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Unuturum/Unutmam Testine Göre Ne Kadar Kincisin?

Unuturum/Unutmam Testine Göre Ne Kadar Kincisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Bazı insanlar yaşananları birkaç gün içinde tamamen geride bırakır, bazıları ise yıllar geçse bile kendisine yapılanı unutmaz. Peki sen hangi taraftasın? Sana yapılan bir haksızlığı gerçekten geride bırakabilir misin, yoksa dışarıdan sakin görünsen bile yaşananları bir köşede saklar mısın? Bu testte arkadaşlıklarından ilişkilerine, tartışmalardan hayal kırıklıklarına kadar farklı durumlarda nasıl davrandığını soruyoruz. Vereceğin cevaplara göre ne kadar kinci olduğunu ve geçmişte yaşananları zihninde ne kadar taşıdığını söylüyoruz.

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1. Çok yakın olduğun bir arkadaşın seni herkesin içinde zor durumda bıraktı. Sonrasında özür diledi. Ne yaparsın?

2. Çok güvendiğin biri sana verdiği sözü tutmadı. Aradan zaman geçince bunu unutabilir misin?

3. Bir tartışmada sana söylenen ağır bir sözün üzerinden aylar geçti. Hala hatırlar mısın?

4. Yakın olduğun biri senin hakkında başkalarına kötü konuştu. Bunu öğrendiğinde zamanla unutabilir misin?

5. Eski sevgilin sana büyük bir haksızlık yaptı. Yıllar sonra aklına geldiğinde ne olur?

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6. Sana yapılan bir haksızlığın üzerinden uzun zaman geçti. O kişiyle yeniden karşılaşınca ne hissedersin?

7. Sana bir konuda haksızlık yapıldı ve kimse senden özür dilemedi. Bunu zamanla unutabilir misin?

8. Bir arkadaşın sırrını başkasına anlattı. Aradan zaman geçince bunu unutabilir misin?

Sen Kolay Kolay Kin Tutmuyorsun

Senin kin tutma seviyen oldukça düşük. Sana yapılan her şeyi unutmasan bile geçmişte yaşananları sürekli yanında taşımayı tercih etmiyorsun. Bir insan hata yaptığında önce olayın neden yaşandığına, karşı tarafın pişman olup olmadığına ve ilişkinizin senin için ne ifade ettiğine bakıyorsun. Senin için hayatı sürekli eski kırgınlıklarla yaşamak oldukça yorucu. Bu nedenle gerektiğinde “Bana bunu yaptın ama ben artık bunu taşımak istemiyorum” diyebiliyorsun. Hatta bazen çevrendeki insanlar senin ne kadar çabuk affettiğine şaşırabilir. Çünkü sen bir insanın tek bir hatası üzerinden onun bütün karakterini değerlendirmek istemiyorsun.

Senin Kin Hafızan Efsane Seviyesinde

Sen sana yapılanları kolay kolay unutmuyorsun. Hatta bazı olayların üzerinden yıllar geçse bile nerede olduğunu, ne söylendiğini ve o anda nasıl hissettiğini hatırlayabiliyorsun. İnsanlar “Bunu hâlâ mı hatırlıyorsun?” dediğinde ise cevabın muhtemelen içinden “Evet, çünkü neden unutayım?” oluyor. Senin için güven oldukça önemli. Bir insan sana ciddi bir haksızlık yaptığında sadece o anı değil, o olayın sende oluşturduğu güven kaybını da hatırlıyorsun. Bu nedenle özür dilemek her zaman yeterli olmuyor. Karşındaki kişinin davranışlarının gerçekten değiştiğini görmen gerekiyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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