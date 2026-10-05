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Yıllardır Poşette Saklıyormuşuz: Kabuklu Cevizin Küflenip Acılaşmasının Sebebi Bu Hataymış

Yıllardır Poşette Saklıyormuşuz: Kabuklu Cevizin Küflenip Acılaşmasının Sebebi Bu Hataymış

Azize Gündoğan
Azize Gündoğan - Gündem Editörü
05.10.2026 - 18:07
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Sonbaharla birlikte tezgahlarda yerini alan kabuklu ceviz, kış boyunca tüketilmek üzere çoğu evde kilolarca alınıyor. Ancak birkaç hafta sonra kırılan cevizin içinden küflü ya da acı bir tat çıkması, pek çok kişinin yaşadığı bir hayal kırıklığı. Washington Eyalet Üniversitesi'nin tarım yayım birimi, bunun büyük ölçüde kurutma ve saklama sırasında yapılan hatalardan kaynaklandığını belirtiyor. Cevizi aylarca ilk günkü tadında tutmak için dikkat edilmesi gereken 4 adım ise sanıldığından çok daha basit.

Kaynak: WSU Extension

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Yeşil kabuk tamamen ayrılmadan ve ceviz kurumadan saklamaya başlanmamalı

Yeşil kabuk tamamen ayrılmadan ve ceviz kurumadan saklamaya başlanmamalı

Bahçeden toplanan ya da pazardan yeni hasat alınan cevizde ilk iş, etli yeşil kabuğun tamamen temizlenmesi. Sert kabuğun üzerinde kalan nemli parçalar, küf için ideal bir ortam yaratıyor. Uzmanlar cevizin, yeşil kabuk kolayca ayrılabildiği anda toplanmasını ve yere düşenlerin de haftada en az iki kez alınmasını öneriyor. Kabuklu cevizi yıkamak ise içeriye fazladan nem taşımak anlamına geldiği için tavsiye edilmiyor.

Temizlenen cevizler gölgede, havanın dolaştığı bir yerde tek sıra halinde serilerek kurutulmalı. Doğrudan ve yakıcı güneş ya da yüksek fırın ısısı, ceviz içindeki hassas yağları bozarak acılaşmayı hızlandırıyor. Fırında kurutma yapılacaksa sıcaklık 32-38 derece arasında tutulmalı ve 38 dereceyi hiçbir zaman aşmamalı. Bu sıcaklıkta yaklaşık 36 saat yeterli olurken, doğal ortamda kurutma bir hafta ya da daha uzun sürebiliyor.

Cevizin kuruyup kurumadığını anlamanın pratik bir yolu da var: Bir tanesini kırıp iki yarımın arasındaki ince zara bakın. Zar kolayca kırılıyorsa ceviz saklamaya hazır demektir.

Plastik poşet nemi hapsediyor, cevizin yeri jüt çuval ya da file torba

Plastik poşet nemi hapsediyor, cevizin yeri jüt çuval ya da file torba

Pazardan gelen cevizi poşetiyle birlikte dolaba kaldırmak en sık yapılan hata. Hava almayan plastik poşet, cevizin bıraktığı nemi içeride tutuyor ve kısa sürede küflenmeye zemin hazırlıyor. Bu yüzden jüt çuval, file torba ya da hasır sepet gibi havanın dolaşabildiği kaplar tercih edilmeli. Büyüklerimizin cevizi çuvalda saklamasının sebebi de tam olarak bu.

Saklanacak yer de en az kap kadar önemli. Ceviz serin, kuru ve karanlık bir ortam istiyor; güneş alan balkonlar, ocak ve kalorifer çevresi bu yüzden uygun değil. Kiler, serin bir depo ya da güneş görmeyen bir dolap iyi birer seçenek. Çuvalı doğrudan zemine bırakmak yerine ahşap bir palet ya da rafın üzerine koymak, alttan gelebilecek nemin de önüne geçiyor.

Washington Eyalet Üniversitesi'nin önerisine göre iyice kuruyan cevizler yaklaşık bir ay file torbada bekletildikten sonra kapağı sıkıca kapanan cam kavanozlara alınıp serin ve karanlık bir yerde saklanabiliyor.

Soğuk ortam, cevizi acılaştıran yağ bozulmasını ciddi ölçüde yavaşlatıyor

Soğuk ortam, cevizi acılaştıran yağ bozulmasını ciddi ölçüde yavaşlatıyor

Cevizi acılaştıran asıl süreç, içindeki yağların zamanla oksijenle tepkimeye girmesi. Sıcak ortam bu süreci hızlandırırken soğuk ciddi ölçüde yavaşlatıyor. Kaliforniya Üniversitesi tarım uzmanlarına göre kabuklu ceviz 0 derecede 2-3 ay, -18 derecede ise bir yıla kadar tazeliğini koruyabiliyor.

Buzdolabında ya da dondurucuda saklanacak cevizler mutlaka hava geçirmez poşet veya kaplara konulmalı. Ceviz kokuları kolayca çeken bir besin olduğu için ağzı açık bırakıldığında soğan, balık gibi güçlü kokuları da üzerine alabiliyor. Dondurucudan çıkan cevizin kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelmesini beklemek yeterli.

Son olarak küçük bir kontrol önerisi: Kırdığınız cevizin içi koyulaşmış, yağlı görünüyor ya da boyayı andıran keskin bir koku veriyorsa acılaşmış demektir. Üzerinde küf görülen cevizler ise sağlık açısından risk taşıdığı için tadına bakılmadan atılmalı.

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Azize Gündoğan
Azize Gündoğan
Gündem Editörü
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