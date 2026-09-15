ABD Hava Kuvvetleri'nden Flaş Açıklama: Yörüngede Silah Bulundurduklarını İlk Kez Doğruladılar

14 Eylül'de National Harbor'daki Air & Space Forces Association'ın Air, Space & Cyber Konferansı'nda açılış konuşmasını yapan Meink, 'ABD'nin yörüngede şu anda ortak kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede uzay kontrol silahları bulunuyor' dedi. Sadece havada değil, uzayda da üstünlüğün korunması gerektiğini vurgulayan Meink, kendisine yöneltilen sorular üzerine açıklamasını genişletmedi ve 'O ifade çok iyi düşünülmüştü, daha önce ne söylediysem onu tekrar ediyorum' yanıtını verdi.

Konferansa ev sahipliği yapan Air Force Association Başkanı ve CEO'su Burt Field ise Meink'in açılış konuşmasında 'atacağı tüm bombaları' henüz paylaşmadığını söyleyerek açıklamanın etkisine dikkat çekti. Washington Post'a konuşan isimsiz bir ABD yetkilisi ise bu kapasitenin düşman uydularını doğrudan etkisiz hale getirmeyi veya yok etmeyi de kapsayabileceğini aktardı.