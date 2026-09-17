ABD'de Yaşayan Türk Yayıncı Hasan Piker'den ABD'yi Kızdırcak Sözler: 'ABD El Kaide'den Beter Terör Estiriyor'
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ABD'li yayıncı Hasan Piker, Axios'un canlı yayınında ülkesini El Kaide'yle kıyasladı. Ölü sayısı üzerinden konuştuğunu söyleyen Piker, ABD'nin daha fazla terör eylemine yol açtığını iddia etti. Örnek olarak İran'ın Minab kentindeki okul saldırısını gösterdi. Sözleri ABD siyasetinde geniş yankı buldu.
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Piker'in örnek gösterdiği Minab okuluna düzenlenen saldırıda 140 kız çocuğu hayatını kaybetti.
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Senato adayı Demokrat Abdul El-Sayed, Piker'in sözlerinin ardından Piker'le mesafe koyduğunu açıkladı.
Piker, bu açıklamasının ülkedeki tüm Amerikalıları terörist olarak nitelendirmediğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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