Unuturum/Unutmam Testine Göre Ne Kadar Kincisin?

Senin kin tutma seviyen oldukça düşük. Sana yapılan her şeyi unutmasan bile geçmişte yaşananları sürekli yanında taşımayı tercih etmiyorsun. Bir insan hata yaptığında önce olayın neden yaşandığına, karşı tarafın pişman olup olmadığına ve ilişkinizin senin için ne ifade ettiğine bakıyorsun. Senin için hayatı sürekli eski kırgınlıklarla yaşamak oldukça yorucu. Bu nedenle gerektiğinde “Bana bunu yaptın ama ben artık bunu taşımak istemiyorum” diyebiliyorsun. Hatta bazen çevrendeki insanlar senin ne kadar çabuk affettiğine şaşırabilir. Çünkü sen bir insanın tek bir hatası üzerinden onun bütün karakterini değerlendirmek istemiyorsun.