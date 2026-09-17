Unuturum/Unutmam Testine Göre Ne Kadar Kincisin?
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Bazı insanlar yaşananları birkaç gün içinde tamamen geride bırakır, bazıları ise yıllar geçse bile kendisine yapılanı unutmaz. Peki sen hangi taraftasın? Sana yapılan bir haksızlığı gerçekten geride bırakabilir misin, yoksa dışarıdan sakin görünsen bile yaşananları bir köşede saklar mısın? Bu testte arkadaşlıklarından ilişkilerine, tartışmalardan hayal kırıklıklarına kadar farklı durumlarda nasıl davrandığını soruyoruz. Vereceğin cevaplara göre ne kadar kinci olduğunu ve geçmişte yaşananları zihninde ne kadar taşıdığını söylüyoruz.
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1. Çok yakın olduğun bir arkadaşın seni herkesin içinde zor durumda bıraktı. Sonrasında özür diledi. Ne yaparsın?
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2. Çok güvendiğin biri sana verdiği sözü tutmadı. Aradan zaman geçince bunu unutabilir misin?
3. Bir tartışmada sana söylenen ağır bir sözün üzerinden aylar geçti. Hala hatırlar mısın?
4. Yakın olduğun biri senin hakkında başkalarına kötü konuştu. Bunu öğrendiğinde zamanla unutabilir misin?
5. Eski sevgilin sana büyük bir haksızlık yaptı. Yıllar sonra aklına geldiğinde ne olur?
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6. Sana yapılan bir haksızlığın üzerinden uzun zaman geçti. O kişiyle yeniden karşılaşınca ne hissedersin?
7. Sana bir konuda haksızlık yapıldı ve kimse senden özür dilemedi. Bunu zamanla unutabilir misin?
8. Bir arkadaşın sırrını başkasına anlattı. Aradan zaman geçince bunu unutabilir misin?
Sen Kolay Kolay Kin Tutmuyorsun
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