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Emlak İlanındaki Fotoğrafa Baktılar: 80 Yıldır Aranan Tabloyu Buldular

Emlak İlanındaki Fotoğrafa Baktılar: 80 Yıldır Aranan Tabloyu Buldular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 10:45
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından yağmalanan ve yaklaşık 80 yıldır aranan bir tablo, Arjantin’de satışa çıkarılan evin fotoğraflarında ortaya çıktı. Salonun duvarında, yeşil bir kanepenin üzerinde görülen eser polis eve ulaştığında kaldırılmıştı. Daha sonra yetkililere teslim edilen tablonun, yağmalanan koleksiyonun mirasçısına iade edilmesine karar verildi.

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Kayıp tablo ilanın beşinci fotoğrafında kanepenin üzerinde görüldü

Kayıp tablo ilanın beşinci fotoğrafında kanepenin üzerinde görüldü

Hollandalı gazeteciler, savaştan sonra Güney Amerika’ya kaçan Nazi yöneticisi Friedrich Kadgien’in izini araştırırken kızlarından birine ait evi buldu. Arjantin’in Mar del Plata kentindeki evin emlak ilanını inceleyen gazeteciler, beşinci fotoğrafta kanepenin üzerinde asılı duran tablonun aranan eserle büyük benzerlik taşıdığını fark etti.

“Bir Kadının Portresi” adıyla bilinen eser, yalnızca siyah beyaz arşiv kayıtlarından tanınıyordu. Tablonun ölçüleri, kompozisyonu ve portredeki ayrıntılar karşılaştırıldığında bunun yaklaşık 80 yıldır kayıp olan eser olabileceği anlaşıldı. İlanın yayımlanması aynı zamanda tablonun bilinen ilk renkli görüntüsünün ortaya çıkmasını sağladı.

Haberlerin ardından emlak ilanı kaldırıldı. Polis eve gittiğinde tablonun yerinde bir duvar halısı bulunuyordu ancak Patricia Kadgien ile eşi eseri birkaç gün sonra avukatları aracılığıyla savcılığa teslim etti. Evlerde yapılan aramalarda incelenmek üzere başka tablolar, çizimler ve gravürler de ele geçirildi.

Tablo Nazilerin zorla sattırdığı koleksiyonda bulunuyordu

Tablo Nazilerin zorla sattırdığı koleksiyonda bulunuyordu

Eser, Hollandalı Yahudi sanat tüccarı Jacques Goudstikker’in koleksiyonuna aitti. Goudstikker, 1940’ta Hollanda’nın işgal edilmesinin ardından ülkesinden kaçarken yaşamını yitirdi. Geride bıraktığı yüzlerce sanat eseri ise Nazilerin baskısıyla gerçekleştirilen bir satış sonucunda Hermann Göring’in kontrolüne geçti.

Tablonun yıllarca İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi’ye ait olduğu düşünülüyordu. Eser üzerinde yapılan yeni incelemeler, portrenin aslında 18. yüzyıl ressamı Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti tarafından yapıldığını gösterdi. Güncellenen değerlendirmede tablonun değerinin yaklaşık 250 bin avro olduğu belirtildi.

Arjantin’deki mahkeme, Patricia Kadgien ile eşinin eser üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesini içeren anlaşmayı onayladı. Böylece tablonun Goudstikker’in tek mirasçısı Marei von Saher’e iade edilmesinin önü açıldı. Eserin ülke dışına çıkarılmadan önce Arjantin’de geçici olarak sergilenmesi planlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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