Emlak İlanındaki Fotoğrafa Baktılar: 80 Yıldır Aranan Tabloyu Buldular
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından yağmalanan ve yaklaşık 80 yıldır aranan bir tablo, Arjantin’de satışa çıkarılan evin fotoğraflarında ortaya çıktı. Salonun duvarında, yeşil bir kanepenin üzerinde görülen eser polis eve ulaştığında kaldırılmıştı. Daha sonra yetkililere teslim edilen tablonun, yağmalanan koleksiyonun mirasçısına iade edilmesine karar verildi.
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Kayıp tablo ilanın beşinci fotoğrafında kanepenin üzerinde görüldü
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Tablo Nazilerin zorla sattırdığı koleksiyonda bulunuyordu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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