Yıllardır Poşette Saklıyormuşuz: Kabuklu Cevizin Küflenip Acılaşmasının Sebebi Bu Hataymış
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Sonbaharla birlikte tezgahlarda yerini alan kabuklu ceviz, kış boyunca tüketilmek üzere çoğu evde kilolarca alınıyor. Ancak birkaç hafta sonra kırılan cevizin içinden küflü ya da acı bir tat çıkması, pek çok kişinin yaşadığı bir hayal kırıklığı. Washington Eyalet Üniversitesi'nin tarım yayım birimi, bunun büyük ölçüde kurutma ve saklama sırasında yapılan hatalardan kaynaklandığını belirtiyor. Cevizi aylarca ilk günkü tadında tutmak için dikkat edilmesi gereken 4 adım ise sanıldığından çok daha basit.
Kaynak: WSU Extension
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Yeşil kabuk tamamen ayrılmadan ve ceviz kurumadan saklamaya başlanmamalı
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