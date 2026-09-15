ABD Hava Kuvvetleri'nden Flaş Açıklama: Yörüngede Silah Bulundurduklarını İlk Kez Doğruladılar
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ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, Maryland eyaletindeki National Harbor'da düzenlenen Air, Space & Cyber Konferansı'nda ülkesinin yörüngede uzay kontrol silahları bulundurduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı. Meink, bu silahların müttefik kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede olduğunu söyledi ancak silahların türü, sayısı ve konuşlandırılma tarihine dair hiçbir detay vermedi. Açıklama, Pentagon'un ABD'nin uzayda saldırı kapasitesine sahip olduğunu ilk kez resmen kabul etmesi anlamına geliyor.
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Meink, yaptığı açıklamanın 'Çok İyi Düşünülmüş' olduğunu söyledi.
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Rusya'nın SpaceX'e ait Starlink uydularını hedef alan bir silah geliştirdiği iddia ediliyor.
Rusya, 2020'de de dikey fırlatışlı bir uydusavar füzesi test etmişti.
Meink, Çin ve Rusya'yı da on yıldır benzer silahlar geliştirmekle suçladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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