Emlak İlanındaki Fotoğrafa Baktılar: 80 Yıldır Aranan Tabloyu Buldular

Eser, Hollandalı Yahudi sanat tüccarı Jacques Goudstikker’in koleksiyonuna aitti. Goudstikker, 1940’ta Hollanda’nın işgal edilmesinin ardından ülkesinden kaçarken yaşamını yitirdi. Geride bıraktığı yüzlerce sanat eseri ise Nazilerin baskısıyla gerçekleştirilen bir satış sonucunda Hermann Göring’in kontrolüne geçti.

Tablonun yıllarca İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi’ye ait olduğu düşünülüyordu. Eser üzerinde yapılan yeni incelemeler, portrenin aslında 18. yüzyıl ressamı Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti tarafından yapıldığını gösterdi. Güncellenen değerlendirmede tablonun değerinin yaklaşık 250 bin avro olduğu belirtildi.

Arjantin’deki mahkeme, Patricia Kadgien ile eşinin eser üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesini içeren anlaşmayı onayladı. Böylece tablonun Goudstikker’in tek mirasçısı Marei von Saher’e iade edilmesinin önü açıldı. Eserin ülke dışına çıkarılmadan önce Arjantin’de geçici olarak sergilenmesi planlanıyor.