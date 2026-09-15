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ABD Hava Kuvvetleri'nden Flaş Açıklama: Yörüngede Silah Bulundurduklarını İlk Kez Doğruladılar

ABD Hava Kuvvetleri'nden Flaş Açıklama: Yörüngede Silah Bulundurduklarını İlk Kez Doğruladılar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 13:22
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, Maryland eyaletindeki National Harbor'da düzenlenen Air, Space & Cyber Konferansı'nda ülkesinin yörüngede uzay kontrol silahları bulundurduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Meink, bu silahların müttefik kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede olduğunu söyledi ancak silahların türü, sayısı ve konuşlandırılma tarihine dair hiçbir detay vermedi. Açıklama, Pentagon'un ABD'nin uzayda saldırı kapasitesine sahip olduğunu ilk kez resmen kabul etmesi anlamına geliyor.

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Meink, yaptığı açıklamanın 'Çok İyi Düşünülmüş' olduğunu söyledi.

Meink, yaptığı açıklamanın 'Çok İyi Düşünülmüş' olduğunu söyledi.

14 Eylül'de National Harbor'daki Air & Space Forces Association'ın Air, Space & Cyber Konferansı'nda açılış konuşmasını yapan Meink, 'ABD'nin yörüngede şu anda ortak kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede uzay kontrol silahları bulunuyor' dedi. Sadece havada değil, uzayda da üstünlüğün korunması gerektiğini vurgulayan Meink, kendisine yöneltilen sorular üzerine açıklamasını genişletmedi ve 'O ifade çok iyi düşünülmüştü, daha önce ne söylediysem onu tekrar ediyorum' yanıtını verdi.

Konferansa ev sahipliği yapan Air Force Association Başkanı ve CEO'su Burt Field ise Meink'in açılış konuşmasında 'atacağı tüm bombaları' henüz paylaşmadığını söyleyerek açıklamanın etkisine dikkat çekti. Washington Post'a konuşan isimsiz bir ABD yetkilisi ise bu kapasitenin düşman uydularını doğrudan etkisiz hale getirmeyi veya yok etmeyi de kapsayabileceğini aktardı.

Rusya'nın SpaceX'e ait Starlink uydularını hedef alan bir silah geliştirdiği iddia ediliyor.

Rusya'nın SpaceX'e ait Starlink uydularını hedef alan bir silah geliştirdiği iddia ediliyor.

Batılı istihbarat kaynaklarının aktardığına göre Rusya, yörüngede yoğun metal parçacık bulutları oluşturarak birden fazla uyduyu aynı anda devre dışı bırakmayı hedefleyen 'bölgesel etkili' bir silah üzerinde çalışıyor. Sistemin özellikle Elon Musk'a ait SpaceX'in internet ağı Starlink'in uydularını hedef alabileceği değerlendiriliyor.

Pentagon yetkilileri, şubat ayında iki Rus uydusunun bir Amerikan uydusuna doğru yakın manevralar yaptığını, nisan ayında ise Moskova'nın yer tabanlı bir uydusavar füzesi testi gerçekleştirdiğini daha önce açıklamıştı. Meink'in yörünge silahlarını doğrulaması, bu gelişmelerin ardından geldi.

Rusya, 2020'de de dikey fırlatışlı bir uydusavar füzesi test etmişti.

Rusya, 2020'de de dikey fırlatışlı bir uydusavar füzesi test etmişti.

ABD Uzay Komutanlığı (SPACECOM), Aralık 2020'de Rusya'nın dikey fırlatışlı bir uydusavar füzesini (DA-ASAT) test ettiğini açıklamıştı. Komutanlığın yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın bu faaliyeti, uzayın silahlandırılmasına karşı ortaya koyduğu diplomatik ve kamusal duruşuyla bağdaşmıyor' ifadeleri kullanılmıştı.

Uzmanlar, Rusya'nın böyle bir füzeyi operasyonel olarak kullanması halinde yörüngede uzun yıllar sürecek ciddi bir enkaz kirliliğine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Şu ana kadar sadece ABD, Rusya, Çin ve Hindistan'ın uydusavar kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Meink, Çin ve Rusya'yı da on yıldır benzer silahlar geliştirmekle suçladı.

Meink, Çin ve Rusya'yı da on yıldır benzer silahlar geliştirmekle suçladı.

Meink konuşmasında 'Çin ve Rusya bu tür silahları geliştiriyor mu?' sorusunu kendisi yönelterek her iki ülkenin de on yıldan uzun süredir uzay silahları üzerinde çalıştığını, ABD'nin ise kendi kuvvetlerini koruma kapasitesine odaklandığını savundu. Çin, 2007'de kendi eski bir meteoroloji uydusunu bir balistik füzeyle vurarak yörüngede 3 binin üzerinde parça saçılmasına yol açmış, benzer bir testi 2013'te de tekrarlamıştı.

NASA eski Başkanı Bill Nelson da daha önce Pekin yönetiminin 'sivil uzay programı' olarak tanıttığı pek çok faaliyetin aslında askeri amaçlı olduğunu iddia etmişti. Silahsızlanma alanında çalışan araştırmacılar ise Meink'in açıklamasının kısa vadede caydırıcılık sağlasa da Çin ve Rusya'ya kendi uzay silahı programlarını hızlandırmaları için siyasi bir zemin sunarak uzun vadede yörüngede yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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