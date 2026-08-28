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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 14:27 Son Güncelleme: 28.08.2026 - 14:30
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i saf dışı bırakan Beşiktaş, adını 36 takımlı yeni lig aşamasına yazdırdı; siyah-beyazlı temsilcimizin 4 torbadan belirlenen 8 rakibi çekilen kura ile netlik kazandı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri netleşti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri netleşti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi’nde 2026/2027 sezonu play-off turu tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i eleyen Beşiktaş, adını lig aşamasına yazdırdı.

Play off maçlarının ardından yapılan kura çekimi ile Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. 

UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında 36 takım yer alıyor. Her takım, kura sonucunda dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşti ve toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.

Beşiktaş’ın rakipleri: 

Bayer Leverkusen(Deplasman)

Marsilya(İç Saha)

Celtic(Deplasman)

Union SG(İç Saha)

Omonia(Deplasman)

Crystal Palace(İç Saha)

Hapoel Beer-Sheva(İç Saha)

Hoffenheim(Deplasman)

Maçların fikstürleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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