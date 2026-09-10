article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Nüfusu 11’e Düşen Köyün Evlerini Otele Çevirdiler: Şimdi Turistlerden Şikayetçiler

Nüfusu 11’e Düşen Köyün Evlerini Otele Çevirdiler: Şimdi Turistlerden Şikayetçiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 12:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İsviçre’nin nüfusu 11’e kadar düşen Corippo köyündeki terk edilmiş taş evler, yerleşimin tamamına yayılan bir otele dönüştürüldü. Proje köye turist ve istihdam getirirken yoğun dönemde ziyaretçi sayısının 80’e yaklaşması, bazı sakinlerin trafik, otopark ve kanalizasyon konusunda şikayet etmesine neden oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Terk edilen taş evler otel odasına dönüştürüldü

Terk edilen taş evler otel odasına dönüştürüldü

Ticino kantonundaki Verzasca Vadisi’nde bulunan Corippo’nun nüfusu 1830’larda 300’ün üzerindeydi. İş olanaklarının azalmasıyla köyden göç başladı ve kalıcı nüfus zamanla 11’e kadar geriledi. Corippo, 2020’de çevredeki yerleşimlerle birleşmeden önce İsviçre’nin nüfusu en az olan belediyesi olarak biliniyordu.

Köyü korumak amacıyla 1976’da kurulan vakıf, boş kalan taş evleri İtalya’da ortaya çıkan “albergo diffuso” modeline göre otele çevirdi. Tek bir büyük bina kurmak yerine odalar köyün farklı noktalarındaki beş taş eve dağıtıldı; eski osteria ise restoran ve karşılama merkezi oldu. Yaklaşık 4 milyon İsviçre frangı yatırılan otel 2022’de açıldı ve bölgede 12 kişiye iş sağladı.

Turist sayısı kalıcı nüfusun yedi katına çıkıyor

Turist sayısı kalıcı nüfusun yedi katına çıkıyor

Mart ile ekim ayları arasındaki yoğun dönemde köyde aynı anda 80’e yakın misafir konaklayabiliyor. Ziyaretçi sayısının kalıcı nüfusun yedi katını aşması nedeniyle bazı sakinler ve yazlık ev sahipleri dar yollardaki araç trafiğinden, yetersiz otopark alanlarından ve kanalizasyon sisteminin üzerindeki baskıdan şikâyet ediyor.

Otel işletmecileri ise 80 konuğun köy için yönetilemeyecek bir sayı olmadığını ve ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 70’inin İsviçre’den geldiğini belirtiyor. Proje kapsamında tarihî fırın, su değirmeni, yürüyüş yolları ve tarım terasları da onarıldı. Buna karşın girişimin köye turist çekmesine rağmen kalıcı nüfusu artırıp artıramayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın