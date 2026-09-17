Beşiktaş'ın Marsilya Karşısındaki Muhtemel 11'i Belli Oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya'yı konuk edecek. Maç, saat 22.00'de Tüpraş Stadı'nda başlayacak. İki takımın da muhtemel 11'i belli oldu.
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Beşiktaş'ta kalede Nübel, hücumda Vlahovic ile İlhan Fakılı forma giyecek isimler arasında.
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Marsilya'da kalede de Lange, hücum hattında ise Gouiri ve Paixao forma giyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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