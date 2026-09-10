Nüfusu 11’e Düşen Köyün Evlerini Otele Çevirdiler: Şimdi Turistlerden Şikayetçiler

Mart ile ekim ayları arasındaki yoğun dönemde köyde aynı anda 80’e yakın misafir konaklayabiliyor. Ziyaretçi sayısının kalıcı nüfusun yedi katını aşması nedeniyle bazı sakinler ve yazlık ev sahipleri dar yollardaki araç trafiğinden, yetersiz otopark alanlarından ve kanalizasyon sisteminin üzerindeki baskıdan şikâyet ediyor.

Otel işletmecileri ise 80 konuğun köy için yönetilemeyecek bir sayı olmadığını ve ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 70’inin İsviçre’den geldiğini belirtiyor. Proje kapsamında tarihî fırın, su değirmeni, yürüyüş yolları ve tarım terasları da onarıldı. Buna karşın girişimin köye turist çekmesine rağmen kalıcı nüfusu artırıp artıramayacağı henüz belirsizliğini koruyor.