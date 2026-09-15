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Yaşam
Oteli Tek Gün Kapatmadan Altına Beş Katlı Bina Kazdılar

Oteli Tek Gün Kapatmadan Altına Beş Katlı Bina Kazdılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 13:43
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Londra’nın tarihi Claridge’s Hotel’i genişletmek isteyen işletmeciler, çevrede kullanılabilecek arazi kalmayınca binanın altına inmeye karar verdi. Otel kapatılmadan gerçekleştirilen çalışmada 80 yıllık beton temelin altına yeni taşıyıcılar yerleştirildi ve beş katlı yer altı alanı oluşturuldu. Malzemeler ve kazıdan çıkarılan toprak, otelin içinden geçirilmeden küçük bir pencere açıklığından taşındı.

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Otelin beton temelinin altına yeni taşıyıcı kolonlar yerleştirildi

Otelin beton temelinin altına yeni taşıyıcı kolonlar yerleştirildi

Koruma altındaki Claridge’s Hotel’in bulunduğu Mayfair bölgesinde binayı sokağa doğru genişletmek mümkün değildi. Otelin altına beş katlı bodrum yapılması fikri ilk değerlendirildiğinde çalışmalar boyunca işletmenin kapatılması gerektiği söylendi. Proje yaklaşık 10 yıl sonra yeniden ele alındığında Arup ve McGee, otel çalışmaya devam ederken uygulanabilecek farklı bir yöntem hazırladı.

Mühendisler işe başlamadan önce altı ay boyunca saha deneyleri, malzeme testleri ve hesaplamalar yaptı. En büyük sorun, beş katlık boşluk kazılırken yukarıdaki ağır yapının nasıl taşınacağıydı. Bunun için otelin mevcut beton temelinin altına küçük tüneller açılarak binanın yükünü taşıyacak yeni kolonların yerleri hazırlandı.

Yaklaşık 1,8 metre çapındaki dairesel kuyular, mevcut kolonların altında 30 metreye varan derinliklerde elle kazıldı. Kuyuların içine beş kat yüksekliğinde betonarme kolonlar yerleştirildi ve yapının en küçük hareketi sensörlerle takip edildi. Gerektiğinde zemindeki çökmeyi veya yükselmeyi dengeleyecek kriko sistemleri de hazır tutuldu.

Bütün malzeme tek bir pencere açıklığından taşındı

Bütün malzeme tek bir pencere açıklığından taşındı

Yeni kolonlar otelin ağırlığını güvenli biçimde taşımaya başladıktan sonra bodrum katları yukarıdan aşağıya doğru kazıldı. Her katın döşemesi hazırlanarak altındaki toprağın çıkarılmasına geçildi. Böylece mevcut binayı taşıyan sistem kazı ilerlerken de korunabildi.

Otelin misafir alanlarından malzeme geçirilmesi mümkün olmadığı için inşaat sahasına giren ve çıkan her şey tek bir pencere açıklığından taşındı. Büyük iş makinelerinin ulaşamadığı bölümlerde kazıların elle yapılması gerekti. Çalışma sırasında gürültü ve titreşimin konuklara ulaşmaması için kullanılan ekipmanlar da sınırlandırıldı.

Yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik yeni alana yüzme havuzu, spa, şarap mahzeni, mutfak ve otelin arka hizmet bölümleri yerleştirildi. Üst katlarda konaklama ve servis devam ederken aşağıdaki çalışmalar tamamlandı. Proje, otelin faaliyetlerini durdurmadan tarihî bir yapının altına yeni bir bina inşa edilmesinin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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