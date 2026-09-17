Beşiktaş'ın Marsilya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu

De Lange kaleyi, Aguerd ile Riley ise savunmanın merkezini tutacak. Sol beklerde Emerson, sağda ise Weah görev yapacak. Orta sahayı Hojbjerg ve Abdelli kuracak. Harit, Gomes ve Paixao'nun desteklediği hücum hattında santrfor Gouiri oynayacak.