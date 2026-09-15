Oteli Tek Gün Kapatmadan Altına Beş Katlı Bina Kazdılar
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Londra’nın tarihi Claridge’s Hotel’i genişletmek isteyen işletmeciler, çevrede kullanılabilecek arazi kalmayınca binanın altına inmeye karar verdi. Otel kapatılmadan gerçekleştirilen çalışmada 80 yıllık beton temelin altına yeni taşıyıcılar yerleştirildi ve beş katlı yer altı alanı oluşturuldu. Malzemeler ve kazıdan çıkarılan toprak, otelin içinden geçirilmeden küçük bir pencere açıklığından taşındı.
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Otelin beton temelinin altına yeni taşıyıcı kolonlar yerleştirildi
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Bütün malzeme tek bir pencere açıklığından taşındı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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