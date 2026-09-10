Nüfusu 11’e Düşen Köyün Evlerini Otele Çevirdiler: Şimdi Turistlerden Şikayetçiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İsviçre’nin nüfusu 11’e kadar düşen Corippo köyündeki terk edilmiş taş evler, yerleşimin tamamına yayılan bir otele dönüştürüldü. Proje köye turist ve istihdam getirirken yoğun dönemde ziyaretçi sayısının 80’e yaklaşması, bazı sakinlerin trafik, otopark ve kanalizasyon konusunda şikayet etmesine neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terk edilen taş evler otel odasına dönüştürüldü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turist sayısı kalıcı nüfusun yedi katına çıkıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın