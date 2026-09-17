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ABD'de Yaşayan Türk Yayıncı Hasan Piker'den ABD'yi Kızdırcak Sözler: 'ABD El Kaide'den Beter Terör Estiriyor'

ABD'de Yaşayan Türk Yayıncı Hasan Piker'den ABD'yi Kızdırcak Sözler: 'ABD El Kaide'den Beter Terör Estiriyor'

İran
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 18:12
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ABD'li yayıncı Hasan Piker, Axios'un canlı yayınında ülkesini El Kaide'yle kıyasladı. Ölü sayısı üzerinden konuştuğunu söyleyen Piker, ABD'nin daha fazla terör eylemine yol açtığını iddia etti. Örnek olarak İran'ın Minab kentindeki okul saldırısını gösterdi. Sözleri ABD siyasetinde geniş yankı buldu.

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Piker'in örnek gösterdiği Minab okuluna düzenlenen saldırıda 140 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Piker'in örnek gösterdiği Minab okuluna düzenlenen saldırıda 140 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırı, İran savaşının ilk saatlerinde, 28 Şubat'ta yaşandı. Axios'un haberine göre olayda 100'den fazla kişi öldü. AP, bölgeye en az bir ABD füzesinin isabet ettiğini doğruladı. Piker programda 'Yüz kırk kız çocuğunu öldürürseniz bu bir terör eylemidir' sözlerini kullandı.

Senato adayı Demokrat Abdul El-Sayed, Piker'in sözlerinin ardından Piker'le mesafe koyduğunu açıkladı.

Senato adayı Demokrat Abdul El-Sayed, Piker'in sözlerinin ardından Piker'le mesafe koyduğunu açıkladı.

Cumhuriyetçi rakip Mike Rogers'ın kampanyası, El-Sayed'e karşı reklamlara yaklaşık 3 milyon dolar harcadı. Reklamlarda El-Sayed'in Piker'le ilişkisi öne çıkarıldı. El-Sayed, kendisiyle ilgilenilmesinin nedeninin Piker değil, onu izleyen 3 milyon kişi olduğunu söyledi. Piker'in 2019'da 'Amerika 11 Eylül'ü hak etti' dediği hatırlatıldı.

Piker, bu açıklamasının ülkedeki tüm Amerikalıları terörist olarak nitelendirmediğini söyledi.

Piker, bu açıklamasının ülkedeki tüm Amerikalıları terörist olarak nitelendirmediğini söyledi.

Yayıncı, gerekenin bir 'hesap verebilirlik ortamı' kurmak olduğunu söyledi. 2019'da attığı 'Amerika 11 Eylül'ü hak etti' tweeti nedeniyle eleştirilmişti. O dönem ifadesinden geri adım atmıştı. Axios, Piker'i 'sol görüşlü' olarak tanımlarken muhafazakar basın 'radikal solcu' nitelemesini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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