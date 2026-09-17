ABD'de Yaşayan Türk Yayıncı Hasan Piker'den ABD'yi Kızdırcak Sözler: 'ABD El Kaide'den Beter Terör Estiriyor'

Saldırı, İran savaşının ilk saatlerinde, 28 Şubat'ta yaşandı. Axios'un haberine göre olayda 100'den fazla kişi öldü. AP, bölgeye en az bir ABD füzesinin isabet ettiğini doğruladı. Piker programda 'Yüz kırk kız çocuğunu öldürürseniz bu bir terör eylemidir' sözlerini kullandı.