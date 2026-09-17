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Yazcı Kışçı Çekişmesinden Babaya Özenen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yazcı Kışçı Çekişmesinden Babaya Özenen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:34
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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Çarşamba kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Bir rakip bir rakiptir.

Bir rakip bir rakiptir.
twitter.com

Bilgilenelim...

Bilgilenelim...
twitter.com

Çok mutlular.

Çok mutlular.
twitter.com

Bizimki daha samimi...

Bizimki daha samimi...
twitter.com

Memnun edemezsin...

Memnun edemezsin...
twitter.com
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Zamandan tasarruf...

Zamandan tasarruf...
twitter.com

Bakış da baba bakışı...

Bakış da baba bakışı...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kötüyü çağırma.

Kötüyü çağırma.
twitter.com

Var mı anlayan?

Var mı anlayan?
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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