belli oldu.

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Beşiktaş'ta kalede Nübel, hücumda Vlahovic ile İlhan Fakılı forma giyecek isimler arasında.

Beşiktaş'ta kalede Nübel, hücumda Vlahovic ile İlhan Fakılı forma giyecek isimler arasında.

Kalede Nübel görev alacak. Savunmada Murillo, Agbadou ve Djalo'nun yanına Ouattara eklendi. Orta sahada Salih Özcan ve Orkun Kökçü forma giyecek. Hücum hattında Cerny, Olaitan ve İlhan Fakılı, Vlahovic'i destekleyecek.

Marsilya'da kalede de Lange, hücum hattında ise Gouiri ve Paixao forma giyecek.

Marsilya'da kalede de Lange, hücum hattında ise Gouiri ve Paixao forma giyecek.

De Lange kaleyi, Aguerd ile Riley ise savunmanın merkezini tutacak. Sol beklerde Emerson, sağda ise Weah görev yapacak. Orta sahayı Hojbjerg ve Abdelli kuracak. Harit, Gomes ve Paixao'nun desteklediği hücum hattında santrfor Gouiri oynayacak.

Maçın hakemleri kim olacak?

Maçın hakemleri kim olacak?

Maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Karşılaşmayı TRT 1 naklen yayınlayacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Tüpraş Stadı'nın önünde çıkıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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