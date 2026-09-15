Oteli Tek Gün Kapatmadan Altına Beş Katlı Bina Kazdılar

Koruma altındaki Claridge’s Hotel’in bulunduğu Mayfair bölgesinde binayı sokağa doğru genişletmek mümkün değildi. Otelin altına beş katlı bodrum yapılması fikri ilk değerlendirildiğinde çalışmalar boyunca işletmenin kapatılması gerektiği söylendi. Proje yaklaşık 10 yıl sonra yeniden ele alındığında Arup ve McGee, otel çalışmaya devam ederken uygulanabilecek farklı bir yöntem hazırladı.

Mühendisler işe başlamadan önce altı ay boyunca saha deneyleri, malzeme testleri ve hesaplamalar yaptı. En büyük sorun, beş katlık boşluk kazılırken yukarıdaki ağır yapının nasıl taşınacağıydı. Bunun için otelin mevcut beton temelinin altına küçük tüneller açılarak binanın yükünü taşıyacak yeni kolonların yerleri hazırlandı.

Yaklaşık 1,8 metre çapındaki dairesel kuyular, mevcut kolonların altında 30 metreye varan derinliklerde elle kazıldı. Kuyuların içine beş kat yüksekliğinde betonarme kolonlar yerleştirildi ve yapının en küçük hareketi sensörlerle takip edildi. Gerektiğinde zemindeki çökmeyi veya yükselmeyi dengeleyecek kriko sistemleri de hazır tutuldu.