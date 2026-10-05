Yıllardır Poşette Saklıyormuşuz: Kabuklu Cevizin Küflenip Acılaşmasının Sebebi Bu Hataymış

Bahçeden toplanan ya da pazardan yeni hasat alınan cevizde ilk iş, etli yeşil kabuğun tamamen temizlenmesi. Sert kabuğun üzerinde kalan nemli parçalar, küf için ideal bir ortam yaratıyor. Uzmanlar cevizin, yeşil kabuk kolayca ayrılabildiği anda toplanmasını ve yere düşenlerin de haftada en az iki kez alınmasını öneriyor. Kabuklu cevizi yıkamak ise içeriye fazladan nem taşımak anlamına geldiği için tavsiye edilmiyor.

Temizlenen cevizler gölgede, havanın dolaştığı bir yerde tek sıra halinde serilerek kurutulmalı. Doğrudan ve yakıcı güneş ya da yüksek fırın ısısı, ceviz içindeki hassas yağları bozarak acılaşmayı hızlandırıyor. Fırında kurutma yapılacaksa sıcaklık 32-38 derece arasında tutulmalı ve 38 dereceyi hiçbir zaman aşmamalı. Bu sıcaklıkta yaklaşık 36 saat yeterli olurken, doğal ortamda kurutma bir hafta ya da daha uzun sürebiliyor.

Cevizin kuruyup kurumadığını anlamanın pratik bir yolu da var: Bir tanesini kırıp iki yarımın arasındaki ince zara bakın. Zar kolayca kırılıyorsa ceviz saklamaya hazır demektir.